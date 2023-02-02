45歲林雅詩新相曬性感P圖出晒事 牆同門框都扭曲埋睇到好尷尬
林雅詩執相走火入魔 牆壁門框完全P曲
相中林雅詩樣貌超離地，雙眼大過5蚊銀，鼻仲直過間呎，望落個樣唔多自然，同平時個樣分別好大，甚至有啲似外星人！不過網友表示最離譜的是相入面嘅牆壁同門框明顯扭曲，完全唔畢直，絕對係P圖的痕跡，好過份！
林雅詩經歷可憐 上節目自揭曾受前夫家暴
林雅詩2017年有份上節目《關你家事》，同肥媽齊齊剖白被家暴，講開傷心事，兩個都淚灑當場。林雅詩指前夫溫文英發脾氣時會搣個仔，搣到囝囝手臂瘀青，或者個仔做緊功課時「chok」他，原本林雅詩打算啞忍，但發現逐漸影響兒子的情緒，兒子在學校好怕事，聽到小小聲都成身震！
林雅詩歷盡錯戀 直播同男友鬧交喪喊
林雅詩喺2015年同前夫離婚，宣佈結束同富商奉子成婚嘅關係，全因前夫溫文英被影到當街攬啜女子。期後林雅詩復出娛樂圈，成為單親媽媽獨力照顧個仔，隨後搭上經理人馬天樂。有次林雅詩社交平台進行直播，突然情緒失控喪喊，鏡頭外仲傳來馬天樂聲音，兩人展開激烈嘅爭吵，馬天樂瘋狂用粗口問候林雅詩，指當日林雅詩主動追佢，背後又同幾廿個男人勾三搭四：「畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，你想講咪講囉！依家日日同我一齊住，但又話有人追，仲要話畀我聽佢同你冇嘢，代表啲咩？欺騙我感情。」
林詩雅否認指控 指馬天樂勁hurt自己日日喪喊
林雅詩事後表示同馬天樂已分手，反指馬天樂背住佢同女助手一齊，仲同女助手育有一子，話覺得自己係蠢女人，直指馬天樂對佢造成不可磨滅嘅傷痛，搞到每日林雅詩以淚洗面，情緒大受打擊。但兩人因為工作關係仍有聯絡。
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