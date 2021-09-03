林鍾一戰｜無綫戰前抽水 邀請 麥玲玲 司徒法正 幫 林作 鍾培生 睇相？

林作和鍾培生的「林鍾一戰」將於9月18日舉行，而無綫J2台為今次大戰拍攝的節目《鍾培生 X 林作 決戰前夕》，就在9月3日（星期五）晚上9時率先播出，節目由近日被捲入潘梓鋒涉爭女打交案的吳紫韻（Purple）擔任主持，為林作和鍾培生兩人作家居專訪，此外還搵來多位玄學家，包括麥玲玲、司徒法正等，一一分析兩人面相！

文：東方新地｜圖：TVB影片截圖