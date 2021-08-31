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林鍾一戰｜門票索價最貴$28,800 林作爆鍾培生要求親友自費進場 揚言2分鐘內K.O.鍾培生

東方新地 - 娛聞

林作和鍾培生之間的「林鍾一戰」由今年3月開始講足半年，終於在9月18日舉行，離拳賽開始仲有大半個月，除了無綫J2台將播出節目《鍾培生 X 林作 決戰前夕》作預熱外，林作日前亦在社交網爆料，指由鍾培生籌辦的拳賽一方未肯免費提供門票給拳手的親友到場觀戰，只肯給予半價優惠，林作笑言：「咁又講真，到時兩分鐘我就搞掂佢，又使乜畀飛我啲人入場！」

文：東方新地｜圖：林作IG、鍾培生IG、培生培心YouTube影片截圖

林作：你估我會好似鍾生咁搞兩個鐘咩

被封「抽水王」的林作和「富三代」鍾培生（Derek）之間的百萬拳賽《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021 鍾培生Vs林作》將於9月18日舉行，由於門票最貴去到$28,800，曾被網民質疑要價太高，不過鍾培生就表示定價高，是為了要給拳手最好待遇。林作日前更在社交網爆料，指大會未肯免費提供門票給拳手的親友到場觀戰，只肯給予半價優惠。

林鍾一戰 鍾培生 大J
鍾培生和林作早前在記者會上正式公布賽事將於9月18日舉行。（圖片來源：培生培心YouTube影片截圖）
鍾培生曾指9月之戰帶來的收入比他預期多，他說：「幕後拳手、團隊都要出糧，嘉賓都要錢，總之識欣賞嘅人，我多謝佢哋，唔識嘅我都冇時間理佢哋。賺得越多，幕後團隊酬勞都會加碼。」（圖片來源：鍾培生IG）
鍾培生曾指9月之戰帶來的收入比他預期多，他說：「幕後拳手、團隊都要出糧，嘉賓都要錢，總之識欣賞嘅人，我多謝佢哋，唔識嘅我都冇時間理佢哋。賺得越多，幕後團隊酬勞都會加碼。」（圖片來源：鍾培生IG）
「林鍾一戰」將於9月18日在九龍灣國際展貿中心舉行。（圖片來源：鍾培生IG）
「林鍾一戰」將於9月18日在九龍灣國際展貿中心舉行。（圖片來源：鍾培生IG）

林作向其母親王莉妮、女友和田裕美及各位親朋好友表示：「由於終賠生不願意提供任何門票（之前有說應該有的，不過…)，你們到時候要在場館外等我了。放心，好快兩分鐘KO完佢我就出黎。到時我地去打邊爐。」

拳賽大會向林作表示未能向拳手親友提供門票，只能給予半價優惠，讓他們自費購票。（圖片來源：林作IG）
拳賽大會向林作表示未能向拳手親友提供門票，只能給予半價優惠，讓他們自費購票。（圖片來源：林作IG）
林作展示「瘀臂」，揚言：「為了練就第一回合兩分鐘內就能夠KO終賠生的重拳，我不惜一切。」（圖片來源：林作IG）
林作展示「瘀臂」，揚言：「為了練就第一回合兩分鐘內就能夠KO終賠生的重拳，我不惜一切。」（圖片來源：林作IG）

之後林作又笑言：「咁又講真，到時兩分鐘我就搞掂佢，又使乜畀飛我啲人入場！快進快出，搞掂收工，你估我會好似鍾生咁搞兩個鐘咩！」

林作話最近一直在練習重拳，已準備好KO鍾培生。（圖片來源：林作IG）
林作話最近一直在練習重拳，已準備好K.O.鍾培生。（圖片來源：林作IG）
有網友直指鍾生是「壓力太大」、「縱慾過度」、「精盡人亡 」。（圖片來源：YouTube影片截圖）
鍾培生曾在無綫J2節目《Mean Talk》中自爆性慾強，最長一次試過連搞兩粒鐘。（圖片來源：TVB影片截圖）
（圖片來源：TVB）
對於鍾培生指自己可以連續性交兩個鐘的言論，林作其後亦有出po回應：「佢條嘢一定係鐵做嘅。」（圖片來源：TVB影片截圖）

林作和鍾培生今次的賽事分4回合，每回合只得2分鐘，早前鍾培生曾表示會在大約三個回合內K.O.林作，更揚言：「若果我無法KO佢，大家都會當我輸！」今次林作就話2分鐘就可以K.O.鍾培生，即是指會在第一個回合勝出。

「林鍾一戰」近日在紅隧等多個地方買廣告造勢。（圖片來源：林作IG）
「林鍾一戰」近日在紅隧等多個地方賣廣告造勢。（圖片來源：林作IG）
但廣告牌上，林作被標籤為「香港抽水王」。（圖片來源：林作IG）
但廣告牌上，林作被標籤為「香港抽水王」。（圖片來源：林作IG）
不過網友似乎都唔太睇好林作（圖片來源：網友留言截圖）
雖然林作話2分鐘K.O.鍾培生，不過網友似乎都唔太睇好林作。（圖片來源：網友留言截圖）

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