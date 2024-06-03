林超英唱Rap《超英歌》宣揚環保 歌詞再提開冷氣 網友：希望拎男新人獎
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前天文台台長林超英近期轉型成為Rapper，與獨立音樂人Luna Is A Bep合作，將於6月5日「世界環境日」推出首支單曲《超英歌》。這首歌不僅是林超英的音樂處女作，更融入了他對環保的熱情和個人標誌性的幽默。「唔好再問我有冇開冷氣」呢一句咁有意義嘅歌詞，正係林超英想向公眾講嘅嘢！
林超英即場示範《超英歌》
《超英歌》的創作背後有著深遠的意義。這首歌由Luna Is A Bep作曲填詞，林超英則擔任主唱及決定歌曲主題。歌曲聚焦於當代社會的過度消費和Fast Fashion問題，旨在鼓勵市民改變消費習慣，減少購買低價快時尚產品，轉而支持質量更佳的衣物。Luna Is A Bep表示，她希望透過音樂讓更多人關注林超英對環保的貢獻，而非僅僅是他是否開冷氣的生活細節。「唔好再問我有冇開冷氣，如果我開冷氣我會通知你」，這句歌詞反映了林超英對於公眾關注點的幽默回應。
林超英初嘗Rap體驗：對我呢啲長者係一個挑戰
對於林超英而言，Rap是一個全新的挑戰。他坦言最初並未預料到Rap的難度如此之高。「我以為Rap只是節奏快一點，但實際上它要求極高的字詞密度和準確的發音，這對我這樣的長者來說是一個挑戰。」林超英分享，記住快速的Rap歌詞對他來說非常困難，有一段他甚至錄了多個Take都無法完全掌握。
網友：希望超英哥可以拎男新人獎
林超英加入樂壇呢個舉動，網友留言表示：「前天文台台長原來咁風趣」「超英哥好正」「希望超英哥可以拎男新人獎」
圖片來源：Viu1 HK