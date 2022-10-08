林鈺洧被爆欠債逾50萬 卡數要靠男人還 否認用港姐贏獎金「填氹」

出爐港姐冠軍林鈺洧是非不絕，繼之前被翻炒大膽言論，被封「性女港姐」後，林鈺洧又被密友爆料，指她欠落周身卡數，要靠男人找卡數，因債台高築逾50萬，唯有盡地一煲選港姐博贏獎金「填氹」。負面新聞層出不窮，星爸林俊賢又要出來撐女喇！