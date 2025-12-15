《枱底》開鏡女神雲集陣容強勁 羅子溢演有錢仔挑戰大 劇情高度保密
羅子溢飾演有錢仔角色挑戰大
羅子溢在《枱底》中飾演一名「有錢仔」，他坦言角色與現實中的自己相距甚遠，演繹難度極高，需要花心思突破過去同類角色的框架。他否認該劇是公司為其量身打造，謙稱「隻是其中一個角色」，並表示會珍惜每個機會。由於新劇預計拍攝至農曆新年前，他不介意聖誕及新年在工作中度過，更直言新年願望就是「多勞多得、不要休息」。憑《金式森林》入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳男主角的他，隨著郭晉安離巢被視為視帝大熱，即席「緊急拉票」稱「需要大家的每一票」，更笑言已向太太楊茜堯申請「加零用錢」以與同事準備聖誕小禮物派發拉票。
蔡潔挑戰高難度犯罪警匪角色
蔡潔透露《枱底》為一部具亞洲視野的合拍劇，融合多地區演員，她的角色屬高難度犯罪警匪類型，在表演層次上極具挑戰性。監製特別提醒其角色「難度高」，並預計需學習少量馬來西亞語以配合劇情需要。她坦言很期待這個「新鮮組合」，也歡迎與其他地區演員合作。談及早前參演的網絡電影《驅魔龍族馬小玲》遭批「毀經典」，蔡潔坦言亞視劇集《我和殭屍有個約會》是她心中無可超越的經典，「當年失戀邊看邊哭」，她接拍時並未試圖與原作比較，而是以全新角色心態投入演出。
陳楨怡郭珮文期待馬來西亞取景
新生代花旦陳楨怡與郭珮文亦獲鍾澍佳邀請參演《枱底》，為劇集增添女神魅力。陳楨怡表示今次角色挑戰性大，且與她在《巨塔之后》中的形象截然不同，她特別期待前往從未踏足的馬來西亞拍外景，並希望能品嚐當地著名的肉骨茶。面對「鍾澍佳御用演員」之稱，她謙虛否認，強調「每位演員都有機會」，只希望觀眾看到她的進步。郭珮文則開心終於有新劇開拍，坦言早前曾在社交平台感嘆無工開，如今工作充實「好開心」。她澄清與丁子朗在另一短劇《為何她們愛上我》中並無「胸壓」或身體接觸，亦否認在《枱底》中擔任「性感擔當」。
網民熱議女神雲集陣容強勁
《枱底》開鏡消息一出，網民紛紛留言討論這部女神雲集的新劇。有網民表示「陳楨怡、郭珮文、莊思敏齊齊出動，真係養眼」，亦有人期待「羅子溢今次演有錢仔會點樣」。不少觀眾對劇集的跨國合拍模式感興趣，「去馬來西亞拍攝應該好靚」「期待睇到唔同地方嘅演員合作」等留言不斷湧現。值得一提的是，《萬千星輝頒獎典禮2025》與ViuTV《全民造星VI總決賽》同日於澳門舉行，形成「打對台」局面，羅子溢認為「百花齊放」對行業是好事，蔡潔則笑言知道對方有古天樂坐鎮，希望能「拉他合照」。