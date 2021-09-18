林鍾大戰｜《造美人》Kathy輸畀Ollie 姊妹情受考驗 Ollie拒再同Kathy對戰

林鍾大戰全晚六場賽事，全晚唯一女子賽是《造美人》Kathy對《口罩小姐》Ollie，雖然二人份屬姊妹，不過上擂台就冇情講，經過三回合比賽，最後Kathy不敵Ollie拳頭成為輸家，Ollie拎住獎盃兩度走去攬Kathy，不過Kathy似乎不大領情，姊妹情受考驗﹗

文：東方新地｜圖：培生培心直播截圖