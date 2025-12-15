《枱底》開鏡女神雲集陣容強勁 羅子溢演有錢仔挑戰大 劇情高度保密

TVB新劇《枱底》日前舉行開鏡拜神儀式，羅子溢、蔡潔領軍一眾演員華麗亮相，現場星光熠熠。這部由TVB及耀客傳媒聯合出品的15集犯罪警匪劇，不僅集結了陳楨怡、郭珮文、莊思敏等新生代女神，更計劃前往內地及馬來西亞取景，但劇組對劇情內容高度保密，多位演員均以「唔講得」婉拒透露細節，令人對這部跨國合拍劇更加期待。