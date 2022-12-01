林襄素顏嚇親網民 啦啦隊女神撞樣視帝&男變女KOL
林襄自信曬素顏嚇親粉絲
台灣新晉女神林襄一出道就憑藉青春可愛嘅外表及姣好身材而火速上位，雖然是非不斷，但亦無損其人氣！不但寫真銷售一空，廣告邀約更一浪接一浪，令林襄成為新一代女神及「流量密碼」。不過林襄嘅一舉一動亦因此被放大，尤其係關於佢「女大十八變」嘅整形傳聞亦惹起不少網民熱議。而林襄平日妝容十分精緻原來事緣有廣告商見到林襄本人覺得皮膚太差，所以促使林襄決心護理好皮膚。
而自信嘅林襄喺Ig上同粉絲分享護膚成果時直接素顏示人，而驟眼所見林襄嘅素顏的確比平時嘅精緻妝容失色不少。難怪有網民表示接受唔到林襄素顏，更有網民覺得林襄素顏相當嚇人。
林襄素顏撞樣變性KOL＆男明星
林襄出浴後素顏拍片喺IG上同粉絲分享美肌心得，表示對最近肌膚質感十分滿意，片中可見林襄素顏雖然略顯疲倦，但膚質的確頗俱光擇，面頰更透出粉紅好氣息。但未知係米因為卸下妝容嘅關係，林襄眼睛顯得比平時細咗幾倍，配合濃眉襯托下竟然有幾分女生男相嘅感覺，被嘲素顏似男人，唔夠女人味。更被指同台灣男變女KOL小A辣有幾分相似！
翻看小A辣嘅IG，人如其名打扮相當火辣，做咗變性手術及進行多次面部調整後嘅小A辣充滿自信，除咗不時喺IG上分享姿態嫵媚嘅影片和照片，亦有大膽素顏教化妝。有網民就指兩人素顏有幾分相似：「莫名其妙，素顏很像小A辣」。無獨有偶，亦有網民指林襄素顏撞樣視帝黎耀祥，指二人輪廓有幾分相似。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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