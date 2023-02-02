林雅詩 p圖出事

45歲林雅詩新相曬性感P圖出晒事　牆同門框都扭曲埋睇到好尷尬　

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現年45歲的林雅詩（Grace）1997年參選香港小姐落選後入娛樂圈，當年她被封做「三級片女皇」，因為拍攝過不少三級片。目前林雅詩依然活躍娛樂圈，不時都會更新社交網絡分享生活點滴。林雅詩今日（2日）凌晨IG 發布了一張照片，相中佢身穿性感瑜伽服自拍，仲寫道：「地球coming back Love you ！」但唔少網民見到就唔太收貨，焦點只係落在林雅詩P到過火嘅樣貌上！

林雅詩 p圖出事 林雅詩轉戰社交網絡。
林雅詩活躍社交網絡。（圖片來源：[email protected]
林雅詩 p圖出事 林雅詩經常大派福利照！
林雅詩經常大派福利照！（圖片來源：[email protected]

林雅詩執相走火入魔 牆壁門框完全P曲

相中林雅詩樣貌超離地，雙眼大過5蚊銀，鼻仲直過間呎，望落個樣唔多自然，同平時個樣分別好大，甚至有啲似外星人！不過網友表示最離譜的是相入面嘅牆壁同門框明顯扭曲，完全唔畢直，絕對係P圖的痕跡，好過份！

林雅詩 p圖出事 林雅詩P到離晒大譜！
林雅詩P到離晒大譜！（圖片來源：CC）
林雅詩 p圖出事 林雅詩真實樣貌。
林雅詩真實樣貌。（圖片來源：[email protected]東方新地截圖）

林雅詩經歷可憐 上節目自揭曾受前夫家暴

林雅詩2017年有份上節目《關你家事》，同肥媽齊齊剖白被家暴，講開傷心事，兩個都淚灑當場。林雅詩指前夫溫文英發脾氣時會搣個仔，搣到囝囝手臂瘀青，或者個仔做緊功課時「chok」他，原本林雅詩打算啞忍，但發現逐漸影響兒子的情緒，兒子在學校好怕事，聽到小小聲都成身震！

林雅詩 p圖出事 林雅詩結婚時嘅合照。
林雅詩結婚時嘅合照。（圖片來源：新傳媒照片庫）
林雅詩 p圖出事 111
節目上兩人喪喊。（圖片來源：[email protected]《關你家事》截圖）
林雅詩 p圖出事 佢地感情曾經好過！
佢地感情曾經好過！（圖片來源：新傳媒照片庫）
林雅詩 p圖出事 林雅詩公開喪插前夫，示意唔好同佢爭撫養權。
林雅詩曾喺Facebook公開喪插前夫，示意唔好同佢爭撫養權。（圖片來源：[email protected]林雅詩）

林雅詩歷盡錯戀 直播同男友鬧交喪喊

林雅詩喺2015年同前夫離婚，宣佈結束同富商奉子成婚嘅關係，全因前夫溫文英被影到當街攬啜女子。期後林雅詩復出娛樂圈，成為單親媽媽獨力照顧個仔，隨後搭上經理人馬天樂。有次林雅詩社交平台進行直播，突然情緒失控喪喊，鏡頭外仲傳來馬天樂聲音，兩人展開激烈嘅爭吵，馬天樂瘋狂用粗口問候林雅詩，指當日林雅詩主動追佢，背後又同幾廿個男人勾三搭四：「畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，你想講咪講囉！依家日日同我一齊住，但又話有人追，仲要話畀我聽佢同你冇嘢，代表啲咩？欺騙我感情。」

林雅詩 p圖出事 林雅詩自食其力，復出工作獨力湊大個仔！
林雅詩自食其力，復出工作獨力湊大個仔！（圖片來源：新傳媒照片庫）

林詩雅否認指控 指馬天樂勁hurt自己日日喪喊　

林雅詩事後表示同馬天樂已分手，反指馬天樂背住佢同女助手一齊，仲同女助手育有一子，話覺得自己係蠢女人，直指馬天樂對佢造成不可磨滅嘅傷痛，搞到每日林雅詩以淚洗面，情緒大受打擊。但兩人因為工作關係仍有聯絡。

林雅詩 p圖出事 林雅詩事後直指馬天樂對佢造成不可磨滅嘅傷痛！
林雅詩事後直指馬天樂對佢造成不可磨滅嘅傷痛！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube、Instagram、Facebook、TVB、新傳媒照片庫資料或影片來源：Youtube、新傳媒照片庫

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