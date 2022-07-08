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林青霞飛鵝山豪宅3級火 市值11億「超級堡壘」室內超誇張裝修曝光

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67歲林青霞位於飛鵝山的豪宅在今日（7月8日）凌晨零時許發生三級火，火勢於上午約8時40分被救熄，據知現場有至少18名傭人疏散，幸無人受傷，而當時林青霞並不在家中。這間豪宅為林青霞老公邢李㷧在2006年以1.3億港元買入，在2014年送給了林青霞，作為其60歲生日及二人結婚20周年的禮物，現時有傳市值已高達11億港元。

林青霞 嫁邢李㷧28年

一代影壇大美人林青霞於1994年與香港思捷環球（創立Esprit時裝）前任主席兼行政總裁邢李㷧結婚，正式嫁入豪門。2007年，思捷環球市值高達1,715億元；不過早年邢李㷧於高位沽貨套現逾200億離場退休。2017年邢李㷧更將10.97%股份（總值約9億港元）送給兩個女兒邢嘉倩及邢愛林，突顯其愛女之心。而林青霞位於飛鵝山安達臣道9號至11號的獨立屋，據悉是邢李㷧於2014年送給她的60歲大壽及20周年結婚禮物，今次遭到大火洗禮，有消息指起火位置為2樓一房間中。

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林青霞一家人感情融洽（左起）邢嘉倩、邢言愛、邢愛林、林青霞、邢李㷧。（圖片來源：微博@胡軍）
林青霞 據知火警發生時，林青霞並不在家中。
據知火警發生時，林青霞並不在家中。（圖片來源：微博@林青霞）

私人衣帽間分開上下兩層

承建商過去曾將林青霞的豪宅內部照片上載到官網，引起網民關注，這批名為「CLEAR WATERBAY VILLA」的照片中，可以看見林青霞這個佔地超過5萬呎的豪宅，設有室內、室外泳池、網球場、5間套房和客房、私人衣帽間，單單是私人衣帽間便已經分開上下兩層，認真豪氣！而主人房更有3面落地窗，床尾還有玻璃櫥櫃，而飯廳則有12人坐大圓桌，很適合接待朋友。

林青霞 承建商曾以「CLEAR WATERBAY VILLA」之名曝光過林青霞豪宅的內部布置。
承建商曾以「CLEAR WATERBAY VILLA」之名曝光過林青霞豪宅的內部布置。（圖片來源：網上圖片）

興建「超級堡壘」保護家人

據指林青霞一家原本住在附近的飛鵝山道8號豪宅，但由於隣近豪宅曾多次發生賊人潛入爆竊事件，於是邢李㷧斥資數億元，在安達臣道9號至11號地皮興建「超級堡壘」，包括在外圍設有高牆、大閘、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，此外更有24小時保安員駐守，並有10多頭狼狗協助巡邏，保安相當嚴密。2014年，邢李㷧將豪宅送贈予林青霞，作為其60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物。現時上述豪宅市值已逾11億港元。

林青霞 嫁入豪門
安達臣道9號至11號的豪宅，為邢李㷧於2006年以1.3億元向有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋購入，並於2014年贈予其太太林青霞。（圖片來源：[email protected]

林青霞紅遍中港台

林青霞73年拍電影《窗外》出道，拍過超過一百部電影，是少有同時走紅於文藝和武俠電影範疇的女星，紅遍中港台。貴為一代影壇大美人，林青霞當年的火辣泳裝照至今仍令人印象深刻。

林青霞 林青霞
林青霞（圖片來源：新傳媒照片庫）

林青霞就曾公開透露，拍完電影《東方不敗》令她萌起退休念頭，電影更為她拿下金馬影后。

林青霞 林青霞憑電影《東方不敗》成為金馬影后。
林青霞憑電影《東方不敗》成為金馬影后。（圖片來源：《東方不敗》劇照）
林青霞 15年復出拍攝內地真人騷《偶像來了》，依然令人驚艷。
15年復出拍攝內地真人騷《偶像來了》，依然令人驚艷。（圖片來源：新傳媒照片庫）

婚後退出娛樂圈相夫教女，林青霞閒時就同好姊妹陶敏明結伴行街，過闊太生活。

林青霞 林青霞與陶敏明。
林青霞與陶敏明。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：微博@林青霞、[email protected]、微博@胡軍

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