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港姐冠軍林鈺洧被翻「性女」史獲曾志偉力撐 徐子珊當年講「性經」險被雪

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Eve Wong

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林俊賢女兒林鈺洧（Denice）奪得港姐冠軍後，被翻出前年在ViuTV星座節目《對號入座》中，曾大爆自己性史，更被封為新一代「性女」！TVB總經理曾志偉力撐她指每個人都有自己過去，卻引來不少網民戥徐子珊唔抵，事關當年已卸任港姐的徐子珊曾在2006年上電台性教育節目做嘉賓，大講自己性史，結果差點被TVB掟入雪櫃！

林鈺洧 徐子珊
徐子珊曾因講「性經」而要多次公開道歉。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

林鈺洧 曾上ViuTV分享性史

80年代無綫當紅小生林俊賢與第一任中英混血太太所生的女兒林鈺洧（Denice），擁有43吋長腿，曾被封為「最強星二代」，2015年因為親戚的引薦，她由保險界轉投Model界，簽約成為熊黛林師妹，可惜一直工作量不多。早年她不時現身ViuTV節目，更因為在星座節目《對號入座》中大爆自己性史，而引起網民關注，被封為新一代「性女」。

人馬座的Denice在節目《對號入座》中曾大方分享自己性史，自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔、高大，喺床上仲有好多招式同持久。如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」又自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經完結，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。

林鈺洧 對號入座 林鈺洧又在在節目中自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經早洩，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。
出爐港姐冠軍林鈺洧Denice早前曾在節目《對號入座》中分享自己性史。（圖片來源：ViuTV《對號入座》截圖）
林鈺洧 對號入座 被網民封為 「性女」 後，Denice表示曾收到爸爸林俊賢的安慰：「佢叫我大方啲去講，話『你又唔係搶人老公，又唔係周圍玩一夜情，或者做啲缺德嘅嘢，好多騷都講呢啲題目。』令我心情舒暢番晒。」
被網民封為「性女」後，Denice表示曾收到爸爸林俊賢的安慰：「佢叫我大方啲去講，話『你又唔係搶人老公，又唔係周圍玩一夜情，或者做啲缺德嘅嘢，好多騷都講呢啲題目。』令我心情舒暢番晒。」（圖片來源：[email protected]

曾志偉力撐「每個人都有過去」

Denice曾直言分享性史不代表自己對性開放：「我只係喺節目分享唔同星座男伴嘅性經歷，其實我對男女關係好傳統，要拍拖後先可以發生關係。」當選港姐冠軍後，Denice表示相信時間可以沖淡一切，而且她行得正企得正，無做過缺德事，不擔心影響港姐形象，但她也指今次是個很大的教訓，沒想到身為公眾人物，一句說話能延續那麼久，所以她之後都會慎言，不過她表示不後悔當日上《對號入座》這個節目，因為每個節目都訓練到她不同的方面。

而曾志偉就表示不介意林鈺洧被封「性女港姐」，也不會翻舊帳，因為每個人都有自己的過去。更話自己曾經與Denice的父親林俊賢合作拍戲，所以在決賽前已給予了這位世姪女好多鼓勵，他指Denice在參選期間進步好大，因為她最初好大隻，但後來為參選減去了10公斤，實在不容易。他又大爆Denice贏得冠軍係勝在好彩，因為她起初得分不算高，但在泳裝問答環節抽中胡杏兒當年的問題，不用回答問題，只需要表演喜怒哀樂表情，幫她成功搶到不少分。

林鈺洧 曾志偉話畀咗Denice呢位世姪女好多鼓勵。
曾志偉話畀咗Denice呢位世姪女好多鼓勵。（圖片來源：[email protected] (official)）
林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！
Denice不時會在IG分享性感靚相。（圖片來源：[email protected]
林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！
（圖片來源：[email protected]

徐子珊公開講「性經」險被雪

有網民睇到曾志偉力撐林鈺洧的報道後，就重提徐子珊曾因講自己性史而被TVB雪藏一事，認為相比下實在替徐子珊感到不值，獲得不少網民認同。作為2004年港姐冠軍的徐子珊，06年4月底為宣傳TVB劇集《女人唔易做》，曾上由鄧萃雯和高皓正主持的電台性教育節目《性在有心》做嘉賓，大講自己「性經」，內容相當露骨，被同場嘉賓謝天華形容為「床上完美化身」。

