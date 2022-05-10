柏安妮母親節孖女兒許恩怡溜冰 昔日「溜冰皇后」寶刀未老
柏安妮寶刀未老
1980年代出道的柏安妮，入行前參加香港花式溜冰比賽奪冠，有「溜冰王后」稱號，是不少人心目中的女神。至於女兒許恩怡（Natalie）亦盡得媽媽靚基因，外貌甜美，在舞蹈和武術領域都有優異成績，早前更繼承母親衣缽，簽約經理人公司當模特兒正式入娛樂圈發展。其實Ann同囡囡Natalie關係情同姊妹，猶如閨密老友，日前就趁母親節走到溜冰場大玩花式溜冰，二人一時你爭我奪，一時溫馨擁抱，玩得十分痛快！
八十年代女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie），不但繼承母業入行追夢，去年憑電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」﹗正式出道的許恩怡早前接拍首個廣告，大晒舞技﹗
許恩怡受母柏安妮影響入行
許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家﹗
許恩怡大騷舞技 甜美指數爆錶
許恩怡最近接拍衛生巾廣告，在拍攝全新電視廣告中，大展其舞技，不過竟然被跳舞難到她，許恩怡解釋：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有啲地方比較窄，有啲喺斜坡坡，同時注意表情，留意機位﹗」
許恩怡首登大銀幕即獲獎
柏安妮大女許恩怡首次參演內地青春歌舞片，首次拍戲及首擔女一便獲得獎項﹗Natalie遺傳了母親的優良基因，3歲開始習舞及學中國武術，在學校亦獲得不少學術獎項，品學兼優生，文武雙全﹗
疫情關係未能到東京領獎
由於疫情關係，許恩怡未能赴東京出席頒獎禮，拍片致謝辭時感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持，許恩怡說：「大家好！十分榮幸能夠獲得此獎項。我首先要感謝大會給我這個獎，對我來說是很大的鼓勵，我非常榮幸，再來想感謝一白導演和韓琰導演給我這麼一個機會。我第一次拍戲，拍得很開心，學到了很多…最後想感謝我的經紀人Kim和家人一直以來的支持，我一定會繼續努力，謝謝。」
感激柏安妮傳授入行秘笈：要隨機應變
提到首次拍電影，許恩怡直言有一種難能可貴的神奇感覺，她說：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裡面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的事。」許恩怡又不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「有，她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」
許恩怡3歲學舞 品學兼優獲奬無數
許恩怡是80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater）的女兒，去年在經理人Kim的帶領下踏入影圈，成為熊黛林、Angelababy師妹。許恩怡品學兼優，三歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。Natalie更接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，2019年亦參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，在武術與舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項。