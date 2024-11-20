林襄「泰」性感！著超少布比堅尼洩南半球 被葉念琛王晶睇中天價拍賀歲片
林襄洩南半球 網民不敢直視
林襄這套粉色配黑點的比堅尼完美展現出她的Big爆曲線，更因太少布包不住而洩出南半球，令網民直呼：「好辣」、「泰美惹」、「真襄」、「我沒了」、「漂亮水女孩」、「妳11月可不可以不要這麼性感」、「係咪想我哋班男人捱唔過NNN」、「不敢直視」等，連她在樂天啦啦隊時的前隊友菲菲也大讚：「噢買尬這個身材沒了！」
林襄自爆每日狂飲泰奶
亦有網民表示：「注意到泰奶了」，原來林襄去到泰國每日都狂飲泰奶（泰式奶茶），她還拿著泰奶作道具，狂擺甫士影靚相，並在配文中表示：「這次在普吉島找villa真的好漂亮！每天起床都有管家做早餐，泰奶無限量供應，一定要找一天狠狠的待在villa一整天。」
林襄曬腹肌 網民勁擔心1件事
除了超正比堅尼Look外，林襄日前又以底褲外露的大膽造型大騷結實的馬甲線和腹肌，不過有網民看到她這輯相片後表示好擔心：「實在太瘦了，瘦到都沒胸部了」、「麻煩多吃點，最近又瘦」、「最近484又瘦了」、「這個腰圍可以再多喝一點（泰奶）」、「瘦得有啲誇張」、「襄要多吃一點～」等。
林襄早前訪港客串賀歲片
此外林襄早前曾到訪香港，原來是為了拍攝賀歲片《麻雀女王追男仔》，有指是導演葉念琛和王晶出天價請動林襄，她透露自己在戲中將飾演一名偶像歌手：「好像也不用特別有一個人設，就是演我本人，這個劇本我是一個歌手。剛好有機會接觸到電影，我的經紀人非常希望我可以珍惜這次機會，就是一個小客串吧！」她還興奪表示：「這會是我第一部有名字、有台詞的角色！」
林襄曾暴跌至39公斤 曬上圍Big爆比堅尼網民質疑「不科學」
林襄人氣爆紅接Job接不停，轉會至味全龍隊擔任「小龍女」後工作量更大增，忙碌之餘體重竟驚人地降至39公斤。她在社交平台上傳的比堅尼照因此引起網民熱議，對她瘦身後依然保持豐滿上圍感到不可思議，紛紛留言質疑這樣的身材變化「不科學」，甚至有人懷疑她的身材是否經過人為改造。
面對網民的質疑，林襄並未避諱，她曾在一次訪問中邀請女記者親自摸胸以證明其天然真實性。這一大膽舉動在網絡上引起了不小的轟動，但即便如此，仍有人在社交媒體上留言質疑，詢問台灣是否還有其他女性能在如此瘦小的體型下，保持如此豐滿的上圍。對此，林襄簡單回應道：「很多呢。」