林鈺洧澄清冇被「照肺」強烈否認赴飯局冧老細：係就著到今日咁啦
林鈺洧指事件未有被公司「照肺」
今日（10/12）林鈺洧現身西九文化戲曲中心出席時裝騷活動，就事件接受傳媒訪問時就透露，新聞一出已經即時主動與公司溝通，而公司亦對事件有了解，知道事實的真相，而林鈺洧更表示已經在社交網作出過長文回應，亦不想再為不實的報導作回應。她更表示：「我諗我會少啲再出去食飯，因為我唔想再食肥自己。」
何國鉦幫口：如果真係去飯局，唔會著到咁
林鈺洧更表示不知道飯局裡面的人的背景，她透露：「當日係幫Dorian（何國鉦）做完司儀，有個朋友叫我過去食飯，話陳楨怡、譚嘉儀都去，去到先知有咁多人，亦冇攞到任何人嘅contract。」何國鉦更在旁邊笑說：「如果真係去飯局，佢都唔會著到咁烏歪啦。」林鈺洧都笑說：「如果係去識男朋友，我著到今日咁啦。」
林鈺洧表示會繼續如常參與社交活動
對於有報導指林鈺洧為「搲Job」尋求更多機會而不惜施展冧功落力氹老闆，林鈺洧就表示：「其實尋求工作機會呢，我就會向我身邊嘅經理人尋求，尋出面啲人係冇用嘅。」她繼而再表示會繼續再識新的朋友，亦會照常參與正常社交活動，但並不是為了尋求工作機會。而提及事件疑似有人放料給傳媒去影相，她表示：「你覺得係咪係，你話返畀我知，我諗你知嘅，我都想知道個真相。」而被問到有否曾被「問價」，她透露：「有呀，問Job價囉，咁所以我就會叫佢搵我經理人。」再被追問有否曾被開價「包養」，她稱沒有此事。
飯局由上市公司執行董事發起
據報導指出，該飯局由一位人稱「子辰」的上市公司執行董事曾俊豪所發起，他在股壇上有「點石成金」的外號，有指子辰有意在娛樂圈大展拳腳，報道亦稱，林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀在當晚飯局中穿上超短熱褲和迷你短裙現身一間VIP房間，又指她們表現興奮兼「施展冧功」冧富豪，兼且熱情地摟腰攬膊合照，為的是自己的工作和發展機會。
林鈺洧IG長文嬲爆否認冧富商
港姐冠軍林鈺洧被封新一代「性女」，早前就被爆出與陳楨怡、譚嘉儀出席一個由上市公司執行董事、人稱「子辰」的富商，在灣仔一間高級餐廳舉行的私人飯局，更指她們在當晚飯局為尋求機會，不惜施展冧功氹老闆。而事件一爆出，2位前港姐林鈺洧和陳楨怡隨即在社交網作出澄清，否認指控。
林鈺洧：善心是打不死的
報道一出，林鈺洧即在社交網站發文澄清，表示飯局是由公司經理人代為安排：「一直以來都希望存好心，做好事。相信做善事可以無時無刻，任何地方，跟任何人一起做。派月餅活動和一眾傷殘慈善團體的人禮貌吃飯是公司同意出席的。並沒有需要跟相關人士交換聯絡方式及聯絡，一切由公司經理人代安排。」她續指，本來一心只想在中秋節做善事，派月餅給傷殘和老人家，沒想到會被拿來大做文章：「報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」
陳楨怡罕有發嬲
陳楨怡亦緊隨其後在IG發文，澄清出席飯局只是禮貌：「原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。」她又罕有動怒，直指報道失實：「一心只想趁未上橫店入組前做慈善活動，派月餅給老人家和有需要的人。從來都不會為緋聞回應。今次唔想牽連慈善公益活動和想保護老人家。亦希望此不實的報道不會為慈善公益活動和幫助傷殘人士老人家的本質受到影響。」
譚嘉儀劃清界線
譚嘉儀回應傳媒表示所謂飯局只屬「朋友普通食飯」，她又表示因為想做善事，因此由一位好朋友介紹了慈善機構的朋友給她們認識，所以食飯時是有一些「朋友」是朋友的朋友，又強調她與部份人並不認識，而兼且出席的原意都只是洽談慈善活動的內容。
有讀者爆料幫3人澄清
有讀者向傳媒爆料，指3位女藝人當晚出席的飯局絕非富豪飯局，僅僅與企業家子辰、佬哥與慈善機構香港復康力量主席一通食飯兼商討派發月餅物資活動事宜而已，與陳楨怡的長文中所提到的「在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面」一致，相信當晚的飯局有很多人參與，所謂的「富豪飯局」很有可能只是誤會一場。
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