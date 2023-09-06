林襄26歲生日飲醉酒擺E奶上枱 一個動作震撼網民：太絲滑了！
林襄生日願望：要快樂、健康
在短短11秒的影片中，林襄穿著一件低胸吊帶小背心，雙頰微紅、眼神迷離，一手拎著一罐疑似啤酒的飲品，由坐著變成向前俯身趴在枱面，表情亦由望著手中飲品，轉為望著鏡頭，全程保持著甜美笑容，疑似正在拍廣告，同時她在配文中寫上：「今年的願望，要快樂、要健康，Happy birthday to me！」
林襄親解：我真的醉了
不過網民都紛紛錯重點，只留意到她在片中將右邊E奶擺了上枱，當她俯身趴在枱面時，巨咪亦順勢向下滑落，引來網民驚呼：「從桌上滑下去那一刻，我沒了」、「我也差點」、「東西掉了」、「已經重播無數次」、「我直接空了」、「害我看了3個小時」、「整顆滑下去」、「太絲滑了吧」、「喝了不少啊」等等，對此林襄竟親自落場解釋：「因為我拍到真的醉了！」
短短1日狂吸超過10萬個Like
林襄這段醉酒影片短短1日就狂吸超過10萬個Like，可見即使她近日被爆出與細4歲的棒球員馬傑森熱戀，亦未曾影響其人氣。早前林襄曾表示覺得自己年紀到了，怕大家會睇厭自己，所以就想在啦啦隊的工作以外，做一些不同的副業，包括投資日式餐酒館，以及拍戲客串小角色等，為未來鋪路。講到接下來的工作安排，林襄就話9月初生日時會去日本，9月中就要拍廣告，工作可以話排得密麻麻。
林襄曾呻E奶太大：希望自己能小一點
踏入26歲的林襄擁有32E、23、33的火辣身形，經常被質疑上圍真假，因此她曾與樂天啦啦隊的隊友琳妲着住三點式泳衣，在浴缸度拍片回答網民問題，短片中林襄表示自己由小學六年班開始發育，更形容因為自己自細就有跑步，令上圍「反地心吸力」，琳妲更親自「落手落腳」驗證，並表示質感完全冇「加工」過，更反問：「到底誰說妳是假的？」林襄就回答係網民，更表示「甚至有想過要不要去拍X光！」
自爆曾想做縮胸手術
早前林襄在自家YouTube Channel中拍片教導各絲打們要如何保養胸部時，又爆出一句「希望自己能小一點，因為大的關係，大家的眼睛只專注在胸部上！」 林襄又指從小就因身材太突出，不時遭受惡言相對，「小時候曾被男同學笑是鮮奶凍，感到好自卑。」更指花了一段時間去學習同激凸上圍「和平相處」，她更直言曾計劃去做手術去解決這個人生負擔，此片一出引起網上熱討。
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