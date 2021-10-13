林鍾大戰｜鍾培生爆請唔郁人氣偶像及紅星任嘉賓 網民：唔係有錢大晒
文：東方新地｜圖：鍾培生影片截圖
林鍾大戰｜鍾培生爆拳賽內幕
鍾培生繼續出片大講《林鍾大戰》內幕，他透露能有八位數收益主要是源於門票及贊助商，全因他敢將門票價錢提高至＄28,800，並指過去歌手因為害怕外界輿論而唔敢將票價提高，所以製作一場演唱會基本上不能賺錢﹗
鍾培生搵MIRROR、ERROR十六子被拒
鍾培生其後講到當晚邀請的嘉賓都係唔容易，鍾培生話：「忠哥（梁榮忠）做旁述，但佢已經冇乜幕前工作，都係半退休狀態，尹光啦，仲有LMF係大嘢，好難叫得齊成班出嚟﹗搵埋Kolor係因為打拳想搵啲嘉賓 man啲﹗」鍾培生話本來計劃是請人氣偶像炒熱個場「一開始其實係有搵MIRROR、ERROR，但佢哋Turn down咗﹗」
原本搵鄭伊健唱《數碼暴龍》
鍾培生又指成功打造香港史上最長的進場儀式，佢沾沾自喜話近八分鐘的個人出場環節，是他的意思亦是拳賽策略之一，鍾培生話：「我就係要林作等吓，都等咗半年，唔差在，同埋有擾敵作用，令對方本來戰意cool down，都係一個策略﹗」鍾培生又自爆出場環節原本構思邀請鄭伊健做嘉賓：「 想搵鄭伊健去唱《數碼暴龍》，現場效果有一條BB龍啱啱出世，跟住噴少少火啦，然後變大，用CQ特效令條龍喺現場飛幾個圈，不過鄭伊健推咗，但我哋都係揀咗好貴嘅特效，咁本來搵鄭伊健都唔會平啦﹗」
遭網民潑冷水
鍾培生講出原本想搵人氣偶像MIRROR同天團ERROR，又話邀請過鄭伊健，都都慘食檸檬，網民留言大潑冷水：「唔係有錢大晒﹗」、「伊健淨係為錢就唔會推內地真人騷啦﹗」、「唔係個個林作恨錢到唔要尊嚴嘅﹗」、「二世祖終於明唔係有錢乜都得﹗」、「鍾生被派檸」等。
鍾培生：我由細到大都想做皇帝
鍾培生出場時坐龍吊在半空出場，因為「我由細到大都想做皇帝，我成日久不久就著龍袍，我21歲生日都著龍袍，龍係皇帝嘅動物、交通工具，所以我坐住佢出場﹗」
鍾培生推193做陳冠希第二
鍾培生指因為在拳賽營造壞男孩形象，要man又要壞壞哋，以他認為香港壞男孩代表令人想起的已是離開香港娛樂圈的陳冠希，現在或者是ERROR中的193(郭嘉駿)﹗