林鍾大戰｜尹光壓軸獻唱《少理阿爸》攝影師捕捉鍾培生父母 林作：一係鍾生得罪咗你 一係你大鑊
林鍾大戰於上周六（18號）圓滿結束，由鍾培生、林作任全晚最後一場賽事，當比賽完畢後，著名歌手尹光即出場任壓軸表演嘉賓，大唱多首經典金曲，其中一首更是《少理阿爸》，令全場觀眾一齊大唱High High High，但當尹光唱到歌中一句「少理阿爸正仆X」時，攝影師竟將鏡頭一轉，即時捕捉到坐在$28000 VIP門票入場觀戰的鍾培生父母。
編輯：東方新地｜圖片來源：新Monday現場拍攝、培生培心直播截圖、林作IG｜原文：新Monday
林鍾大戰｜3組表演嘉賓 為拳賽再掀高潮
在大戰前，大會早就宣佈樂隊KOLOR及L.M.F.將會擔任當晚的表演嘉賓，在大戰當晚，經過兩場賽事後，樂隊KOLOR即上台演唱，台下觀眾睇得勁High！在鍾培生及林作對戰前，L.M.F.就出場表演，仲一口氣連唱《東亞病夫》、《飛》、《冚家拎》三首歌曲，繼續將全場氣氛推上高峰。
尹光唱經典金曲 鏡頭捕捉鍾培生父母
當全晚的比賽完結後，尹光突然從觀眾席走出來，並先與鍾培生搭膊頭唱《黃飛鴻》，再唱超經典金曲《少理阿爸》，全場High爆，為拳賽劃上完滿句號。但當尹光唱到歌中一句「少理阿爸正仆X」時，攝影師將鏡頭一轉，即時捕捉坐在$28000 VIP門票入場觀戰的鍾培生父母。
林作：一係鍾生得罪咗你 一係你大鑊
鍾培生的對手林作在賽後翌日也有在其社交網上載該段影片，仲留言：「致今晚的導演：一係鍾生得罪咗你，一係你大鑊 lol（小你啊爸正PK然後cue鍾爸爸）」不少網友看到後都有在影片留下笑到喊的emoji。