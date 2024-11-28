林襄驚喜現身《麻雀女王追男仔》搶先送吻！仲有一位TVB花旦角色勁神秘？
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今日（28日）由王晶及葉念琛聯手監製及執導的蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》發布了首條預告片，公開了一眾令人爆笑的演員陣容，其中最引人注目的是來自台灣的啦啦隊女神林襄，她在預告片中更搶先向粉絲大送飛吻！
《麻雀女王追男仔》林襄著閃片啦啦隊服亮相
有指收天價客串今次電影的林襄，之前曾透露在戲中飾演偶像歌手，但在預告片中她卻穿著一件緊身啦啦隊服現身，自我介紹之餘更向粉絲大派飛吻！除了林襄的驚喜亮相，還有在TVB台慶時抽中名車的花旦蔡潔（Jacky），也將在片中扮演一個和許紹雄有關的神祕角色。
陳家樂影射萬梓良激嘴陳靜
此外，陳家樂飾演的四屆影帝千紅哥在預告中大叫「So What」，似乎在影射金馬影帝萬梓良，他更與飾演片場親密指導員的陳靜（DaDa）激情嘴咀。仲有高海寧飾演的麻雀女王與馬國明飾演的AI科學家所組成的冧爆CP，也是片中亮點。
李尚正成郭珮文及霞姐爭奪目標
預告片還有一大亮點，就是憑《死屍死時四十四》獲提名金像獎最佳男配角的李尚正（阿正），他將在片中大玩三角戀，被兩女爭奪，這兩女就是TVB新一代性感女神郭珮文，以及「香城映畫」的YouTuber霞姐。
許紹雄林盛斌惡搞《九龍城寨之圍城》
戲中還會惡搞《九龍城寨之圍城》，搵來Benz哥許紹雄以「九龍城寨村長」龍卷峰的身份登場，而林盛斌（阿Bob）則飾演他的手下信七，麥玲玲則是本色演出，首次參與電影演出的LOONG 9成員文佐匡（Sean）也將在片中飾演阿正的下屬。
即睇《麻雀女王追男仔》首部預告片：
撰文：東方新地圖片來源：《麻雀女王追男仔》