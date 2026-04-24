47歲失婚豔星床上誘惑片自嘲有「精神病」 移英失敗陷低潮後驚人舉動惹熱議
林雅詩惹火短片自嘲「精神病患者」
片中林雅詩身穿幼帶小背心，慵懶咁瞓喺床上，以高角度鏡頭自拍，豐滿上圍一覽無遺，畫面極具誘惑力。但最令人震驚嘅係，佢將影片命名為「精神病患者日常」，仲表現得童心未泯，一時對鏡頭單眼微笑，一時又做出誇張鬼臉，甚至攬住隻粉紅色兔公仔又錫又撒嬌，行為同佢近期公開嘅悲慘遭遇形成強烈對比，令人睇到一頭霧水。
移英夢碎回流香港求職屢受辱
回顧林雅詩近年嘅經歷，確實充滿波折。佢喺2022年曾決心移居英國，希望回歸平淡生活，點知寄出超過30封求職信，連洗碗工都冇回音，最終只能無奈選擇回流香港。返港後嘅求職路同樣唔平坦，搵工處處碰壁，令佢嘅自我價值感跌到谷底，生活壓力巨大，處境令人心酸。
林雅詩崩潰怒轟無恥狂徒假借騷擾
林雅詩更曾崩潰大爆，搵工期間除咗被人瘋狂壓價，仲要面對無日無之嘅性騷擾，不時收到露體狂傳送嘅不雅相，即使封鎖對方都會被開新帳號繼續騷擾。更離譜嘅係，有人會假借工作之名聯絡佢，實質只係想「免費傾偈」，令為生計奔波嘅佢忍唔住怒吼：「而家環境已經唔係咁好，想搵個job又要俾人壓價……諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？
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家人溫情成最強後盾重投工作現曙光
雖然生活艱難，但林雅詩並冇放棄。佢曾發文鼓勵自己：「醒了。要行我繼續行嘅路。辛苦。委屈。痛。我成日要同自己講加油啊！林雅詩！」家人嘅愛亦成為佢最強後盾，佢幸福分享爸爸由英國帶返嚟、媽媽親手烘焙嘅曲奇，溫情滿瀉。事業上亦迎來曙光，近日佢已開始為汽車雜誌拍攝，似乎正逐步走出陰霾。
網民反應兩極憂心其精神狀態
呢段惹火短片曝光後，網民反應相當兩極。有支持者大讚佢終於學識用樂觀同幽默嘅方式自我療傷，勇敢面對逆境，「睇得出佢想用輕鬆方法去面對」。但同時亦有大批網民對佢嘅精神狀態表示擔憂，認為佢自嘲「精神病患者」可能係求救訊號，紛紛留言希望佢能好好照顧自己，「希望你冇事」、「要搵人傾吓」，情況令人關注。