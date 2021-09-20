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林鍾大戰｜尹光壓軸獻唱《少理阿爸》攝影師捕捉鍾培生父母 林作：一係鍾生得罪咗你 一係你大鑊

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撰文：東方新地

林鍾大戰於上周六（18號）圓滿結束，由鍾培生、林作任全晚最後一場賽事，當比賽完畢後，著名歌手尹光即出場任壓軸表演嘉賓，大唱多首經典金曲，其中一首更是《少理阿爸》，令全場觀眾一齊大唱High High High，但當尹光唱到歌中一句「少理阿爸正仆X」時，攝影師竟將鏡頭一轉，即時捕捉到坐在$28000 VIP門票入場觀戰的鍾培生父母。

編輯：東方新地｜圖片來源：新Monday現場拍攝、培生培心直播截圖、林作IG｜原文：新Monday

林鍾大戰｜3組表演嘉賓 為拳賽再掀高潮

在大戰前，大會早就宣佈樂隊KOLOR及L.M.F.將會擔任當晚的表演嘉賓，在大戰當晚，經過兩場賽事後，樂隊KOLOR即上台演唱，台下觀眾睇得勁High！在鍾培生及林作對戰前，L.M.F.就出場表演，仲一口氣連唱《東亞病夫》、《飛》、《冚家拎》三首歌曲，繼續將全場氣氛推上高峰。

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樂隊KOLOR。（圖片來源：新Monday攝）
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KOLOR主音SAMMY（蘇浩才）被指手臂比Steven及大J更粗壯。（圖片來源：新Monday攝）
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樂隊L.M.F.。（圖片來源：新Monday攝）

尹光唱經典金曲 鏡頭捕捉鍾培生父母

當全晚的比賽完結後，尹光突然從觀眾席走出來，並先與鍾培生搭膊頭唱《黃飛鴻》，再唱超經典金曲《少理阿爸》，全場High爆，為拳賽劃上完滿句號。但當尹光唱到歌中一句「少理阿爸正仆X」時，攝影師將鏡頭一轉，即時捕捉坐在$28000 VIP門票入場觀戰的鍾培生父母。

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全晚Ending請來尹光唱歌，好驚喜，鍾培生勁興奮﹗（圖片來源：培生培心直播截圖）
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尹光在台上先後獻唱《黃飛鴻》及《少理阿爸》。（圖片來源：林作IG）
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當尹光唱到歌中一句「少理阿爸正仆X」時，攝影師將鏡頭一轉，即時捕捉到鍾培生父母。（圖片來源：林作IG）

林作：一係鍾生得罪咗你 一係你大鑊

鍾培生的對手林作在賽後翌日也有在其社交網上載該段影片，仲留言：「致今晚的導演：一係鍾生得罪咗你，一係你大鑊 lol（小你啊爸正PK然後cue鍾爸爸）」不少網友看到後都有在影片留下笑到喊的emoji。

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（圖片來源：林作IG）
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（圖片來源：培生培心直播截圖）
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（圖片來源：培生培心直播截圖）

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