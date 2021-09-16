林鍾一戰｜鍾培生賽前加碼開新盤口 挑機林作： 我K.O.唔到你，畀多1百萬你
撰文：東方新地 ｜圖片：鍾培生facebook、林作IG
鍾培生主辦《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》周六（18日）於九展Star Hall 開打，鍾培生周四（16日) 突然提出改新盤口，被網民笑指被當日另一場賽事出賽者張致恆（Steven）連日搶fo，用錢及新聞去搶回焦點﹗
鍾培生早上在facebook tag了林作，留言問「有冇興趣加碼如果我K.O.左你扣30萬出場費，如果K.O.唔到俾多1,000,000你﹗即引起網民熱烈討論，「要扣就唔型啦﹗」「做善事好過啦」、「鍾生乜你啲賽事成日改賽制㗎？」、「係咪見近來連番被Steven啲新聞搶咗鋒頭，所以用錢去搶番鏡呀？」、「唔抵得債仔啲新聞勁過林鍾一戰？」
另一主角林作在鍾培生出po六小時仍未有回覆，反而在IG貼出多張與女友裕美及一班朋友出海的照片，相中林作心情輕鬆，與裕美在遊艇前扮鐵達尼號主角，又不停為裕美影靚相﹗又在IG出片寫住「一Round KO」然後鏡頭影住躺在游艇上裕美，
林作豪言一Round K.O.
林作未有在鍾培生facebook回覆加碼事宜，卻出片指自己一Round K.O.女友裕美，夾埋朋友拍片玩躺在遊艇的裕美﹗
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鍾培生搵梁榮忠做評述 《破壞之王》經典場面重現 準備定《金瓶梅》小說？
「林鍾一戰」將於本月18月舉行，鍾培生日前在社交平台公開表示所有門票已經售罄，同時公布拳賽更多細節，如擔任主持的有方力申與蔡宛珊；表演嘉賓則有樂隊Kolor，以及被廣播處長李百全指「唔decent」的LMF；至於負責評述的，除了有無綫體育主持何振然與拳擊教練鄧子威，還有另一驚喜梁榮忠，網民即聯想起《破壞之王》中的經典場面，仲問點解唔請埋黃一山！
鍾培生宣布嘉賓陣容
林作與鍾培生的百萬擂台戰將於9月18日在九龍灣國際展貿中心上演，未開戰已成為城中熱話，日前鍾培生在個人社交網頁表示，當日門票已經全部售罄，屆時嘉賓旁述陣容可謂星光熠熠。其中嘉賓有樂隊Kolor以及LMF，主持人為方力申和蔡宛珊，賽評人陣容則有梁榮忠、鄧子威和何振然。
網民重提《破壞之王》搞笑一幕
消息一出，大家的焦點都落在梁榮忠身上，當年他因為背住拍拖8年的女友鍾麗淇，與朱慧敏車震搞到星途盡毀，近年主持港台節目及教戲，有網民隨即找來梁榮忠在電影《破壞之王》中，與黃一山為周星馳的拳賽擔任旁述的畫面，那一場戲份講述林國斌遲遲未有出招與星爺對打，黃一山找來《倚天屠龍記》及《金瓶梅》畀梁榮忠執生作評述，場面非常搞笑。
提議搵埋黃一山
網民期待「林鍾一戰」把當年《破壞之王》的經典場面重現，亦有人引述梁榮忠戲中台詞，笑言當日拳賽是否會發生「大師兄嬌喘一聲倒在外賣仔嘅懷裡」 的情節，當中更有網民感嘆「點解沒有細龜」、「可唔可以請埋黃一山」等，不過據知黃一山長年在國內生活，應該唔會現身喇！