26歲林襄大曬驚人對比照！宣布靠植髮告別「清朝額」

台灣啦啦隊女神林襄以其青春可愛的瀏海造型深入民心，成為她的形象Icon。然而，林襄近日在社交網上大方揭露自己經過植髮後，成功告別了曾經有著的「清朝人額頭」，並分享出前後的對比照，稱這是她人生中最正確的決定之一！