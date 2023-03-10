林襄笑容背後強忍淚水 入行兩年一個原因忽然崩潰爆喊
林襄忽然失控：因為我太愛她了！
林襄近日跟其所屬的啦啦隊「樂天女孩」到日本石垣島進行交流賽，第3日晚上眾人拉隊到燒肉店聚餐時，林襄面對著鏡頭忽然情緒失控，喊到雙眼紅腫，獲其閨蜜「十元」陳詩媛攬著安慰，林襄則對著鏡頭哽咽地回應說：「她很照顧我，還載我去上班。」
閨蜜安慰林襄：雖然她比較紅，但我還是很愛她
陳詩媛隨即笑言：「你知道我們樂天女孩雖然很有競爭力，可是我們都很有同事愛。」並補充說：「我們同公司雖然她比較紅，但是我還是很愛她！」令林襄十分感動，更比出愛心手勢，卻被其他隊友取笑：「這句怎麼好像怪怪的！」
林襄解釋：最後一天小酌了一點
其後林襄解釋自己失控的原因，是因為喝醉了後情緒變得「太敏感」，她說：「平常壓力太大，一個人默默承受很多，只想給大家看到散播歡樂散播愛的快樂小襄，最後一天小酌了一點，情緒一整個太敏感，哭得稀哩嘩啦的，謝謝有爱溫暖的同事們，」
扭腰跳舞片日本爆紅
此外林襄近日因為一段穿著啦啦隊服扭腰跳舞的影片，而大受日本網民喜愛，紛紛湧到其社交網留言，狂讚她可愛之餘，又「倒戈」大喊「台灣加油！」此事更引來日本傳媒爭相報道，對此林襄表示：「很感謝日本媒體的喜愛，我會繼續拍可愛的照片！」
常見問題
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