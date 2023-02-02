45歲林雅詩新相曬性感P圖出晒事　牆同門框都扭曲埋睇到好尷尬　

現年45歲的林雅詩（Grace）1997年參選香港小姐落選後入娛樂圈，當年她被封做「三級片女皇」，因為拍攝過不少三級片。目前林雅詩依然活躍娛樂圈，不時都會更新社交網絡分享生活點滴。林雅詩今日（2日）凌晨IG 發布了一張照片，相中佢身穿性感瑜伽服自拍，仲寫道：「地球coming back Love you ！」但唔少網民見到就唔太收貨，焦點只係落在林雅詩P到過火嘅樣貌上！