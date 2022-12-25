負評港姐林鈺洧平安夜無人約 拍片呃Like點知被網民勸刪帖
港姐林鈺洧負面新聞不絕
模特兒出身的星二代林鈺洧，今年參選香港小姐順利奪冠，但衛冕後負面新聞不斷，包括被翻昔日自爆性史、盛傳欠卡數要靠男人還債、向情敵找晦氣等，而林鈺洧似乎未能每次都順利拆彈，令其形象下滑。
平安夜無人約留家素顏拍片
昨晚平安夜，留在家中未有出街慶祝的林鈺洧忽發奇想，決定在家炮製燒棉花糖，並把短片上載到IG。片段中的林鈺洧素顏亮相，一頭還未乾透的長髮配上居家睡衣，幸好有IG濾鏡搭夠。
以廚房爐頭烤棉花糖
片初林鈺洧手拎一粒棉花糖，徒手用火機嘗試把棉花糖燒焦，但當然未有成功。接著她轉陣到廚房，把棉花糖插到筷子，放到爐頭上直接烤。第一粒棉花糖失敗烤焦，第二粒則成功烤成金黃脆面，林鈺洧把成功的金黃棉花糖在鏡頭前吃掉，還一臉洋洋得意。
網民直斥：無腦行為
影片一出，大批網民留言提醒，指食物不應直接在廚房爐頭上接觸明火，會有毒性殘留在食物上：「唔可以用煤氣直燒啊，有毒架」，有較為直接的網民怒斥林鈺洧的行為：「真係呢，冇腦喎」、「快啲delete post lah !! 如果唔係又比人話你港姐冠軍無腦行為有問題！」不過影片上載至今超過半日，林鈺洧本人未有回應任何網民的留言。
林鈺洧當選後勁惹火
林鈺洧挾住星二代之名成為2022年香港小姐冠軍，有阿爸林俊賢照住已經被指有後台，之後是非繼續接踵而來，除了被翻舊帳指她曾在ViuTV節目中發表性史外，還有林鈺洧密友向傳媒爆料，指她參選港姐前欠債纍纍。
林鈺洧被傳曾靠男人還債
據報道所指，自稱曾是林鈺洧密友者爆她選港姐前欠下周身卡數，其中一張信用卡數更達五十萬元，無力償還債務的林鈺洧要靠「男人」幫手找卡數，最後窮途末路，才盡地一煲參加香港小姐，希望靠獎金和獎品來還債，而林鈺洧最後亦得償所願，成為港姐冠軍有望還清卡數。
闊太生活周身名牌
林鈺洧參選港姐前任職模特兒，不過曝光率與工作量都不多，但其生活卻非常富貴，從她的社交網生活照可見，林鈺洧周身名牌，生活亦好奢華，不時出入酒店用餐，過著高消費的生活模式。
林鈺洧回應欠債傳聞、否認向情敵找晦氣
對於被指欠債達50萬及參選是為了獎金獎品，林鈺洧前日回應傳媒時堅決否認，仲話當選港姐冠軍贏取的獎金會全數捐晒佢！至於是否身負多筆卡數，她亦否認，堅稱「冇債要還」。此外，林鈺洧又被指曾到情敵的工作地點找晦氣，為此她出席公開活動時主動提及，表示這些全是謠言、假新聞，更強調過去的舊愛均沒有小三出現過，現時單身的她唔想拍拖，希望先在事業上好好發展。
林鈺洧當選後即被翻舊帳
今屆港姐冠軍林鈺洧因為父親是80年代當紅小生林俊賢，被指有後台的優勢，當選後林鈺洧即被翻舊帳，包括曾在ViuTV節目中大談性經驗，作風豪放等是非，身為父親的林俊賢終於開腔挺愛女，他表示女兒只公開自己曾交過幾多男朋友，根本冇乜嘢。而林俊賢亦曾接受本刊訪問，除了親述與林鈺洧的重逢故事，更表示早在女兒入行前已為她做了輔導，當遇到壓力時就要做好啲，這句說話對林鈺洧看來非常有用。
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