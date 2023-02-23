林襄紋身不見了引網民熱討 孖張雅涵遊日浸溫泉被揭入手超豪華泳衣

台灣「啦啦隊女神」林襄近日孖好友張雅涵（Kimi）及李芷霖飛到日本輕井澤滑雪兼浸溫泉，並在社交網連環派福利，其中一張林襄在雪地中穿著三點式泳衣浸溫泉的靚相，被發現其身上標誌式的玫瑰花紋身忽然失蹤，引發網民熱討！