真三國無双│林雪演董卓 新西蘭傷腰險墮馬 嫌棄艷女有體味
電影版《真‧三國無双》耗資三億港元製作，由古天樂、劉嘉玲、楊祐寧、林雪及呂良偉等主演，當中被網民一致讚賞神還原「董卓」的林雪，無論在造型或電影中的演繹，都演活了性情殘暴、荒淫的「董卓」，不過神還原的背後其實非常辛苦，經歷炎夏外景及悶熱廠景拍攝的林雪更形容係折磨，有女圍都無福消受喎！
撰文：東方新地 圖片：電影公司發相
林雪炎夏著古裝極辛苦
電影版《真‧三國無双》於新西蘭實景拍攝，由征戰場面到豪華瑰麗的朝廷廠景、眾英雄造型的一服一兵器，全部打造精美，別出心裁。極具份量的林雪炎夏著古裝，要黐鬚、戴頭飾及披幾層戲服，場場戲大汗叠細汗，睇見都戥他辛苦。
林雪損手爛腳感到值得
問林雪為何當初肯演「董卓」，他笑說：「我接呢部戲時首先睇咗個造型，咦？呢個咪我囉，我先接咋，當然導演都係好有誠意，傾角色時導演真係做足準備。」拍攝披甲上陣的戰爭打鬥場面，林雪演繹得極威武，但其實他身穿的黃金戰衣相當重，又要拎住巨大的鋸齒刀策馬殺敵，少不免損手爛腳，幸好情況不嚴重，林雪謂受傷時都係得個忍字：「你話拍古裝辛唔辛苦？講唔辛苦呃人啫，辛苦到仆街呀！喺新西蘭騎嗰啲馬係本身野外放牧，冇咁易馴服，一轉彎直情想將我成個人拋落地，扭親條腰，好在側邊有個當地馬伕扶住我，不過拍出嚟真係好好睇，辛苦都值得。」
林雪同呂布古天樂爭貂蟬
「董卓」在《三國演義》中另一為人熟悉的情節，要數到跟戰神「呂布」（古天樂飾）爭閉月美人「貂蟬」（娜扎飾），林雪笑說：「我同呂布爭女？佢邊有得同我爭呀？」林雪以往拍戲較少近女色，這次因為飾演好色暴君「董卓」而艷福不淺，他稱拍攝時正值暑假十分酷熱，拍外景固然熱到抽筋，開廠景又無冷氣，所以拍攝被幾位艷女大包圍的廠景戲份，林雪揚言頂唔順：「啲女着到『薄切切』，大家出晒汗，人有體味，嘩！真係頂佢唔順！幾靚女都好，你話我開唔開心呀？我覺得係一種折磨，啲體味搞唔掂，你唔好見我咁肥咁輪盡，我人就唔挑剔，但味覺幾挑剔。」