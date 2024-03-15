林襄

26歲林襄大曬驚人對比照！宣布靠植髮告別「清朝額」

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

台灣啦啦隊女神林襄以其青春可愛的瀏海造型深入民心，成為她的形象Icon。然而，林襄近日在社交網上大方揭露自己經過植髮後，成功告別了曾經有著的「清朝人額頭」，並分享出前後的對比照，稱這是她人生中最正確的決定之一！

三人到陽明山一間隱世小木屋喝咖啡食蛋糕（圖片來源：大會提供）
林襄有份拍攝的節目《女神同行》最近正於HoyTV播出。（圖片來源：HoyTV）
林襄
早前林襄為宣傳《女神同行》旋風式訪港，網民都大讚她真人同IG冇咩分別，只係打扮較為密實，不過現場見她戴著帽，看不出來頭髮是否有變得較濃密。（圖片來源：HoyTV、IG@95_mizuki）

林襄告別「清朝額」 煥「髮」新形象

現年26歲的林襄在IG限時動態中坦言，過去其髮線高得讓她在外面總是擔心風一吹就會露出來，讓她感到尷尬。她甚至貼出了自己上電視節目時，圖中可以看到其瀏海被風吹起的畫面，直言那樣的額頭讓她看起來顯老，並自嘲像極了清朝人。這番真情表白，讓不少粉絲感到既驚訝又心疼。

0
林襄直言：「以前額頭高到像清朝人」（圖片來源：IG@95_mizuki）
0
植髮後的林襄笑言：「現在敢露出額頭出門。」（圖片來源：IG@95_mizuki）
0
現在的林襄已成功擺脫「清朝額」。（圖片來源：IG@95_mizuki）

曬植髮前後對比照 粉絲驚呼年輕許多

林襄隨後分享了粉絲拍攝的照片，展示出她進行植髮前後的巨大變化。從照片中可以清楚看到，植髮後的林襄不僅額頭看起來更為適中，整體形象也顯得更為年輕有活力。這樣的轉變，獲得了無數粉絲的讚賞和支持，大家紛紛留言表示看到了一個全新的林襄。

0
林襄公開之前現身綜藝節目《飢餓遊戲》時，瀏海被風吹起露出「清朝額」的照片。（圖片來源：IG@95_mizuki）
0
又分享了粉絲拍攝的照片。（圖片來源：IG@95_mizuki）
0
已無懼露出光滑的額頭。（圖片來源：IG@95_mizuki）

白色情人節特別造型 網友大呼驚喜

除了談及植髮的話題，林襄還在白色情人節當天，以《功夫》電影中包租婆的經典髮捲造型亮相，搭配性感睡衣look，向粉絲們送上節日的祝福。這一別出心裁的造型，再次引起了粉絲和網友的熱烈討論，大家都對林襄的創意和幽默感到驚喜和喜愛。

0
趁著白色情人節，林襄還扮演了《功夫》電影中的包租婆造型。（圖片來源：IG@95_mizuki）
0
祝大家白色情人節快樂。（圖片來源：IG@95_mizuki）
林襄
林襄自2021年加入「樂天女孩」，直到近日宣布離隊，過檔「每日C小龍女」，過去3年，她都以瀏海造型示人，成為她的形象Icon。（圖片來源：IG@95_mizuki）
林襄
原來林襄一直受「清朝額」問題困擾。（圖片來源：IG@95_mizuki）

林襄曾被翻10年前舊照 惹網民質疑：鼻子差太多了

早前有網民在台灣社交平台Dcard以「10年前的林襄」為題，貼出數張林襄的舊照，並寫道：「現在很火的啦啦隊，高中時期這個樣子」相中年約16歲的林襄雙頰飽滿圓潤，鼻子顯得較扁平，更有點哨牙，網民紛紛表示與現在的林襄差距實在太大：「算可愛型，可是跟現在真的差很多」、「反而覺得那時候很可愛」、「不放個對比圖，根本沒法連接在一起」、「10年變真多」、「換臉成功？」、「看出有作過牙齒矯正」、「鼻子差太多了，臉有沒有削骨？」等。

林襄
10年前的林襄只得約16歲，充滿青春氣息，有網民認為比現在的林襄更可愛。（圖片來源：Dcard / IG@95_mizuki）
林襄
有網民認為林襄10年前後鼻子的確相差太遠，但也有網民認為當年的林襄上圍已很大。（圖片來源：Dcard / IG@95_mizuki）

林襄發文親解「再進化」原因：世界上沒有醜女人

林襄對此則是在IG限時動態中，貼出自己在2001年的童年照作對比，並自嘲：「這可能是20年前的樣子，額頭很高，我覺得很像『牠』！」所指的「牠」是電影《小丑回魂》（IT）中的「恐怖小丑」潘尼懷斯，讓網民都大讚她EQ勁高！此外她又在Threads中發文解釋自己「再進化」的原因：

很勵志吧～10年的差別😆
世界上沒有醜女人
努力研究變美、努力學習
努力瘦身、飲食控管
戒糖、戒奶戒掉所有喜歡的食物
努力保養
還有努力存錢
把自己成喜歡的樣子

林襄
相片攝於2001年，當時的林襄只得4歲大，她自嘲當年的高額頭似足「恐怖小丑」潘尼懷斯。（圖片來源：IG@95_mizuki）
林襄
網民大讚林襄的回應是「真正的勵志」。（圖片來源：Threads@95_mizuki）

睇埋林襄其他靚相：

林襄
（圖片來源：IG@95_mizuki）
林襄
（圖片來源：IG@95_mizuki）
林襄
（圖片來源：IG@95_mizuki）
0
（圖片來源：IG@95_mizuki）
林襄
（圖片來源：IG@95_mizuki）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@95_mizuki、HoyTV

熱門文章

 