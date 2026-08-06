76歲林超英受訪直呼42歲女主播「姐姐」遭當場拒認 自揭極端高溫下險破戒真相
廣告
前天文台長林超英昨日現身無綫新聞台《講清講楚》受訪，與具備15年資歷主播陳嘉欣就極端天氣及開冷氣議題展開激烈交鋒。兩人在節目剛碰面時因一個稱呼引發極大尷尬場面，原本嚴肅探討氣候變化的訪談瞬間充滿戲劇性。林超英在交談間更罕有披露自己在高溫天氣下面對生命威脅時必定作出一項驚人決定。
前天文台長突擊打招呼稱呼陳嘉欣姐姐
在昨日播映無綫新聞台《講清講楚》節目開場階段，前天文台長林超英一見到負責主持節目助理採訪主任陳嘉欣，隨即面帶笑容主動出擊打招呼。他當時望著鏡頭直接開口講出一句「你好呀嘉欣姐姐」，這個出人意料稱呼令現場氣氛瞬間出現微妙變化。面對突如其來頭銜，擁有資深新聞工作經驗女主播當場被殺個措手不及，完全未能掩飾面上錯愕表情。
資深女主播無法掩飾尷尬失笑自認姨姨
面對熱情稱呼，陳嘉欣顯然對該名號感到極度不自在，在攝影棚燈光下直接表露真實反應。她當刻忍不住尷尬失笑回應：「哈哈哈！未去到，都係姐姐……姨姨㗎喇已經。」她藉著自嘲方式試圖化解被前輩突擊所帶來衝擊，親口糾正對方並將自己升級為長輩級別稱謂。這段真實互動全數被鏡頭記錄下來，雙方隨後才將話題轉移至極端天氣以及超級厄爾尼諾現象等全球關注氣候議題之上。
林超英受訪披露為救命絕對會開啟冷氣
訪談進入核心氣候議題後，陳嘉欣主動詢問這位向來提倡環保前台長在極端高溫下有否使用空調設備。林超英隨即重申冷氣機是用來救命而非作日常享受用途，更直白表示：「如果熱到會死，我梗係開冷氣啦！如果我就嚟暈低我都開冷氣，我成日話畀人聽，如果我開冷氣，我一定通知你。」他進一步透露今年在氣溫高達35度時曾經險些打破不開冷氣慣例，只因當天剛好下了一場及時雨才免於破戒。
網民熱烈討論無綫新聞台節目爆笑對答
節目播出後這段充滿反差感對話片段迅速在網絡各大討論區引發網民熱烈討論。大批觀眾對前台長獨特幽默感表示驚訝，紛紛留言指出「估唔到林超英上到節目會咁主動叫人姐姐」、「陳嘉欣自認姨姨個反應好真實好搞笑」。同時亦有不少網民將焦點放在他對於開冷氣底線之上，留言強調「原來佢熱到會死都係會開冷氣」、「好想知佢破戒開冷氣嗰日會用咩方式通知大家」。相關訪談截圖與片段持續在多個社交平台群組內被轉載。
資料或影片來源：原文刊於新假期