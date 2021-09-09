林鍾一戰｜鍾培生搵梁榮忠做評述 《破壞之王》經典場面重現 準備定《金瓶梅》小說？
「林鍾一戰」將於本月18月舉行，鍾培生日前在社交平台公開表示所有門票已經售罄，同時公布拳賽更多細節，如擔任主持的有方力申與蔡宛珊；表演嘉賓則有樂隊Kolor，以及被廣播處長李百全指「唔decent」的LMF；至於負責評述的，除了有無綫體育主持何振然與拳擊教練鄧子威，還有另一驚喜梁榮忠，網民即聯想起《破壞之王》中的經典場面，仲問點解唔請埋黃一山！
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫、鍾培生IG&FB、LMF IG、KOLOR IG、晨光第一線IG
鍾培生宣布嘉賓陣容
林作與鍾培生的百萬擂台戰將於9月18日在九龍灣國際展貿中心上演，未開戰已成為城中熱話，日前鍾培生在個人社交網頁表示，當日門票已經全部售罄，屆時嘉賓旁述陣容可謂星光熠熠。其中嘉賓有樂隊Kolor以及LMF，主持人為方力申和蔡宛珊，賽評人陣容則有梁榮忠、鄧子威和何振然。
網民重提《破壞之王》搞笑一幕
消息一出，大家的焦點都落在梁榮忠身上，當年他因為背住拍拖8年的女友鍾麗淇，與朱慧敏車震搞到星途盡毀，近年主持港台節目及教戲，有網民隨即找來梁榮忠在電影《破壞之王》中，與黃一山為周星馳的拳賽擔任旁述的畫面，那一場戲份講述林國斌遲遲未有出招與星爺對打，黃一山找來《倚天屠龍記》及《金瓶梅》畀梁榮忠執生作評述，場面非常搞笑。
提議搵埋黃一山
網民期待「林鍾一戰」把當年《破壞之王》的經典場面重現，亦有人引述梁榮忠戲中台詞，笑言當日拳賽是否會發生「大師兄嬌喘一聲倒在外賣仔嘅懷裡」 的情節，當中更有網民感嘆「點解沒有細龜」、「可唔可以請埋黃一山」等，不過據知黃一山長年在國內生活，應該唔會現身喇！