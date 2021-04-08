真三國無双│林雪演董卓 新西蘭傷腰險墮馬 嫌棄艷女有體味

電影版《真‧三國無双》耗資三億港元製作，由古天樂、劉嘉玲、楊祐寧、林雪及呂良偉等主演，當中被網民一致讚賞神還原「董卓」的林雪，無論在造型或電影中的演繹，都演活了性情殘暴、荒淫的「董卓」，不過神還原的背後其實非常辛苦，經歷炎夏外景及悶熱廠景拍攝的林雪更形容係折磨，有女圍都無福消受喎！

撰文：東方新地 圖片：電影公司發相