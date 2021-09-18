林鍾大戰｜張致恆Steven誓言上擂台攞番尊嚴 大J出五成功力打低對手

林鍾大戰除了壓軸鍾培生對戰林作成焦點外，全晚六場賽事，大J同張致恆Steven之戰都係高收視，賽前過磅Steven比規定的70kg超重3.5kg，雙方曾就體重問題在後台炒大鑊，擂台未打台下先開火，早就火花四濺﹗對戰前Steven話要喺擂台上攞番尊嚴，最後到底點呢﹗？

文：東方新地｜圖：培生堷心獨家直播截圖