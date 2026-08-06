76歲林超英受訪直呼42歲女主播「姐姐」遭當場拒認 自揭極端高溫下險破戒真相

前天文台長林超英昨日現身無綫新聞台《講清講楚》受訪，與具備15年資歷主播陳嘉欣就極端天氣及開冷氣議題展開激烈交鋒。兩人在節目剛碰面時因一個稱呼引發極大尷尬場面，原本嚴肅探討氣候變化的訪談瞬間充滿戲劇性。林超英在交談間更罕有披露自己在高溫天氣下面對生命威脅時必定作出一項驚人決定。