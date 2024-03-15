26歲林襄大曬驚人對比照！宣布靠植髮告別「清朝額」
林襄告別「清朝額」 煥「髮」新形象
現年26歲的林襄在IG限時動態中坦言，過去其髮線高得讓她在外面總是擔心風一吹就會露出來，讓她感到尷尬。她甚至貼出了自己上電視節目時，圖中可以看到其瀏海被風吹起的畫面，直言那樣的額頭讓她看起來顯老，並自嘲像極了清朝人。這番真情表白，讓不少粉絲感到既驚訝又心疼。
曬植髮前後對比照 粉絲驚呼年輕許多
林襄隨後分享了粉絲拍攝的照片，展示出她進行植髮前後的巨大變化。從照片中可以清楚看到，植髮後的林襄不僅額頭看起來更為適中，整體形象也顯得更為年輕有活力。這樣的轉變，獲得了無數粉絲的讚賞和支持，大家紛紛留言表示看到了一個全新的林襄。
白色情人節特別造型 網友大呼驚喜
除了談及植髮的話題，林襄還在白色情人節當天，以《功夫》電影中包租婆的經典髮捲造型亮相，搭配性感睡衣look，向粉絲們送上節日的祝福。這一別出心裁的造型，再次引起了粉絲和網友的熱烈討論，大家都對林襄的創意和幽默感到驚喜和喜愛。
林襄曾被翻10年前舊照 惹網民質疑：鼻子差太多了
早前有網民在台灣社交平台Dcard以「10年前的林襄」為題，貼出數張林襄的舊照，並寫道：「現在很火的啦啦隊，高中時期這個樣子」相中年約16歲的林襄雙頰飽滿圓潤，鼻子顯得較扁平，更有點哨牙，網民紛紛表示與現在的林襄差距實在太大：「算可愛型，可是跟現在真的差很多」、「反而覺得那時候很可愛」、「不放個對比圖，根本沒法連接在一起」、「10年變真多」、「換臉成功？」、「看出有作過牙齒矯正」、「鼻子差太多了，臉有沒有削骨？」等。
林襄發文親解「再進化」原因：世界上沒有醜女人
林襄對此則是在IG限時動態中，貼出自己在2001年的童年照作對比，並自嘲：「這可能是20年前的樣子，額頭很高，我覺得很像『牠』！」所指的「牠」是電影《小丑回魂》（IT）中的「恐怖小丑」潘尼懷斯，讓網民都大讚她EQ勁高！此外她又在Threads中發文解釋自己「再進化」的原因：
很勵志吧～10年的差別😆
世界上沒有醜女人
努力研究變美、努力學習
努力瘦身、飲食控管
戒糖、戒奶戒掉所有喜歡的食物
努力保養
還有努力存錢
把自己成喜歡的樣子
睇埋林襄其他靚相：
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