25歲啦啦隊女神林襄爆姊弟戀 與細4歲馬傑森回家過夜網民心碎

現年25歲的台灣啦啦隊「樂天女孩」女神林襄，因擁有純真可愛的面孔和傲人的豐滿身材而廣受宅男喜愛，在Instagram坐擁170萬名粉絲追蹤，人氣比起不少一線女星還要高。不過，這位聲稱單身的宅男女神今日（9日）卻驚爆姊弟戀，被指與年輕4歲的棒球員馬傑森（Jason Ma）一同回家過夜，名花有主的消息令眾多宅男粉絲心碎！