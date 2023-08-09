25歲啦啦隊女神林襄爆姊弟戀 與細4歲馬傑森回家過夜網民心碎
手拖手拍拖兼過夜
據台灣傳媒報道，林襄的新歡是21歲的中職樂天桃猿隊球員馬傑森，2人日前不但被雜誌影到一同手牽手拍拖去街，更被目擊一同小心翼翼走後門回女方香閨過夜，親密程度十足十熱戀中的情侶一樣。
2年前拍廣告結緣
據悉，2人於2年前一同拍廣告而結緣，當時年輕又帥氣的馬傑森被廣告商指定做男主角，並與一眾樂天女孩們拍廣告。廣告中亦有2人同框的畫面，當時包含林襄在內的樂天女孩們一同泡澡，正當自拍時手機跌入浴缸，馬傑森則突然在浴缸旁現身。
「聞襄下馬」早有預兆
其實早於去年11月網上已爆出「聞襄下馬」暗撻的消息，當時有網民表示2人拍拖已是球員和啦啦隊成員們之間公開的秘密，又指出見到馬傑森有follow一個疑似是林襄的私人IG帳號，因此推測2人關係應該不簡單。
曾多次偷偷放閃
另外，林襄亦曾經公開偷偷放閃，不但試過公然戴上「馬傑森」的頭箍，又拿着寫上「馬傑森」三個字的應援物，更玩食字寫上「跟大家分享一下我的愛馬4（愛馬仕）包」，「愛馬」這2個字究竟是什麼意思，相信大家現在一定明白！
前男友孫生令林襄超受傷
提到林襄最廣為人知的一段情，不得不提YouTube團體「反骨男孩」成員孫生，2人於2020年曾經拍拖，還被目擊在街頭拉扯過，但最後和平分手。不過，有指林襄因為這段情非常受傷，更因此將男方的IG封鎖，直到最近才將他解鎖，而孫生的好友曾爆料指2人的分手主因是因為孫生無法與女友發生親密關係，因為對於他來說發生關係是懲罰，只會想與其他人一起做，但女友則不一樣，因此2人拍拖時，發生關係的次數幾乎屈指可數。孫生亦曾經在節目上稱是自己辜負了女方：「就是我太壞了，人家嚇到包袱收一收，就要跑了。」
林襄第一次發生在男友家
林襄曾擔任《威廉沈歡樂送》嘉賓，主持人沈玉琳問她與前男友「反骨男孩」成員孫生「第一次」的地點，林襄並無扭擰大方回應在男友家。主持沈玉琳在節目開始時已大爆林襄和孫生秘史：「你跟他一起3年，好像只…（比出2的手勢）。」林襄聞言即大笑解釋：「沒有這麼低！」站在旁邊的元元驚訝問：「太誇張了吧，為甚麼？很累是嗎？」林襄有些微尷尬微笑稱：「有一種人，他面對女朋友是會害羞的。」此言一出，沈玉琳即時笑倒在旁。
公開擇偶條件 自爆最鐘意劉德華
當被問到擇偶條件時，林襄就坦言自己喜歡有上進心、讓自己可以崇拜的男生，而且希望對方有能夠讓自己學習的地方；外形方面就比較喜歡長頭髮，帶點鬍渣的「狼狽風」男生，至於圈中男藝人之中就最喜歡劉德華。
大讚港男比台男Man
此外，當被問到香港和台灣男生的分別時，林襄就表示香港男生比較有自己的想法，事業心也比較強，比起台灣男生更加有男子氣概，而台灣男生就比較會撒嬌。
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