林襄素顏嚇親網民 啦啦隊女神撞樣視帝&男變女KOL

台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員林襄， 因嬌小甜美嘅外表，配合火辣性感嘅身材，出道不久已經火速上位，晉身成為宅男女神。人紅自然是非多，林襄出道至今事非話題不斷，當中整形的傳言傳得最盛，有不少網民質疑林襄嘅外表有加工之嫌。但林襄一於懶理，更係Ig story上直接素顏示人。雖然林襄勇氣可嘉，但網民們似乎不太能接受，更指林襄素顏撞樣台灣男變女KOL和視帝。