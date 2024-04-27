林襄暴瘦至39公斤 曬上圍Big爆比堅尼網民質疑「不科學」

台灣啦啦隊女神林襄，現年26歲人氣爆紅接Job接不停，近日轉會至味全龍隊擔任「小龍女」，工作量更大增，忙碌之餘體重竟驚人地降至39公斤。她在社交平台上傳最新比堅尼照片引起了網民熱議，對她瘦身後依然保持豐滿上圍感到不可思議，紛紛提出質疑。

