林鍾大戰｜尹光壓軸獻唱《少理阿爸》攝影師捕捉鍾培生父母 林作：一係鍾生得罪咗你 一係你大鑊

林鍾大戰於上周六（18號）圓滿結束，由鍾培生、林作任全晚最後一場賽事，當比賽完畢後，著名歌手尹光即出場任壓軸表演嘉賓，大唱多首經典金曲，其中一首更是《少理阿爸》，令全場觀眾一齊大唱High High High，但當尹光唱到歌中一句「少理阿爸正仆X」時，攝影師竟將鏡頭一轉，即時捕捉到坐在$28000 VIP門票入場觀戰的鍾培生父母。

編輯：東方新地｜圖片來源：新Monday現場拍攝、培生培心直播截圖、林作IG｜原文：新Monday