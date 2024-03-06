28歲星二代主持林靜莉著開窿泳衣罕派福利 同阿媽鍾慧冰一樣參加過選美

現年28歲的「莉莉菇」林靜莉（Jeannie）是HoyTV《一線搜查》主持，也是前港姐季軍鍾慧冰（冰姐）的女兒，近日她為水上樂園拍了一輯濕身泳衣照，罕有穿著開窿泳衣大派福利的她，獲網民勁讚「禾稈冚珍珠」！
冰姐女兒林靜莉 曾參加ViuTV選美
林靜莉近年除了做主持和司儀外，亦有做KOL接廣告，向來打扮密實只間中騷長腿的她，日前為宣傳澳門水上樂園，就罕有地著上一件開窿泳衣，在泳池中大影濕身福利照，除了正面中門大開的靚相外，更大騷白滑玉背，引來不少網民勁讚她：「嘩！一件頭都咁正」、「索呀」、「不得了」、「有料之人」、「女神，索爆」、「個樣又純，身材又好」、「流鼻血」、「禾稈冚珍珠」等。
林靜莉新聞系畢業曾做空姐
林靜莉是1979年香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）女兒，林建明（大姐明）是其契媽。林靜莉畢業於香港樹仁大學新聞系，畢業後曾擔任空中服務員，其後成為科技資訊網站Unwire記者，主要為電子產品做開箱，當時她曾是不少網民眼中「girlfriendable」的女神，更有自己的專頁。2021年林靜莉一度加盟HoyTV（前名香港開電視），成為當中藝員， 更主持過《細路開電視》、《30分鐘大放餸》、《你得我得大家得》等節目。
林靜莉參加ViuTV節目後人氣急升
林靜莉其後跨台參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》，過後人氣急升，2022年又參加了ViuTV選美節目《尾二一屆口罩小姐》，並打入16強，代號是「秋香」。2023年，林靜莉也曾挑戰做演員，客串香港和內地合拍的劇集《疊影狙擊》，飾演農場志願工作者Mable。現時林靜莉除了主持HoyTV《一線搜查》外，也是港台DJ，及有份主持港台電視節目《體壇123》。
阿媽鍾慧冰曾是港姐季軍 現擔任ViuTV主持
林靜莉阿媽鍾慧冰（冰姐）也是選美出身，在1979年奪得港姐季軍，更曾代表香港去到日本，參加國際小姐選舉！現年67歲的冰姐畢業於美國紐約大學工商業管理及傳理系，曾嫁圈外人，後因另一半出軌而離婚，又曾經歷雷曼風暴，後重投娛樂圈做幕後，現為公關公司老闆，近年再返回幕前，為ViuTV主持節目《Auntie妳好》至今，又曾拍劇集《野人老師》，大受觀眾喜愛。
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