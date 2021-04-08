未命名-1

真三國無双│林雪演董卓 新西蘭傷腰險墮馬 嫌棄艷女有體味

東方新地 - 娛聞

電影版《真‧三國無双》耗資三億港元製作，由古天樂、劉嘉玲、楊祐寧、林雪及呂良偉等主演，當中被網民一致讚賞神還原「董卓」的林雪，無論在造型或電影中的演繹，都演活了性情殘暴、荒淫的「董卓」，不過神還原的背後其實非常辛苦，經歷炎夏外景及悶熱廠景拍攝的林雪更形容係折磨，有女圍都無福消受喎！

撰文：東方新地 圖片：電影公司發相

真三國無双
林雪演活了電影版《真‧三國無双》中的「董卓」。
真三國無双
電影中的林雪經常被女圍，不過他就嫌班女有體味。

林雪炎夏著古裝極辛苦

電影版《真‧三國無双》於新西蘭實景拍攝，由征戰場面到豪華瑰麗的朝廷廠景、眾英雄造型的一服一兵器，全部打造精美，別出心裁。極具份量的林雪炎夏著古裝，要黐鬚、戴頭飾及披幾層戲服，場場戲大汗叠細汗，睇見都戥他辛苦。

真三國無双
林雪騎住馬好威風，但原來背後困難重重。
真三國無双
導演周顯揚指導林雪如何演出「董卓」的氣勢。

林雪損手爛腳感到值得

問林雪為何當初肯演「董卓」，他笑說：「我接呢部戲時首先睇咗個造型，咦？呢個咪我囉，我先接咋，當然導演都係好有誠意，傾角色時導演真係做足準備。」拍攝披甲上陣的戰爭打鬥場面，林雪演繹得極威武，但其實他身穿的黃金戰衣相當重，又要拎住巨大的鋸齒刀策馬殺敵，少不免損手爛腳，幸好情況不嚴重，林雪謂受傷時都係得個忍字：「你話拍古裝辛唔辛苦？講唔辛苦呃人啫，辛苦到仆街呀！喺新西蘭騎嗰啲馬係本身野外放牧，冇咁易馴服，一轉彎直情想將我成個人拋落地，扭親條腰，好在側邊有個當地馬伕扶住我，不過拍出嚟真係好好睇，辛苦都值得。」

真三國無双
林雪與古天樂有不少對手戲。
真三國無双
林雪話開廠景又無冷氣，好似焗桑拿一樣，拍攝時被多位艷女大包圍，林雪揚言頂唔順班女的體味。

林雪同呂布古天樂爭貂蟬

「董卓」在《三國演義》中另一為人熟悉的情節，要數到跟戰神「呂布」（古天樂飾）爭閉月美人「貂蟬」（娜扎飾），林雪笑說：「我同呂布爭女？佢邊有得同我爭呀？」林雪以往拍戲較少近女色，這次因為飾演好色暴君「董卓」而艷福不淺，他稱拍攝時正值暑假十分酷熱，拍外景固然熱到抽筋，開廠景又無冷氣，所以拍攝被幾位艷女大包圍的廠景戲份，林雪揚言頂唔順：「啲女着到『薄切切』，大家出晒汗，人有體味，嘩！真係頂佢唔順！幾靚女都好，你話我開唔開心呀？我覺得係一種折磨，啲體味搞唔掂，你唔好見我咁肥咁輪盡，我人就唔挑剔，但味覺幾挑剔。」

真三國無双
電影版《真‧三國無双》由周顯揚執導及監製、杜致朗編劇及監製，出品方為太陽娛樂及中國星，並獲NETFLIX以破華語片紀錄之天價購入全球版權。
真三國無双
獲日本遊戲商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權之電影版《真‧三國無双》，已定於本月29日在港上映。

讀者留言

熱門文章

 