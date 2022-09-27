港姐冠軍林鈺洧被翻「性女」史獲曾志偉力撐 徐子珊當年講「性經」險被雪

林俊賢女兒林鈺洧（Denice）奪得港姐冠軍後，被翻出前年在ViuTV星座節目《對號入座》中，曾大爆自己性史，更被封為新一代「性女」！TVB總經理曾志偉力撐她指每個人都有自己過去，卻引來不少網民戥徐子珊唔抵，事關當年已卸任港姐的徐子珊曾在2006年上電台性教育節目做嘉賓，大講自己性史，結果差點被TVB掟入雪櫃！