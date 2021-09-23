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林鍾大戰｜鍾培生找數不足一百萬 林作中秋慶功拎期票 投訴對方冇口齒

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撰文：東方新地

林鍾大戰在上周六(18日）舉行完畢，成為全城熱話，而賽後亦曾傳出林作將收不足一百萬，賽前鍾培生講的加碼亦無兌現，令不少網友都對支票銀碼感到好奇，直至昨日（22日），林作孖女友裕美外出與教拳師傅、師兄食飯慶功時，就對媒體表示已在周一（20日）當天到鍾生辦公室拎支票。

撰文：東方新地｜圖片來源：林作IG、新Monday拍攝、大會提供相片、林作IG、鍾培生IG｜部份內容：新Monday

林鍾大戰結終 林作最快周五有錢落袋

林作與鍾培生的林鍾大戰已經圓滿結束，賽後鍾培生接受媒體訪問時就提到會在周一（20日）給支票林作，正當大家都以為林作收到票後會即時放上社交網，誰料他在昨日（22日）孖女友裕美外出與向柏榮師傅、師兄食飯慶功時，見到媒體才坦言自己在本周一(20日)去鍾生辦公室拎支票，仲指手上的支票是期票，而銀碼扣除買拳賽飛錢後還有$943,440 ，秘書已一早去銀行入數，相信最快在周五才收到錢。

（圖片來源：林作IG）
林作公開表示已收到鍾培生的支票！（圖片來源：林作IG）
林作與向師傅（圖片來源：林作IG）
林作與向師傅（圖片來源：林作IG）

指鍾培生反口 飛數冇打折

在旁的向師傅聽後即問：「拳酬同飛錢唔係要分開計，唔應該咁扣數㗎咩？」師兄李俊亨（Henry）亦大問：「條友度(縮)怕林作走飛數！」林作聽後也一笑置之，指拎一百萬會是更好看些，而且鍾培生也曾對他說會以優惠價來賣飛給他，但最終竟是收回正價，雖然如此，林作依然接受；及後，有記者問到林作會怎樣使用時，林作表示暫時未有諗法，現時主要都是儲起先，但都會請食飯。

林作在戰後第二日已出去踢波，仲話自己乜事都冇，身體冇痛，不過佢個嘴唇就就明顯爆咗！（圖片來源：林作IG）
林作在戰後第二日已出去踢波，仲話自己乜事都冇，身體冇痛，不過佢個嘴唇就就明顯爆咗！（圖片來源：林作IG）
林作收到支票後，在社交網再次公開感謝鍾培生。（圖片來源：林作IG）
林作收到支票後，在社交網再次公開感謝鍾培生。（圖片來源：林作IG）
鍾培生亦很快在林作的社交網作出回應，表示很多謝他，一起打破了拳賽的多個紀錄。（圖片來源：林作IG）
鍾培生亦很快在林作的社交網作出回應，表示很多謝他，一起打破了拳賽的多個紀錄。（圖片來源：林作IG）

林作稱鍾培生是恩人

林作在訪問期間，就引用邱吉爾的金句，指戰後要對敵人慷慨，再加上網上99.9%是支持他，攞盡光環，所以願意給對方0.1%credit，而且對方是給他錢的恩人，多謝對方給予今次的機會，讓自己的形象由負面轉為正面，仲用千萬拳賽來捧自己，可以說是全面勝利；後來，林作再稱鍾培生是個大慈善家，也是他的再生父母。林作更把拎支票的報道放上社交網，再次公開多謝鍾培生，而鍾培生亦有回應，二人不打不相識。

（圖片來源：大會提供）
賽前多次話會KO林作的鍾培生，最後畀林作捱到四個回合。（圖片來源：大會提供）

林作師傅評鍾培生戰術錯 打得差

在林鍾大戰賽後，林作的師傅向師傅就做出一份賽後統計數據，分別指出林作四個回合共打出121拳，鍾培生則打出184拳，但兩人都是清晰擊中對方40拳及破壞性7拳，林作只是輸主動性，所以鍾培生的戰術完全錯且打得差，不應該不限對手體重；向師傅亦指鍾培生沉不住氣，在第一個回合就已耗盡體力，所以去到第四回合，鍾培生因為太累而被林作壓住，想反抗都難。

（圖片來源：大會提供）
向師傅指出，鍾培生在第一回合已用盡全力，所以後勁不繼！（圖片來源：大會提供）

鍾培生帶挈陳詩欣未婚夫

林鍾大戰當日，陳詩欣的未婚夫Joshua(陳爾正)上台負責頒獎，原來鍾培生把整個拳賽的製作都交給Joshua旗下的昭映製作負責，果然係好朋友，肥水不流別人田，有錢齊齊賺。而鍾培生口中所指打破的紀錄，就包括香港每級門票單價價格記錄、香港線上Pay Per View 收益記錄、Starhall 一日活動收益記錄、香港拳賽收益記錄及香港拳手收入紀錄。

（圖片來源：大會提供）
陳詩欣未婚夫Joshua(陳爾正)有份上台頒獎。（圖片來源：大會提供）
陳詩欣與未婚夫Joshua陳爾正。（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣與未婚夫Joshua陳爾正。（圖片來源：陳詩欣IG）
在拳賽當晚，陳詩欣把現場情況放上社交網限時動態，表示支持未婚夫Joshua及鍾培生。（圖片來源：陳詩欣IG）
在拳賽當晚，陳詩欣把現場情況放上社交網限時動態，表示支持未婚夫Joshua及鍾培生。（圖片來源：陳詩欣IG）
鏡頭影到Joshua，陳詩欣忍唔住大讚未婚夫好型！（圖片來源：陳詩欣IG）
鏡頭影到Joshua，陳詩欣忍唔住大讚未婚夫好型！（圖片來源：陳詩欣IG）

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