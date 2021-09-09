林鍾一戰｜鍾培生搵梁榮忠做評述 《破壞之王》經典場面重現 準備定《金瓶梅》小說？

「林鍾一戰」將於本月18月舉行，鍾培生日前在社交平台公開表示所有門票已經售罄，同時公布拳賽更多細節，如擔任主持的有方力申與蔡宛珊；表演嘉賓則有樂隊Kolor，以及被廣播處長李百全指「唔decent」的LMF；至於負責評述的，除了有無綫體育主持何振然與拳擊教練鄧子威，還有另一驚喜梁榮忠，網民即聯想起《破壞之王》中的經典場面，仲問點解唔請埋黃一山！

撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫、鍾培生IG&FB、LMF IG、KOLOR IG、晨光第一線IG