林鈺洧被爆欠債逾50萬 卡數要靠男人還 否認用港姐贏獎金「填氹」
林鈺洧當選後勁惹火
林鈺洧挾住星二代之名成為2022年香港小姐冠軍，有阿爸林俊賢照住已經被指有後台，之後是非繼續接踵而來，除了被翻舊帳指她曾在ViuTV節目中發表性史外，今次就有林鈺洧密友向傳媒爆料，指她參選港姐前欠債纍纍。
林鈺洧被傳曾靠男人還債
據報道所指，自稱曾是林鈺洧密友者爆她選港姐前欠下周身卡數，其中一張信用卡數更達五十萬元，無力償還債務的林鈺洧要靠「男人」幫手找卡數，最後窮途末路，才盡地一煲參加香港小姐，希望靠獎金和獎品來還債，而林鈺洧最後亦得償所願，成為港姐冠軍有望還清卡數。
闊太生活周身名牌
林鈺洧參選港姐前任職模特兒，不過曝光率與工作量都不多，但其生活卻非常富貴，從她的社交網生活照可見，林鈺洧周身名牌，生活亦好奢華，不時出入酒店用餐，過著高消費的生活模式。
林鈺洧回應欠債傳聞、否認向情敵找晦氣
對於被指欠債達50萬及參選是為了獎金獎品，林鈺洧前日回應傳媒時堅決否認，仲話當選港姐冠軍贏取的獎金會全數捐晒佢！至於是否身負多筆卡數，她亦否認，堅稱「冇債要還」。此外，林鈺洧又被指曾到情敵的工作地點找晦氣，為此她出席公開活動時主動提及，表示這些全是謠言、假新聞，更強調過去的舊愛均沒有小三出現過，現時單身的她唔想拍拖，希望先在事業上好好發展。
林鈺洧當選後即被翻舊帳
今屆港姐冠軍林鈺洧因為父親是80年代當紅小生林俊賢，被指有後台的優勢，當選後林鈺洧即被翻舊帳，包括曾在ViuTV節目中大談性經驗，作風豪放等是非，身為父親的林俊賢終於開腔挺愛女，他表示女兒只公開自己曾交過幾多男朋友，根本冇乜嘢。而林俊賢亦曾接受本刊訪問，除了親述與林鈺洧的重逢故事，更表示早在女兒入行前已為她做了輔導，當遇到壓力時就要做好啲，這句說話對林鈺洧看來非常有用。
林俊賢女兒當選後終於開腔
林俊賢女兒林鈺洧當選港姐後，曾表示遭父親反對，雖然林俊賢身在內地未能來港現場見證愛女奪冠而遺憾，但他有留意女兒的新聞，並感到非常心痛，接受傳媒訪問時終開腔挺女，對於女兒的言論，林俊賢覺得「冇乜嘢」，問題不大，因為女兒在節目中根本冇大談性經驗，只講交過幾多個男朋友。林俊賢坦言非常感謝這些壓力，讓她可以比平常人更快速成長，最緊要做好自己，對得住自己。林俊賢否認反對愛女參選，只是沒有想過她真的能成為冠軍。
七年前曾給林鈺洧勸告
七年前，當年只20歲的林鈺洧在香港加盟模特兒公司晉身娛樂圈，林俊賢曾接受本刊專訪，對於有報道指他經濟封鎖爲阻撓女兒入行，他說：「冇阻撓過佢，我絕對支持，經濟封鎖一半一半啦，咁大個女應該學吓點理財，我咁做只係唔想佢亂嚟，要學識對自己嘅財富作出管理。」星二代要面對的壓力不少，外間最愛把他們的成就與父母作比較，林俊賢表示一早已向女兒作出心理輔導，他的勸告只有兩句：「做好呢份工，要一天一天進步。我唔會畀任何壓力佢，有壓力咪自己做好啲，證明俾大家睇你係一個用心工作嘅人。」支持還支持，但林俊賢表明不會現身女兒第一次的公開活動：「佢有經理人照顧，自己要學習成長，我幫唔到幾多。」
Facebook成功尋女
94年林俊賢與中英混血兒前妻於英國秘婚，誕下女兒林鈺洧，在女兒一歲多時離婚收場，之後再見面時女兒已經7歲半，而最後一次是15歲那年。之後父女二人失去聯絡十年，幸好經朋友幫忙在Facebook找回女兒，「朋友知我一直好想搵番個女，就叫我喺Facebook試吓搵，又真係畀佢搵到同名同姓個樣又似似哋，於是朋友send訊息問佢識唔識林俊賢，佢話識，再過一輪我先現身同佢傾番偈。」父女相認那刻，林俊賢百般滋味在心頭，「真係冇諗過搵得番，同時冇諗過要對佢作出啲乜嘢補償，有時佢會問點解當年我咁咁咁，但佢從來冇話嬲我。依家我哋乜都傾，最希望佢健康同快樂，最重要有正確嘅價值觀。」
聽下林俊賢如何網上尋親：
患蕁麻疹後更注重健康
林俊賢經曆第一段婚姻失敗未有再婚，其後女友爲他誕下兒子。本以爲有機會再組織完整家庭，奈何轉行炒股的他因買賣仙股，輸掉全副身家。典型的劇集情節發展，女朋友帶埋兒子離開，林俊賢一無所有。「阿仔好啲唔使搵，一路有聯絡，不過屋企嘢唔講太多。」曾試過妻離女散、女友帶埋個仔走佬，林俊賢對愛情仍無畏無懼。吸取教訓後，林俊賢早年在朋友幫助下重新出發，四十幾歲時成功翻身，目前是證券行、廣告及製作公司老闆，他笑言因爲試過無晒錢，今時今日仍然恨錢，「有邊個唔鍾意錢？夠使就得啦，聽落好似好老土，但奉勸投資嘅人要非常謹慎、使錢都係。後生時搵到，得閒就買隻錶買架車，換車又換得密，歐陽震華都話我買車好似買棵菜咁！」年少輕狂的日子，已成爲林俊賢的回憶，之前他曾患蕁麻疹，開始十分注意飲食健康，加上差不多每天健身、遊水、打籃球，難怪61歲仍keep得非常好。
聽吓佢點講劉嘉玲。