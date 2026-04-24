47歲失婚豔星床上誘惑片自嘲有「精神病」 移英失敗陷低潮後驚人舉動惹熱議

47歲落選港姐林雅詩（Grace）近年人生路途崎嶇，自2022年移英夢碎回流香港後，事業與自信心直插谷底，更慘遇性騷擾與求職陷阱。正當外界以為佢陷入低潮之際，佢竟然突然喺社交平台發布一段名為「精神病患者日常」嘅床上惹火短片，大晒火辣身材，呢個極端反差嘅舉動即時引爆網民熱議，究竟佢係樂觀自嘲定係精神狀態真係響起警號？