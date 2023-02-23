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林襄紋身不見了引網民熱討 孖張雅涵遊日浸溫泉被揭入手超豪華泳衣

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台灣「啦啦隊女神」林襄近日孖好友張雅涵（Kimi）及李芷霖飛到日本輕井澤滑雪兼浸溫泉，並在社交網連環派福利，其中一張林襄在雪地中穿著三點式泳衣浸溫泉的靚相，被發現其身上標誌式的玫瑰花紋身忽然失蹤，引發網民熱討！

林襄 網民都大讚林襄「辣到雪直接融化」了！
網民都大讚林襄「辣到雪直接融化」了！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

林襄 享受雪中溫泉初體驗

林襄在晒出靚相之餘，又強調當日是包場拍攝，笑言：「雪中溫泉初體驗，白白的暖暖的宇宙浪漫。」又為大家「科普」說：「日本裸湯不穿外，不可以露出刺青呦！」引來網民要求她要入境隨俗：「你怎麼有穿」、「泡溫泉怎麼可以穿衣服」、「基本裸湯不可穿～這沒誠意」等等。

林襄 林襄又做埋「影後」比心。
林襄又做埋「影後」比心。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 正面其實隱約見到紋身上有貼住貼紙。
正面其實隱約見到紋身上有貼住貼紙。（圖片來源：[email protected]_mizuki）

網民追問：玫瑰到哪去了？

網民又紛紛追問林襄身上標誌式的玫瑰花紋身怎麼不見了：「玫瑰到哪去了？」、「用遮瑕膏蓋嗎？」、「p掉了？」等，林襄亦好有耐心地一一回答，表示可以貼上膚色膠帶或者人工皮來遮住紋身！同時有不少網民擔心她在雪中浸溫泉會被凍傷，她亦有回答：「其實不會～溫泉超熱，很舒服！」

林襄 林襄手臂和胸下的位置，原本都紋身。
林襄手臂和胸下的位置，原本都紋身。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 林襄作風大方，不時係IG上發佈「福利圖」。
林襄胸下的玫瑰花紋身，令人印象深刻。（圖片來源：[email protected]_mizuki）

林襄作風大方，不時係IG上發佈「福利圖」。（圖片來源：[email protected]_mizuki）

被發現穿著《Joe是要對決》泳衣

有網民更發現林襄身上所著的三點式泳衣，原來曾經在YouTube頻道Joeman《Joe是要對決S2》系列中的比堅尼對決中出現過，該集張雅涵也有份拍攝，兩人在影片中連環示範多套平貴比堅尼大比併，吸引了超過162萬人觀看。

林襄 林襄去年9月曾穿著這件比堅尼拍攝《Joe是要對決》影片。
林襄去年9月曾穿著這件比堅尼拍攝《Joe是要對決》影片。（圖片來源：[email protected]
林襄 當時她曾驚嘆一套泳衣要價兩萬五好貴！
當時她曾驚嘆一套泳衣要價兩萬五好貴！（圖片來源：[email protected]

入手25,200元超豪比堅尼

在影片中，林襄曾驚嘆這套名牌比堅尼價值高達25,200台幣（約6,514港元），可以買到10件平價泳衣，沒想到她最後還是入手了這款豪華比堅尼泳衣，並帶到日本穿上它一邊浸溫泉一邊影靚相。

林襄 林襄身上這套螢光比堅尼泳衣價值為25,200台幣約6,514港元）。
林襄身上這套螢光比堅尼泳衣價值為25,200台幣（約6,514港元）。（圖片來源：[email protected]
林襄 而當時作為比較對象的張雅涵，身上就穿著289台幣約75港元）的平價泳衣。
而當時作為比較對象的張雅涵，身上就穿著289台幣（約75港元）的平價泳衣。（圖片來源：[email protected]

張雅涵大晒渾圓蜜桃臀

張雅涵亦有晒出穿著泳衣在輕井澤浸溫泉的相片，並表示：「身體泡在溫泉完全都不冷！太美了，上身淋著雪看風景。」原來她的泳褲是接近T-back的類型，一轉身就展現出其渾圓蜜桃臀，連林襄都忍不住留言大讚她：「屁屁好圓！」

林襄 張雅涵穿著白底波點圖案的比堅尼，令肌膚更顯雪白。
張雅涵穿著白底波點圖案的比堅尼，令肌膚更顯雪白。（圖片來源：[email protected]
林襄 張雅涵與林襄同為樂天啦啦隊的成員。
張雅涵與林襄同為樂天啦啦隊的成員。（圖片來源：[email protected]
林襄 連林襄都讚張雅涵pat pat好圓！
連林襄都讚張雅涵pat pat好圓！（圖片來源：[email protected]

雪中剥衫扭pat派福利

此外林襄又穿著另一款比堅尼出鏡，舉V要「一早起床幹大事」，之後她會合張雅涵和李芷霖，一齊在雪中除去外套，只穿著比堅尼Top扭pat起舞，並對著鏡頭大送飛吻，笑言：「今日三倍份的快樂送給大家。」向粉絲大派福利！

林襄 去滑雪時林襄換上另一套淡黃色的比堅尼泳衣。
去滑雪時林襄換上另一套淡黃色的比堅尼泳衣。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 三人無懼風雪除下外套，展露出只穿著比堅尼Top的上身！
三人無懼風雪除下外套，展露出只穿著比堅尼Top的上身！（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 睇林襄對手掌其實凍到紅晒，但為咗拍片佢哋都豁出去。
睇林襄對手掌其實凍到紅晒，但為咗拍片佢哋都豁出去。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 雪地跳舞挑戰成功！
雪地跳舞挑戰成功！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

睇埋《Joe是要對決S2》25200元的奢華比基尼對決260元的平價比基尼：

唔少網民都記得林襄係第二次穿著這件超豪比堅尼泳衣出鏡！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mizuki、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]

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