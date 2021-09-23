林鍾大戰｜鍾培生找數不足一百萬 林作中秋慶功拎期票 投訴對方冇口齒

林鍾大戰在上周六(18日）舉行完畢，成為全城熱話，而賽後亦曾傳出林作將收不足一百萬，賽前鍾培生講的加碼亦無兌現，令不少網友都對支票銀碼感到好奇，直至昨日（22日），林作孖女友裕美外出與教拳師傅、師兄食飯慶功時，就對媒體表示已在周一（20日）當天到鍾生辦公室拎支票。

撰文：東方新地｜圖片來源：林作IG、新Monday拍攝、大會提供相片、林作IG、鍾培生IG｜部份內容：新Monday