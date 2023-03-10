林襄笑容背後強忍淚水 入行兩年一個原因忽然崩潰爆喊

台灣「啦啦隊女神」林襄近日紅到去日本，連日本傳媒都有報道她的消息！雖然林襄憑著甜美笑容加上澎湃的身形，令她在眾多「樂天女孩」的成員中突圍而出，但原來歡笑背後，入行僅兩年的林襄亦面對著很大壓力，日前她就因為一個原因，忽然崩潰爆喊！