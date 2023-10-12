林鈺洧澄清冇被「照肺」強烈否認赴飯局冧老細：係就著到今日咁啦

早前港姐冠軍林鈺洧被指與陳楨怡、譚嘉儀出席富豪飯局，指出3人為工作和發展機會在飯局中落力施展冧功冧富豪。不過當事人一一否認，而林鈺洧於今日（10/12）出席時裝活動回應時，強烈否認，更話：「如果係去識男朋友，我著到今日咁啦」！