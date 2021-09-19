林鍾大戰｜鍾培生四回合打贏林作 林作出整蠱招不果被打爆嘴

林鍾大戰終於開打，周六（18日）在九龍灣展貿舉行，全晚六場賽事焦點當然在壓軸出賽的鍾培生和林作的百萬一戰，二人共打四回合每回合2分鐘，更請來梁榮忠作評述，娛樂性豐富﹗賽前不停出口術指自己一round可以KO鍾培生的林作，上擂台卻不停用兩招閃避，更多次被警告﹗四回合後鍾培生勝出，不過鍾培生教練們對林作的打法相當不滿，怒氣沖沖衝上台同林作理論，場面混亂﹗

文：東方新地｜圖：培生培心直播截圖