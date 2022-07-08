林青霞飛鵝山豪宅3級火 市值11億「超級堡壘」室內超誇張裝修曝光

67歲林青霞位於飛鵝山的豪宅在今日（7月8日）凌晨零時許發生三級火，火勢於上午約8時40分被救熄，據知現場有至少18名傭人疏散，幸無人受傷，而當時林青霞並不在家中。這間豪宅為林青霞老公邢李㷧在2006年以1.3億港元買入，在2014年送給了林青霞，作為其60歲生日及二人結婚20周年的禮物，現時有傳市值已高達11億港元。