林鍾大戰｜林作、鍾培生上《Mean Talk》當面開火 鍾培生自爆性慾強曾連搞兩粒鐘
編輯：東方新地｜圖片來源：TVB、林作IG｜原文：新Monday
林作、鍾培生上《Mean Talk》當面互爆
「林鍾大戰」即將於9月份正式上演，兩邊都密密操拳做好準備。另一方面、林盛斌Bob、江美儀、農夫早前喺《大整蠱》曾虛構節目《Mean Talk》，更成功呃到李佳芯爆料又爆喊。
估唔到因為網民反應好評，令虛構節目《Mean Talk》弄假成真變將正式喺J2播放。節目更瞄準城中名人做嘉賓，最Mean咁令各人爆出不為人知秘聞。而6月14日晚上10:30播出嘅首集，更請到將於9月進行「百萬拳賽」嘅話題人物鍾培生及林作。
近期動作多多嘅鍾培生及林作，再次重申二人無私下聯絡，不過林作亦有直言：「可能同一日生日，所以我都Get Get到哋佢。」而鍾培生就直認討厭林作：「我睇唔過眼佢成日蝦人！更討厭佢抽其他人水，連死人水都抽、而且佢仲蝦女人。」
而主持林盛斌（Bob）、江美儀就大爆「其實佢哋兩個只係討厭對方，未去到憎，係兩回事嚟嘅」，更直言二人喺鏡頭私下亦有互相問候對方相當關心，絕唔似仇人。另外，更大讚二人「天生一對、非常登對」，尤如戀人一樣。
至於早前林作於社交媒體上提及自己將打腫眼的照片傳送給身處內地的母親，而媽媽見狀由於太擔心立即打俾林作，要求林作退賽。林作母親指：「我俾100萬你，你唔好打啦。」林作表示對此「不為所動」，更嫌媽咪出手低，笑住講自己係佢個仔，至少都畀多50、100萬啦。
自爆2.5星期用XX個Condom
此外節目中鍾培生自言出名性慾強，包括他的約會對象和性伴侶，都曾經讚過他是No.1，原因是他的Muscle Control好勁，可以控制到自己的高潮，所以有很多男性朋友都會向他請教性愛的技巧，他分享可以從控制自己的呼吸和鍛練下盤肌肉方面入手，他直言自己由細練到大，最長一次性愛可以持續去到兩個鐘，他舉例指有次大學放暑假，有17、18日左右的假期，他在期間一共做了五十幾次，因為剛好用了四盒12個裝以及一小盒3個裝的避孕套，所以他才計得清做了幾多次。
鐘培生黑眼圈成焦點
不過網友更加關注鐘培生一對黑眼圈，事關在《Mean Talk》中有不少鐘培生的Close up鏡頭，可以發現到他的黑眼圈超勁，迅速成為網民的談論焦點，更有網友話鐘生的黑眼圈，令他諗起電影《破壞之王》入面的「斷水流大師兄」林國斌！
林作都有關注網民的討論，更先後發文說：「睇下我就精神奕奕，佢就好似打咗太多XX腎虧咁。恐怕9月…」、「條友被我 #林作保險 下線 啊宗 打到雙眼爆腫，頹廢現身TVB。9月，我作為外賣仔，到時必定會打到佢大師兄咁款！」