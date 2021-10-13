林鍾大戰｜鍾培生爆請唔郁人氣偶像及紅星任嘉賓 網民：唔係有錢大晒

《林鍾大戰》已告一段落，不過鍾培生同林作都繼續得閒派花生，鍾培生更連出了多條片講拳賽內幕，自揭《林鍾大戰》如何成功吸金八位數，近日再出片透露原本構思，邀請人氣偶像同紅星做拳賽嘉賓，但最後請唔郁，鍾培生繼續自high詳盡講本來的計劃，遭網民撥冷水﹗

文：東方新地｜圖：鍾培生影片截圖