林鍾大戰｜鍾培生四回合打贏林作 林作出整蠱招不果被打爆嘴
文：東方新地｜圖：培生培心直播截圖
林鍾大戰鍾培生一開始相當進取連打林作幾拳，林作不停在場內跑以閃避及拖延時間，當中拳又全力攬實鍾培生，旁述梁榮忠忍唔住話：「林作不停將鍾培生擁入懷裡喎﹗」四回合當中，林作只重覆用兩呢兩招，被梁榮忠封為了running man﹗
林鍾大戰｜林作被警告不能消極作戰
林作不停在場邊跑去避開同鍾培生正面對打，又在場內四圍跑，多次被警告不能用消極方法對戰﹗林作首會合打完後，要助手抱回位休息，實力高下立見﹗第二會合，林作繼續用兩招避開被鍾培生打，不停在場跑，鍾培生則不停主動出擊狂追住林作打，林作被打即時攬實鍾培生免挨拳頭，梁榮忠笑住話：「林作真係好鍾意同鍾培生交換汗水﹗原來呢兩招就係佢秘密武器﹗」
林作中段發威 鍾培生僅以點數取勝
最後鍾培生雖未能將林作KO倒地，但點數擊敗林作﹗鍾培生被打到爆嘴又眼都腫，鍾培生勝出後超級興奮﹗不過鍾培生教練團隊相當不滿林作的打法，一堆人衝上台欲同林作理論，場面相當混亂，要大會大隻保安分隔兩批人﹗
鍾培生：「希望佢以後學識尊重人」
贏家鍾培生拎住獎盃相當興奮，：「我半年冇掂汽水同酒，每一日去操，可以堅持到係因為有大家撐我﹗多謝大家相信我﹗多謝大家同我一齊去成長，今日我哋先做到﹗」鍾培生又話：「雖然佢係咁向後走，不過佢係有努力去打、有努力去練嘅，我成功打爆佢個嘴，之後都冇乜機會再聯絡，今次係畀個教訓佢，希望佢學識尊重人，唔好再亂講嘢，唔好成日去蝦人蝦女人。」
林作就話：「唔小心打爆咗鍾生個鼻，呢個係我唯一目的，都達成喇﹗多謝鍾生令用盡我全力去應付，希望佢可以再接再厲，希望之後出多一倍出場費搵我再挑戰﹗」
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鍾培生咆哮一聲無嚇窒對手 林作信心首會合分勝負
林鍾一戰周六（18日）進行對決，鍾培生、林作、大J、Steven及唯一女子賽的《造美人》Kathy（張育玲）、《口罩小姐》Ollie（溫穎琦）等賽前一日進行過磅儀式﹗鍾培生和林作上磅後合照，鍾培生突然咆哮自壯聲勢，林作偷笑冇被嚇倒，更信心十足表示第一回合可KO鍾培生，親自回應鍾培生臨時加碼的新盤口，林作反加出一項條件。
林鍾一戰過磅｜林作重鍾培生16.5磅
周六（18日）九展舉行的《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽，周五（17日）各拳手過磅，體重分別是林作72.3kg、鍾培生64.8kg，雙方相差7.5kg（16.5磅）。
影合照時鍾培生突然咆哮一聲，在旁的林作表現鎮定，更自信滿滿表示自己自出世已準備好，又指自己是淡淡定定有錢剩選手，預計第一回合可把鍾培生打低。
林作擔心鍾培生精神出問題
對於拳賽前兩日，鍾培生突然提出加碼新盤口，二人隔空回話，林作一時話鍾培生出口術，一時又話接受新盤口，不過林作和鍾培生周五上磅後，林作就表示：「鍾培生畀多一百萬我唔要啦，但如果鍾生打到我暈低，我係話要同我教練團之一再打一場，鍾生幾個月前挑戰過我教練，我覺得呢個恩怨應該要了結，我唔貪心，畀一百萬我就得喇﹗」林作指他這個要求鍾培生沒有答應，所以才告吹， 即大家沒有達成共識，所以維持不變﹗對於鍾培生突然咆哮一聲，林作表示好擔心對方精神狀況，認為對方壓力好大，連暗瘡都厚了兩層﹗