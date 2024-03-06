28歲星二代主持林靜莉著開窿泳衣罕派福利 同阿媽鍾慧冰一樣參加過選美

現年28歲的「莉莉菇」林靜莉（Jeannie）是HoyTV《一線搜查》主持，也是前港姐季軍鍾慧冰（冰姐）的女兒，近日她為水上樂園拍了一輯濕身泳衣照，罕有穿著開窿泳衣大派福利的她，獲網民勁讚「禾稈冚珍珠」！