林鍾大戰｜鍾培生找數不足一百萬 林作中秋慶功拎期票 投訴對方冇口齒
撰文：東方新地｜圖片來源：林作IG、新Monday拍攝、大會提供相片、林作IG、鍾培生IG｜部份內容：新Monday
林鍾大戰結終 林作最快周五有錢落袋
林作與鍾培生的林鍾大戰已經圓滿結束，賽後鍾培生接受媒體訪問時就提到會在周一（20日）給支票林作，正當大家都以為林作收到票後會即時放上社交網，誰料他在昨日（22日）孖女友裕美外出與向柏榮師傅、師兄食飯慶功時，見到媒體才坦言自己在本周一(20日)去鍾生辦公室拎支票，仲指手上的支票是期票，而銀碼扣除買拳賽飛錢後還有$943,440 ，秘書已一早去銀行入數，相信最快在周五才收到錢。
指鍾培生反口 飛數冇打折
在旁的向師傅聽後即問：「拳酬同飛錢唔係要分開計，唔應該咁扣數㗎咩？」師兄李俊亨（Henry）亦大問：「條友度(縮)怕林作走飛數！」林作聽後也一笑置之，指拎一百萬會是更好看些，而且鍾培生也曾對他說會以優惠價來賣飛給他，但最終竟是收回正價，雖然如此，林作依然接受；及後，有記者問到林作會怎樣使用時，林作表示暫時未有諗法，現時主要都是儲起先，但都會請食飯。
林作稱鍾培生是恩人
林作在訪問期間，就引用邱吉爾的金句，指戰後要對敵人慷慨，再加上網上99.9%是支持他，攞盡光環，所以願意給對方0.1%credit，而且對方是給他錢的恩人，多謝對方給予今次的機會，讓自己的形象由負面轉為正面，仲用千萬拳賽來捧自己，可以說是全面勝利；後來，林作再稱鍾培生是個大慈善家，也是他的再生父母。林作更把拎支票的報道放上社交網，再次公開多謝鍾培生，而鍾培生亦有回應，二人不打不相識。
林作師傅評鍾培生戰術錯 打得差
在林鍾大戰賽後，林作的師傅向師傅就做出一份賽後統計數據，分別指出林作四個回合共打出121拳，鍾培生則打出184拳，但兩人都是清晰擊中對方40拳及破壞性7拳，林作只是輸主動性，所以鍾培生的戰術完全錯且打得差，不應該不限對手體重；向師傅亦指鍾培生沉不住氣，在第一個回合就已耗盡體力，所以去到第四回合，鍾培生因為太累而被林作壓住，想反抗都難。
鍾培生帶挈陳詩欣未婚夫
林鍾大戰當日，陳詩欣的未婚夫Joshua(陳爾正)上台負責頒獎，原來鍾培生把整個拳賽的製作都交給Joshua旗下的昭映製作負責，果然係好朋友，肥水不流別人田，有錢齊齊賺。而鍾培生口中所指打破的紀錄，就包括香港每級門票單價價格記錄、香港線上Pay Per View 收益記錄、Starhall 一日活動收益記錄、香港拳賽收益記錄及香港拳手收入紀錄。