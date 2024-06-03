林超英唱Rap《超英歌》宣揚環保 歌詞再提開冷氣 網友：希望拎男新人獎

前天文台台長林超英近期轉型成為Rapper，與獨立音樂人Luna Is A Bep合作，將於6月5日「世界環境日」推出首支單曲《超英歌》。這首歌不僅是林超英的音樂處女作，更融入了他對環保的熱情和個人標誌性的幽默。「唔好再問我有冇開冷氣」呢一句咁有意義嘅歌詞，正係林超英想向公眾講嘅嘢！