林鈺洧 徐子珊右）06年曾上電台節目《性在有心》大講「性經」，當時同場的嘉賓還有歐倩怡左）和謝天華。
徐子珊（右）06年曾上電台節目《性在有心》大講「性經」，當日節目由鄧萃雯和高皓正擔任主持，同場嘉賓還有歐倩怡（左）和謝天華。（圖片來源：[email protected]怒火新聞@ AngryHK）
林鈺洧 謝天華中）當時在節目中曾形容徐子珊為「床上完美化身」。
謝天華（中）當時在節目中曾形容徐子珊為「床上完美化身」。（圖片來源：[email protected]怒火新聞@ AngryHK）
林鈺洧 06年在TVB播出的《女人唔易做》由鄧萃雯、吳美珩、林峯、謝天華、徐子珊及馬國明主演。
06年在TVB播出的《女人唔易做》由鄧萃雯、吳美珩、林峯、謝天華、徐子珊及馬國明主演。（圖片來源：TVB《女人唔易做》海報）
林鈺洧 徐子珊在劇中飾演鄧萃雯的細妹，兼馬國明女友。
徐子珊在劇中飾演鄧萃雯的細妹，兼馬國明女友。（圖片來源：TVB《女人唔易做》劇照）

曾指理想性愛時間至少30分鐘

現時已經息影的徐子珊，曾坦言離開香港的其中一個原因，是想做回真實的自己，其實她一向敢言率直，當時在節目中曾詳盡討論自己對性方面的細節要求，包括直指最理想的性愛時間最好是30至45分鐘，而地點最緊要環境舒服，唔可以「黐立立」，有冷氣同音樂就最好。而理想的性愛伴侶在床上最好要有一種溫柔，如果識講一點Sweet Talk，會令女仔好冧。外表方面，她只要求男伴一定不可以矮過自己，因為有些姿勢會不太方便：「任何姿勢都係㗎！」不過她強調自己未試過！

林鈺洧 徐子珊
2004年當選港姐冠軍時的徐子珊，同時獲得冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎，簽約無綫即備受力捧。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林鈺洧 徐子珊4歲開始學跳芭蕾舞，11歲時因右腳踝受傷而被迫放棄，14歲轉跳Hip Hop和Jazz，立志做一個表演藝術家。
徐子珊4歲開始學跳芭蕾舞，11歲時因右腳踝受傷而被迫放棄，14歲轉跳Hip Hop和Jazz，立志做一個表演藝術家。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

形容自己「攻守兼備」

徐子珊更形容自己是「攻守兼備」類型，曾赴外國留學的她表示：「我喺美國讀書時，啲女仔朋友喺床上都好主動，我就兩樣都有啲。」有指事後高層樂易玲立即急召徐子珊「照肺」，指摘她身為港姐冠軍毫不自愛，言行嚴重損害自己形象，更欲將原本力捧的徐子珊「雪藏」，最終由於獲得監製梅小青力保，讓她逃過雪藏命運，但仍需多次公開道歉認錯。不少網友都認為徐子珊的言論並無不妥，只係走得太前，並表示「選港姐冇話一定要處女。」

林鈺洧 徐子珊公開講「性經」後，有指曾被高層樂易玲「照肺」，指摘她損害港姐形象。
徐子珊公開講「性經」後，有指曾被高層樂易玲「照肺」，指摘她損害港姐形象。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林鈺洧 除了大膽言論，徐子珊更是不少網民們的性幻想對象，特別是不少網民對其嘴部充滿暇想。
除了大膽言論，徐子珊更是不少網民們的性幻想對象，特別是不少網民對其嘴部充滿暇想。（圖片來源：TVB截圖）
林鈺洧 有不少網民稱呼子珊的嘴部為「含X咀」。
有不少網民稱呼子珊的嘴部為「含X咀」。（圖片來源：TVB截圖）
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（圖片來源：tvb.com）
林鈺洧 徐子珊曾憑《學警出更》及《舞動全城》奪07年萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎，12年再憑《雷霆掃毒》獲「最受歡迎電視女角色」，但視后卻落在楊怡手上。
徐子珊曾憑《學警出更》及《舞動全城》奪07年萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎，12年再憑《雷霆掃毒》獲「最受歡迎電視女角色」，但視后卻落在楊怡手上。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林鈺洧 四度入圍視后卻始終落敗變陪跑，有指因此令徐子珊被指意興闌珊，到15年約滿決定離巢。
四度入圍視后卻始終落敗變陪跑，有指因此令徐子珊被指意興闌珊，到15年約滿決定離巢。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

睇片重溫徐子珊講性史：

子珊當日講得好雀躍！

徐子珊息影後首露面為慈善復出 去年賣車賣樓決心到歐洲進修

徐子珊2019年宣布退出娛樂圈，放棄十五年演藝事業，並透露將到歐洲進修，從此絕跡幕前及社交網，2021年更賣樓賣車似為全面徹出香港。息影後極其低調的徐子珊，今年3月突然現身拍片，原來是為慈善復出。

