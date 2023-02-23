林襄紋身不見了引網民熱討 孖張雅涵遊日浸溫泉被揭入手超豪華泳衣
林襄 享受雪中溫泉初體驗
林襄在晒出靚相之餘，又強調當日是包場拍攝，笑言：「雪中溫泉初體驗，白白的暖暖的宇宙浪漫。」又為大家「科普」說：「日本裸湯不穿外，不可以露出刺青呦！」引來網民要求她要入境隨俗：「你怎麼有穿」、「泡溫泉怎麼可以穿衣服」、「基本裸湯不可穿～這沒誠意」等等。
網民追問：玫瑰到哪去了？
網民又紛紛追問林襄身上標誌式的玫瑰花紋身怎麼不見了：「玫瑰到哪去了？」、「用遮瑕膏蓋嗎？」、「p掉了？」等，林襄亦好有耐心地一一回答，表示可以貼上膚色膠帶或者人工皮來遮住紋身！同時有不少網民擔心她在雪中浸溫泉會被凍傷，她亦有回答：「其實不會～溫泉超熱，很舒服！」
林襄作風大方，不時係IG上發佈「福利圖」。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
被發現穿著《Joe是要對決》泳衣
有網民更發現林襄身上所著的三點式泳衣，原來曾經在YouTube頻道Joeman《Joe是要對決S2》系列中的比堅尼對決中出現過，該集張雅涵也有份拍攝，兩人在影片中連環示範多套平貴比堅尼大比併，吸引了超過162萬人觀看。
入手25,200元超豪比堅尼
在影片中，林襄曾驚嘆這套名牌比堅尼價值高達25,200台幣（約6,514港元），可以買到10件平價泳衣，沒想到她最後還是入手了這款豪華比堅尼泳衣，並帶到日本穿上它一邊浸溫泉一邊影靚相。
張雅涵大晒渾圓蜜桃臀
張雅涵亦有晒出穿著泳衣在輕井澤浸溫泉的相片，並表示：「身體泡在溫泉完全都不冷！太美了，上身淋著雪看風景。」原來她的泳褲是接近T-back的類型，一轉身就展現出其渾圓蜜桃臀，連林襄都忍不住留言大讚她：「屁屁好圓！」
雪中剥衫扭pat派福利
此外林襄又穿著另一款比堅尼出鏡，舉V要「一早起床幹大事」，之後她會合張雅涵和李芷霖，一齊在雪中除去外套，只穿著比堅尼Top扭pat起舞，並對著鏡頭大送飛吻，笑言：「今日三倍份的快樂送給大家。」向粉絲大派福利！
睇埋《Joe是要對決S2》25200元的奢華比基尼對決260元的平價比基尼：
唔少網民都記得林襄係第二次穿著這件超豪比堅尼泳衣出鏡！
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