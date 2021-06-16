林鍾大戰｜林作、鍾培生上《Mean Talk》當面開火 鍾培生自爆性慾強曾連搞兩粒鐘

由2月起「吹」到依家都仲未打的「林鍾大戰」，一路以來都相當多「口水戰」！因為臨近約戰日，林作及鍾培生更係動作多多！早前林盛斌（Bob）、江美儀、農夫等在《大整蠱》曾虛構節目《Mean Talk》，估不到因為大受歡迎而弄假成真，首集更請到「林鍾大戰」兩位主角林作及鍾培生作嘉賓，不過網友更加關注的是鐘培生一對殘爆黑眼圈！

編輯：東方新地｜圖片來源：TVB、林作IG｜原文：新Monday