港姐冠軍林鈺洧被翻「性女」史獲曾志偉力撐 徐子珊當年講「性經」險被雪
林鈺洧 曾上ViuTV分享性史
80年代無綫當紅小生林俊賢與第一任中英混血太太所生的女兒林鈺洧（Denice），擁有43吋長腿，曾被封為「最強星二代」，2015年因為親戚的引薦，她由保險界轉投Model界，簽約成為熊黛林師妹，可惜一直工作量不多。早年她不時現身ViuTV節目，更因為在星座節目《對號入座》中大爆自己性史，而引起網民關注，被封為新一代「性女」。
人馬座的Denice在節目《對號入座》中曾大方分享自己性史，自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔、高大，喺床上仲有好多招式同持久。如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」又自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經完結，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。
曾志偉力撐「每個人都有過去」
Denice曾直言分享性史不代表自己對性開放：「我只係喺節目分享唔同星座男伴嘅性經歷，其實我對男女關係好傳統，要拍拖後先可以發生關係。」當選港姐冠軍後，Denice表示相信時間可以沖淡一切，而且她行得正企得正，無做過缺德事，不擔心影響港姐形象，但她也指今次是個很大的教訓，沒想到身為公眾人物，一句說話能延續那麼久，所以她之後都會慎言，不過她表示不後悔當日上《對號入座》這個節目，因為每個節目都訓練到她不同的方面。
而曾志偉就表示不介意林鈺洧被封「性女港姐」，也不會翻舊帳，因為每個人都有自己的過去。更話自己曾經與Denice的父親林俊賢合作拍戲，所以在決賽前已給予了這位世姪女好多鼓勵，他指Denice在參選期間進步好大，因為她最初好大隻，但後來為參選減去了10公斤，實在不容易。他又大爆Denice贏得冠軍係勝在好彩，因為她起初得分不算高，但在泳裝問答環節抽中胡杏兒當年的問題，不用回答問題，只需要表演喜怒哀樂表情，幫她成功搶到不少分。
徐子珊公開講「性經」險被雪
有網民睇到曾志偉力撐林鈺洧的報道後，就重提徐子珊曾因講自己性史而被TVB雪藏一事，認為相比下實在替徐子珊感到不值，獲得不少網民認同。作為2004年港姐冠軍的徐子珊，06年4月底為宣傳TVB劇集《女人唔易做》，曾上由鄧萃雯和高皓正主持的電台性教育節目《性在有心》做嘉賓，大講自己「性經」，內容相當露骨，被同場嘉賓謝天華形容為「床上完美化身」。
曾指理想性愛時間至少30分鐘
現時已經息影的徐子珊，曾坦言離開香港的其中一個原因，是想做回真實的自己，其實她一向敢言率直，當時在節目中曾詳盡討論自己對性方面的細節要求，包括直指最理想的性愛時間最好是30至45分鐘，而地點最緊要環境舒服，唔可以「黐立立」，有冷氣同音樂就最好。而理想的性愛伴侶在床上最好要有一種溫柔，如果識講一點Sweet Talk，會令女仔好冧。外表方面，她只要求男伴一定不可以矮過自己，因為有些姿勢會不太方便：「任何姿勢都係㗎！」不過她強調自己未試過！
形容自己「攻守兼備」
徐子珊更形容自己是「攻守兼備」類型，曾赴外國留學的她表示：「我喺美國讀書時，啲女仔朋友喺床上都好主動，我就兩樣都有啲。」有指事後高層樂易玲立即急召徐子珊「照肺」，指摘她身為港姐冠軍毫不自愛，言行嚴重損害自己形象，更欲將原本力捧的徐子珊「雪藏」，最終由於獲得監製梅小青力保，讓她逃過雪藏命運，但仍需多次公開道歉認錯。不少網友都認為徐子珊的言論並無不妥，只係走得太前，並表示「選港姐冇話一定要處女。」
睇片重溫徐子珊講性史：
子珊當日講得好雀躍！
徐子珊息影後首露面為慈善復出 去年賣車賣樓決心到歐洲進修
徐子珊2019年宣布退出娛樂圈，放棄十五年演藝事業，並透露將到歐洲進修，從此絕跡幕前及社交網，2021年更賣樓賣車似為全面徹出香港。息影後極其低調的徐子珊，今年3月突然現身拍片，原來是為慈善復出。
徐子珊現身馬來西亞慈善晚宴
現年43歲的徐子珊早前為慈善拍片呼籲大家支持，並透露將會出席籌款晚宴，在片中徐子珊表示希望透過籌款晚宴，去幫助經濟有困難及健康有問題的人，目標是能籌到100萬令吉（約185萬港元）， 請大家多多支持晚晏及拍賣會﹗絕跡幕前三年的徐子珊，打扮樸素妝容清淡，跟息影前變化不大。
徐子珊2019年宣布息影後，相當低調，前年被發現在數碼港超市上糧，及後前年尾被發現在銅鑼灣無印良品買護膚品，長髮披肩，揹住小背包，一身便服相當不起眼，但警覺性甚高，當發現被認出後急急腳走人。曾揚言離港的徐子珊，未知是否因疫情打亂計劃。
徐子珊賣樓賣車決心離港
新冠肺炎影響全球，前港姐徐子珊的歐移大計亦大受影響，2019年徐子珊宣布退出娛樂圈，誓言移居歐洲一圓博士夢，又把2010年購入的貝沙灣豪宅單位放盤，一心賣車賣樓後離港，點知疫情令豪宅難放售，賣足一年都賣唔去，本來叫價2,200萬的單位，最終以1,760萬成功沽出，雖然比叫價低440萬，但徐子珊揸貨十年仍賺680萬，諗住可以安心去留學。
徐子珊低調過活
徐子珊本打算賣車賣樓全面撤港，可惜疫情來襲打亂了她的大計，過去兩年她愈變愈低調，多個社交網亦停止更新，只有早前被影到激罕出巡，一身貴氣Look遊超市買麵包，據知即使有厚酬力邀出山，她亦不為所動。
徐子珊減440萬賣樓
徐子珊之前香港大學完成心理學碩士課程，本來鐵定移居歐洲進修及生活，據了解她因為新冠肺炎被迫繼續留港等疫情緩和才起程。為全面撤離香港，徐子珊曾揚言會把香港的一切，包括車和物業全部變賣，事與願違，徐子珊一直採取待價而沽的心態，2010年以過千萬買入貝沙灣4期1座低層一個單位，實用面積723方呎，兩房一套間隔，她開價2,200萬出售，不過因疫情關係樓市前景未明朗，單位放盤一年都未有人問津，事隔一年多徐子珊惟有劈價吸客，2021年初終以約1,760萬元沽出，呎價約24,343元。本來想賣樓獲利過千萬的徐子珊，持貨十一年，最後帳面獲利約680萬元離場，可見想套現盡快離場。
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