林襄驚喜現身《麻雀女王追男仔》搶先送吻！仲有一位TVB花旦角色勁神秘？

今日（28日）由王晶及葉念琛聯手監製及執導的蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》發布了首條預告片，公開了一眾令人爆笑的演員陣容，其中最引人注目的是來自台灣的啦啦隊女神林襄，她在預告片中更搶先向粉絲大送飛吻！

