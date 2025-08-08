30歲港姐林鈺洧「父女戀」傳聞後曝光率暴跌 禍不單行拉斷大髀筋內出血
林鈺洧拉斷大髀筋 內出血超恐怖
林鈺洧日前在社交平台上傳近況，作為運動愛好者的林鈺洧兩個月前拉斷大髀筋，經歷內出血的恐怖時刻。林鈺洧在社交平台透露，近日透過物理治療、衝擊波和復康運動，已經開始逐步康復。
22年港姐冠軍出身 「父女戀」緋聞後曝光率大跌
現年30歲的前港姐冠軍林鈺洧（Denice）去年6月與62歲的大生銀行後人馬清揚爆出「父女戀」，雖然林鈺洧事後曾否認這段緋聞，並強調自己單身，不過緋聞曝光後，林鈺洧的曝光率大跌，只有為《愛·回家之開心速遞》飾演侍應等小角色。雖然工作不多，但林鈺洧依然非常富貴，由劏房搬到豪宅。
林鈺洧與馬清揚傳出密會惹前妻錢慧儀不滿
去年6月，林鈺洧被爆與1981年港姐亞軍錢慧儀的前夫馬清揚有密會。據報導，林鈺洧不時與馬清揚一同出席朋友聚會，眾人皆知他們的交往。兩人每周都會在中環的高級餐廳見面，林鈺洧更是時常駕車出入馬清揚的豪宅。
對此，馬清揚回應媒體說：「我與林鈺洧在不同慈善場合認識，她是一個很好及純品的女仔，希望大家『畀啲空間佢』。」他解釋，林鈺洧的車停在他家是因為一次慈善活動後，她喝了酒不宜駕駛，因此由司機代為停放。
而林鈺洧亦在緋聞傳出後，急急出面澄清，不過就唔小心自爆泊在馬清揚豪宅門外的只是二手車，並非報道所講的名車，她表示買這架車是為了方便工作，並且還要供車，及在明年進行驗車，所以她希望在即將到來的台慶中能夠抽中新車，以節省這筆驗車的費用。
錢慧儀爆離婚手續未完全處理好
馬清揚的前妻錢慧儀對此事表示不滿，向媒體透露，兩人離婚手續仍未完全處理好，並抱怨每月所得的生活費不足以維持生活，爆有好幾個月完全沒有收到生活費，有時甚至無法支付醫療費用。她還指出，這段糾紛對她的三名子女造成了極大的影響。又鬧爆指林鈺洧由今年1月已開始上門，完全沒顧及馬清揚子女的感受。
馬清揚錢慧儀自1995年結婚 育有三名子女
馬清揚與錢慧儀自1995年結婚後，育有三名子女。他們的婚姻於2018年出現裂痕，當時有傳馬清揚與一名烏克蘭金髮女模Ksenia B有染，雖然馬清揚對此予以否認，但婚姻最終走向破裂，多次進出家事法庭。
錢慧儀發聲明：不要再叫我馬太
錢慧儀2022年向傳媒發聲明確認離婚一事：「各位新聞界朋友：『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！」忍辱負重多年，錢慧儀終於和「馬太」身份講拜拜。
各位新聞界朋友：
『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及 27年的婚姻正式告別。
請，以後不要再叫我馬太。
謝謝！
錢慧儀
林鈺洧曾被麥玲玲預言有是非！
林鈺洧，2022年香港小姐冠軍，一直積極參與慈善活動，並多次表達對演戲的熱情。她最近成功加入熱門電視劇《愛．回家之開心速遞》，在劇中飾演「港版羅拉」。此外，她在節目《玲玲有情報》中被指出每當名氣上升時，便會有是非，但同時也有財運。節目主持人麥玲玲甚至預言林鈺洧的婚姻將會多波折，建議她先專注於事業發展。
林鈺洧曾被爆出席富豪飯局
去年，林鈺洧曾被爆與陳楨怡、譚嘉儀出席富豪飯局，指出3人為工作和發展機會在飯局中落力施展冧功冧富豪。不過當事人一一否認。林鈺洧更發長文指本來一心只想做善事，派月餅給傷殘和老人家，沒想到會被拿來大做文章：「報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」
林鈺洧被傳曾靠男人還債
據報道所指，自稱曾是林鈺洧密友者爆她選港姐前欠下周身卡數，其中一張信用卡數更達五十萬元，無力償還債務的林鈺洧要靠「男人」幫手找卡數，最後窮途末路，才盡地一煲參加香港小姐，希望靠獎金和獎品來還債，而林鈺洧最後亦得償所願，成為港姐冠軍有望還清卡數。
闊太生活周身名牌
林鈺洧參選港姐前任職模特兒，不過曝光率與工作量都不多，但其生活卻非常富貴，從她的社交網生活照可見，林鈺洧周身名牌，生活亦好奢華，不時出入酒店用餐，過著高消費的生活模式。
林鈺洧回應欠債傳聞、否認向情敵找晦氣
對於被指欠債達50萬及參選是為了獎金獎品，林鈺洧前日回應傳媒時堅決否認，仲話當選港姐冠軍贏取的獎金會全數捐晒佢！至於是否身負多筆卡數，她亦否認，堅稱「冇債要還」。此外，林鈺洧又被指曾到情敵的工作地點找晦氣，為此她出席公開活動時主動提及，表示這些全是謠言、假新聞，更強調過去的舊愛均沒有小三出現過，現時單身的她唔想拍拖，希望先在事業上好好發展。
林鈺洧曾上ViuTV分享性史
80年代無綫當紅小生林俊賢與第一任中英混血太太所生的女兒林鈺洧（Denice），擁有43吋長腿，曾被封為「最強星二代」，2015年因為親戚的引薦，她由保險界轉投Model界，簽約成為熊黛林師妹，可惜一直工作量不多。早年她不時現身ViuTV節目，更因為在星座節目《對號入座》中大爆自己性史，而引起網民關注，被封為新一代「性女」。
人馬座的Denice在節目《對號入座》中曾大方分享自己性史，自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔、高大，喺床上仲有好多招式同持久。如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」又自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經完結，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。