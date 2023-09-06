林襄26歲生日飲醉酒擺E奶上枱 一個動作震撼網民：太絲滑了！

9月5日是台灣啦啦隊女神林襄的26歲生日，當日她就在IG上載了一段飲醉酒的片段，大講自己今年的生日願望，不過網民都錯重點，只留意到她在片中將巨咪擺上枱，當她俯身趴在枱面時，巨咪亦順勢向下滑落，睇到網民勁震撼，大呼「我沒了」！