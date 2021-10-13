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林鍾大戰｜鍾培生爆請唔郁人氣偶像及紅星任嘉賓 網民：唔係有錢大晒

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撰文：東方新地

《林鍾大戰》已告一段落，不過鍾培生同林作都繼續得閒派花生，鍾培生更連出了多條片講拳賽內幕，自揭《林鍾大戰》如何成功吸金八位數，近日再出片透露原本構思，邀請人氣偶像同紅星做拳賽嘉賓，但最後請唔郁，鍾培生繼續自high詳盡講本來的計劃，遭網民撥冷水﹗

文：東方新地｜圖：鍾培生影片截圖

林鍾大戰｜鍾培生爆拳賽內幕

鍾培生繼續出片大講《林鍾大戰》內幕，他透露能有八位數收益主要是源於門票及贊助商，全因他敢將門票價錢提高至＄28,800，並指過去歌手因為害怕外界輿論而唔敢將票價提高，所以製作一場演唱會基本上不能賺錢﹗

鍾培生話搞拳賽前被指「二世祖掟百萬出嚟自high」，最後他要證明成功搞一場國際性拳賽盛事，（圖片來源：鍾培生影片截圖）
鍾培生話搞拳賽前被指「二世祖掟百萬出嚟自high」，最後他要證明成功搞一場國際性拳賽盛事。（圖片來源：鍾培生影片截圖）

鍾培生搵MIRROR、ERROR十六子被拒

鍾培生其後講到當晚邀請的嘉賓都係唔容易，鍾培生話：「忠哥（梁榮忠）做旁述，但佢已經冇乜幕前工作，都係半退休狀態，尹光啦，仲有LMF係大嘢，好難叫得齊成班出嚟﹗搵埋Kolor係因為打拳想搵啲嘉賓 man啲﹗」鍾培生話本來計劃是請人氣偶像炒熱個場「一開始其實係有搵MIRROR、ERROR，但佢哋Turn down咗﹗」

鍾培生話一開始已邀請MIRROR任表演嘉賓﹗（圖片來源：MIRROR官方圖片）
鍾培生話一開始已邀請MIRROR任表演嘉賓﹗（圖片來源：MIRROR官方圖片）
鍾培生力邀MIRROR及ERROR任拳賽表演嘉賓，不過都被拒﹗（圖片來源：ERROR官方圖片）
鍾培生力邀MIRROR及ERROR任拳賽表演嘉賓，不過都被拒﹗（圖片來源：ERROR官方圖片）

原本搵鄭伊健唱《數碼暴龍》

鍾培生又指成功打造香港史上最長的進場儀式，佢沾沾自喜話近八分鐘的個人出場環節，是他的意思亦是拳賽策略之一，鍾培生話：「我就係要林作等吓，都等咗半年，唔差在，同埋有擾敵作用，令對方本來戰意cool down，都係一個策略﹗」鍾培生又自爆出場環節原本構思邀請鄭伊健做嘉賓：「 想搵鄭伊健去唱《數碼暴龍》，現場效果有一條BB龍啱啱出世，跟住噴少少火啦，然後變大，用CQ特效令條龍喺現場飛幾個圈，不過鄭伊健推咗，但我哋都係揀咗好貴嘅特效，咁本來搵鄭伊健都唔會平啦﹗」

鍾培生透露曾邀請鄭伊健在拳賽上唱動漫《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let's Fight》。（圖片來源：鄭伊健Facebook）
鍾培生透露曾邀請鄭伊健在拳賽上唱動漫《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let’s Fight》。（圖片來源：鄭伊健Facebook）
「古惑仔」成員陳小春、謝天華及林曉峰參與內地真人騷《披荆斬棘的哥哥》，唯獨不見鄭伊健及錢嘉樂，有報道指鄭伊健因為唔想同太太蒙嘉慧分隔兩地太久，加上不缺錢而推掉此工作﹗（圖片來源：鄭伊健Facebook）
「古惑仔」成員陳小春、謝天華及林曉峰參與內地真人騷《披荆斬棘的哥哥》，唯獨不見鄭伊健及錢嘉樂，有報道指鄭伊健因為唔想同太太蒙嘉慧分隔兩地太久，加上不缺錢而推掉此工作﹗（圖片來源：鄭伊健Facebook）

遭網民潑冷水

鍾培生講出原本想搵人氣偶像MIRROR同天團ERROR，又話邀請過鄭伊健，都都慘食檸檬，網民留言大潑冷水：「唔係有錢大晒﹗」、「伊健淨係為錢就唔會推內地真人騷啦﹗」、「唔係個個林作恨錢到唔要尊嚴嘅﹗」、「二世祖終於明唔係有錢乜都得﹗」、「鍾生被派檸」等。

鍾培生繼續爆拳賽內幕﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
鍾培生繼續爆拳賽內幕﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
鍾培生邀請MIRROR、ERROR同鄭伊健，統統被拒﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
鍾培生邀請MIRROR、ERROR同鄭伊健，統統被拒﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）

鍾培生：我由細到大都想做皇帝

鍾培生出場時坐龍吊在半空出場，因為「我由細到大都想做皇帝，我成日久不久就著龍袍，我21歲生日都著龍袍，龍係皇帝嘅動物、交通工具，所以我坐住佢出場﹗」

林鍾大戰｜鍾培生親爆請唔郁人氣偶像及紅星任拳賽嘉賓 網民：唔係有錢大晒﹗
鍾培生出場環節近八分鐘之久，並坐龍吊高半空出場，佢解釋因為恨做皇帝所以構思坐龍出場﹗（圖片來源：鍾培生IG）

鍾培生推193做陳冠希第二

鍾培生指因為在拳賽營造壞男孩形象，要man又要壞壞哋，以他認為香港壞男孩代表令人想起的已是離開香港娛樂圈的陳冠希，現在或者是ERROR中的193(郭嘉駿)﹗

林鍾大戰｜鍾培生親爆請唔郁人氣偶像及紅星任拳賽嘉賓 網民：唔係有錢大晒﹗
193郭嘉駿對鍾培生形容為陳冠希後的壞男孩，唔知有乜睇法呢﹗（圖片來源：193＠IG）
LMF任拳賽嘉賓﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
請唔到MIRROR同ERROR，最後請來LMF任拳賽嘉賓，立即令場氣氛高漲﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
尹光唱《少理阿爸》（圖片來源：鍾培生影片截圖）
尹光任壓軸表演嘉賓唱《少理阿爸》，鏡頭竟影住鍾培生爸爸，唔知係咪又係鍾生的構思呢？（圖片來源：鍾培生影片截圖）
Kolor都係表演嘉賓﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
Kolor都係表演嘉賓﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
梁榮忠等任拳賽旁述﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）
梁榮忠等任拳賽旁述﹗（圖片來源：鍾培生影片截圖）

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