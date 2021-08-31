林鍾一戰｜門票索價最貴$28,800 林作爆鍾培生要求親友自費進場 揚言2分鐘內K.O.鍾培生

林作和鍾培生之間的「林鍾一戰」由今年3月開始講足半年，終於在9月18日舉行，離拳賽開始仲有大半個月，除了無綫J2台將播出節目《鍾培生 X 林作 決戰前夕》作預熱外，林作日前亦在社交網爆料，指由鍾培生籌辦的拳賽一方未肯免費提供門票給拳手的親友到場觀戰，只肯給予半價優惠，林作笑言：「咁又講真，到時兩分鐘我就搞掂佢，又使乜畀飛我啲人入場！」

文：東方新地｜圖：林作IG、鍾培生IG、培生培心YouTube影片截圖