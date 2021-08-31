林鍾一戰｜門票索價最貴$28,800 林作爆鍾培生要求親友自費進場 揚言2分鐘內K.O.鍾培生
林作和鍾培生之間的「林鍾一戰」由今年3月開始講足半年，終於在9月18日舉行，離拳賽開始仲有大半個月，除了無綫J2台將播出節目《鍾培生 X 林作 決戰前夕》作預熱外，林作日前亦在社交網爆料，指由鍾培生籌辦的拳賽一方未肯免費提供門票給拳手的親友到場觀戰，只肯給予半價優惠，林作笑言：「咁又講真，到時兩分鐘我就搞掂佢，又使乜畀飛我啲人入場！」
文：東方新地｜圖：林作IG、鍾培生IG、培生培心YouTube影片截圖
林作：你估我會好似鍾生咁搞兩個鐘咩
被封「抽水王」的林作和「富三代」鍾培生（Derek）之間的百萬拳賽《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021 鍾培生Vs林作》將於9月18日舉行，由於門票最貴去到$28,800，曾被網民質疑要價太高，不過鍾培生就表示定價高，是為了要給拳手最好待遇。林作日前更在社交網爆料，指大會未肯免費提供門票給拳手的親友到場觀戰，只肯給予半價優惠。
林作向其母親王莉妮、女友和田裕美及各位親朋好友表示：「由於終賠生不願意提供任何門票（之前有說應該有的，不過…)，你們到時候要在場館外等我了。放心，好快兩分鐘KO完佢我就出黎。到時我地去打邊爐。」
之後林作又笑言：「咁又講真，到時兩分鐘我就搞掂佢，又使乜畀飛我啲人入場！快進快出，搞掂收工，你估我會好似鍾生咁搞兩個鐘咩！」
林作和鍾培生今次的賽事分4回合，每回合只得2分鐘，早前鍾培生曾表示會在大約三個回合內K.O.林作，更揚言：「若果我無法KO佢，大家都會當我輸！」今次林作就話2分鐘就可以K.O.鍾培生，即是指會在第一個回合勝出。