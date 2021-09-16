林鍾一戰｜鍾培生賽前加碼開新盤口 挑機林作： 我K.O.唔到你，畀多1百萬你

鍾培生同林作「林鍾一戰」賽周六（18日）舉行，當日除了鍾培生和林作，還有其他賽事更有女子賽，不過論焦點還是「林鍾一戰」，究竟林作能否打低鍾培生贏得一百萬呢？大家都好期待呢場賽事。距離比賽只有三日，主辦的鍾培生突然開新盤口，加碼1百萬向林作挑機，再度引起網上熱議，不過林作忙於同女友裕美出海遊船河，暫時未上水回覆﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：鍾培生facebook、林作IG