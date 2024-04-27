林襄暴瘦至39公斤 曬上圍Big爆比堅尼網民質疑「不科學」
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台灣啦啦隊女神林襄，現年26歲人氣爆紅接Job接不停，近日轉會至味全龍隊擔任「小龍女」，工作量更大增，忙碌之餘體重竟驚人地降至39公斤。她在社交平台上傳最新比堅尼照片引起了網民熱議，對她瘦身後依然保持豐滿上圍感到不可思議，紛紛提出質疑。
網民質疑林襄瘦身「不科學」
林襄在Instagram上分享的性感比堅尼照片，展現了她瘦身後的成果。照片中的她，身材纖細卻依舊保持著豐滿的上圍，這樣的對比讓不少網民感到驚訝，紛紛留言指出這樣的身材變化「不科學」，甚至有人懷疑她的身材是否經過人為改造。
林襄堅稱胸部純天然
面對網民的質疑，林襄並未避諱，她曾在一次訪問中邀請女記者親自摸胸以證明其天然真實性。這一大膽舉動在網絡上引起了不小的轟動，但即便如此，仍有人在社交媒體上留言質疑，詢問臺灣是否還有其他女性能在如此瘦小的體型下，保持如此豐滿的上圍。對此，林襄簡單回應道：「很多呢。」
轉會後人氣不減 工作接不停
自從轉會加入味全龍隊後，林襄的工作機會不斷增加。她不僅在球場上以「小龍女」的身份為球隊加油助威，也在社交媒體上活躍，經常分享自己的日常和工作照片，吸引了大量粉絲的關注。即使體重下降，林襄依然保持著良好的體態和精神面貌，展現出專業啦啦隊員的魅力和毅力。
圖片來源：IG@95_mizuki