林鈺洧 徐子珊 徐子珊拍片為慈善出分力﹗
徐子珊早前拍片為慈善出分力，被指外貌愈來愈似「蛇精女」。（圖片來源：FB＠Hi-Bliss截圖）

徐子珊現身馬來西亞慈善晚宴

現年43歲的徐子珊早前為慈善拍片呼籲大家支持，並透露將會出席籌款晚宴，在片中徐子珊表示希望透過籌款晚宴，去幫助經濟有困難及健康有問題的人，目標是能籌到100萬令吉（約185萬港元）， 請大家多多支持晚晏及拍賣會﹗絕跡幕前三年的徐子珊，打扮樸素妝容清淡，跟息影前變化不大。

林鈺洧 徐子珊 籌款晚宴海報上印有徐子珊，未知屆時以何種形式演出﹗
籌款晚宴海報上印有徐子珊。（圖片來源：FB＠Hi-Bliss）

徐子珊2019年宣布息影後，相當低調，前年被發現在數碼港超市上糧，及後前年尾被發現在銅鑼灣無印良品買護膚品，長髮披肩，揹住小背包，一身便服相當不起眼，但警覺性甚高，當發現被認出後急急腳走人。曾揚言離港的徐子珊，未知是否因疫情打亂計劃。

林鈺洧 徐子珊 去年4月生日的關禮傑太太梁安娜（前排左））參加了多場生日派對，徐子珊就現身在其中一場派對中，相中可見當日在場的還有歐陽震華的太太傅潔嫻（後排右），久未露面的徐子珊被指消瘦再變樣﹗
去年4月生日的關禮傑太太梁安娜（前排左）參加了多場生日派對，徐子珊就現身在其中一場派對中，相中可見當日在場的還有歐陽震華的太太傅潔嫻（後排右），久未露面的徐子珊被指消瘦再變樣。（圖片來源：[email protected]

徐子珊賣樓賣車決心離港

新冠肺炎影響全球，前港姐徐子珊的歐移大計亦大受影響，2019年徐子珊宣布退出娛樂圈，誓言移居歐洲一圓博士夢，又把2010年購入的貝沙灣豪宅單位放盤，一心賣車賣樓後離港，點知疫情令豪宅難放售，賣足一年都賣唔去，本來叫價2,200萬的單位，最終以1,760萬成功沽出，雖然比叫價低440萬，但徐子珊揸貨十年仍賺680萬，諗住可以安心去留學。

林鈺洧 徐子珊 家好月圓
徐子珊近年深居簡出，甚少作公開露面。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林鈺洧 徐子珊 家好月圓
雖然決心離開娛樂圈，不過徐子珊見到傳媒仍好友善。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

徐子珊低調過活

徐子珊本打算賣車賣樓全面撤港，可惜疫情來襲打亂了她的大計，過去兩年她愈變愈低調，多個社交網亦停止更新，只有早前被影到激罕出巡，一身貴氣Look遊超市買麵包，據知即使有厚酬力邀出山，她亦不為所動。

林鈺洧 徐子珊 家好月圓
徐子珊近年住在2010年買入的貝沙灣豪宅，出入亦自己駕車。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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放盤超過一年，2021年初，徐子珊終於再劈價440萬買出她手持十一年的貝沙灣單位。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

徐子珊減440萬賣樓

徐子珊之前香港大學完成心理學碩士課程，本來鐵定移居歐洲進修及生活，據了解她因為新冠肺炎被迫繼續留港等疫情緩和才起程。為全面撤離香港，徐子珊曾揚言會把香港的一切，包括車和物業全部變賣，事與願違，徐子珊一直採取待價而沽的心態，2010年以過千萬買入貝沙灣4期1座低層一個單位，實用面積723方呎，兩房一套間隔，她開價2,200萬出售，不過因疫情關係樓市前景未明朗，單位放盤一年都未有人問津，事隔一年多徐子珊惟有劈價吸客，2021年初終以約1,760萬元沽出，呎價約24,343元。本來想賣樓獲利過千萬的徐子珊，持貨十一年，最後帳面獲利約680萬元離場，可見想套現盡快離場。

林鈺洧 徐子珊 為咗省靚招牌，更親自谷胸上陣擔當全線產品模特兒。
成立自家珠寶品牌後，為省靚招牌，徐子珊曾親自谷胸上陣擔當全線產品模特兒。（圖片來源：[email protected]_com）
林鈺洧 徐子珊 家好月圓
離開無綫後，徐子珊曾簽給王祖藍的公司，不過發展麻麻，滿約後未有續約。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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徐子珊退出前亦曾北上發展拍內地劇。（圖片來源：微博@Kate_Tsui_徐子珊）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《對號入座》截圖、[email protected][email protected] (official)、[email protected]怒火新聞@ AngryHK、TVB《女人唔易做》海報及劇照、新傳媒圖片庫、TVB截圖、FB＠Hi-Bliss、[email protected][email protected]_com、微博@Kate_Tsui_徐子珊資料或影片來源：[email protected]怒火新聞@ AngryHK

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