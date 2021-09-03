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林鍾一戰｜無綫戰前抽水 邀請 麥玲玲 司徒法正 幫 林作 鍾培生 睇相？

東方新地 - 娛聞

林作和鍾培生的「林鍾一戰」將於9月18日舉行，而無綫J2台為今次大戰拍攝的節目《鍾培生 X 林作 決戰前夕》，就在9月3日（星期五）晚上9時率先播出，節目由近日被捲入潘梓鋒涉爭女打交案的吳紫韻（Purple）擔任主持，為林作和鍾培生兩人作家居專訪，此外還搵來多位玄學家，包括麥玲玲、司徒法正等，一一分析兩人面相！

文：東方新地｜圖：TVB影片截圖

J2開節目為「林鍾一戰」預熱

無綫J2台將於9月3日（星期五）晚上9時播出節目《鍾培生 X 林作 決戰前夕》，為將在9月18日舉行的「林鍾一戰」《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021 鍾培生Vs林作》作預熱，節目將回顧兩人因網上一句話而「結怨」的始末，並由主持吳紫韻到訪鍾培生家居，向他了解愛上拳擊至籌備拳賽的點滴。

《鍾培生 X 林作 決戰前夕》將於9月3日晚上9時在J2台播出。（圖片來源：TVB影片截圖）
《鍾培生 X 林作 決戰前夕》將於9月3日晚上9時在J2台播出。（圖片來源：TVB影片截圖）
節目由吳紫韻擔任主持。（圖片來源：TVB影片截圖）
節目由吳紫韻擔任主持。（圖片來源：TVB影片截圖）
節目由吳紫韻擔任主持。（圖片來源：吳紫韻IG）
吳紫韻近日被捲入潘梓鋒涉爭女打交案中，擔任控方證人，而案中被打傷的受害人有指是另一無綫藝人鄒兆霆。（圖片來源：吳紫韻IG）
將會到訪鍾培生屋企。（圖片來源：TVB影片截圖）
將會到訪鍾培生屋企。（圖片來源：TVB影片截圖）
其中仲有佢一拳劈開西瓜的片段。（圖片來源：TVB影片截圖）
其中有鍾培生一拳打爆西瓜的片段。（圖片來源：TVB影片截圖）
仲有鍾培生畢業相。（圖片來源：TVB影片截圖）
仲有鍾培生畢業相。（圖片來源：TVB影片截圖）

吳紫韻 孖林母同枱食飯

節目又會直擊林作苦練多月，至到5月時初登拳賽擂台的實況，原來當時鍾培生亦有親臨捧場。吳紫韻亦有對林作家訪，因此林母王莉妮亦有出鏡，吳紫韻仲有得與林母同枱食飯，享受林作女友裕美都得唔到嘅待遇。

林母都有份出鏡，與吳紫韻同枱食飯。（圖片來源：TVB影片截圖）
林母都有份出鏡，與吳紫韻同枱食飯。（圖片來源：TVB影片截圖）
節目中展示了不少林作同母親的合照。（圖片來源：TVB影片截圖）
節目中展示了不少林作同母親的合照。（圖片來源：TVB影片截圖）
節目中有林作辛苦練跑和練拳的實況。（圖片來源：TVB影片截圖）
又有林作辛苦練跑和練拳的實況。（圖片來源：TVB影片截圖）
林作向住鏡頭揮拳，似乎好有氣勢。（圖片來源：TVB影片截圖）
林作向住鏡頭揮拳，似乎好有氣勢。（圖片來源：TVB影片截圖）
亦有他在擂台上被打到碌地的片段。（圖片來源：TVB影片截圖）
亦有他在擂台上被打到碌地的片段。（圖片來源：TVB影片截圖）

堪輿學家 分析林作、鍾培生面相

此外節目還搵來多位堪輿學家、塔羅師，包括麥玲玲、司徒法正、雲文子等，從命格、面相、星座上，細談林作和鍾培生的個性共通點。

麥玲玲。（圖片來源：TVB影片截圖）
麥玲玲。（圖片來源：TVB影片截圖）
司徒法正。（圖片來源：TVB影片截圖）
司徒法正。（圖片來源：TVB影片截圖）
雲文子。（圖片來源：TVB影片截圖）
雲文子。（圖片來源：TVB影片截圖）

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