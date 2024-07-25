爺孫戀遺孀林靖恩被阿伯調戲做1行為 網民超擔心！

音樂人李坤城與林靖恩的「爺孫戀」曾引發轟動，李坤城於去年四月因癌症去世。細他40歲的遺孀林靖恩自此多次因行為失序登上新聞頭條。最近，她被發現與數名男子混在一起，引起網友擔憂：「這幾個老人看起來就是想佔她便宜。」

