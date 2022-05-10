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柏安妮母親節孖女兒許恩怡溜冰 昔日「溜冰皇后」寶刀未老

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80年代女神、昔日有「溜冰王后」稱號的柏安妮（Ann）近日和新進女演員女兒許恩怡（Natalie）一同拍攝母親節短片，兩母女齊齊大展身手表演溜冰。

柏安妮寶刀未老

1980年代出道的柏安妮，入行前參加香港花式溜冰比賽奪冠，有「溜冰王后」稱號，是不少人心目中的女神。至於女兒許恩怡（Natalie）亦盡得媽媽靚基因，外貌甜美，在舞蹈和武術領域都有優異成績，早前更繼承母親衣缽，簽約經理人公司當模特兒正式入娛樂圈發展。其實Ann同囡囡Natalie關係情同姊妹，猶如閨密老友，日前就趁母親節走到溜冰場大玩花式溜冰，二人一時你爭我奪，一時溫馨擁抱，玩得十分痛快！

柏安妮 昔日有「溜冰王后」稱號的柏安妮近日和新進女演員女兒許恩怡一同拍攝母親節短片。
昔日有「溜冰王后」稱號的柏安妮近日和新進女演員女兒許恩怡一同拍攝母親節短片。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
柏安妮 56歲的柏安妮寶刀未老。
56歲的柏安妮寶刀未老。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
柏安妮 Ann跟Natalie關係情同姊妹。
Ann跟Natalie關係情同姊妹。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
柏安妮 溫馨擁抱。
溫馨擁抱。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
柏安妮 17歲的許恩怡盡得媽媽靚基因，外貌甜美。
17歲的許恩怡盡得媽媽靚基因，外貌甜美。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

八十年代女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie），不但繼承母業入行追夢，去年憑電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」﹗正式出道的許恩怡早前接拍首個廣告，大晒舞技﹗

許恩怡受母柏安妮影響入行

許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家﹗

許恩怡 柏安妮 柏安妮大女青春可人﹗
柏安妮17歲大女青春可人﹗（圖片來源：官方圖片）

許恩怡大騷舞技 甜美指數爆錶

許恩怡最近接拍衛生巾廣告，在拍攝全新電視廣告中，大展其舞技，不過竟然被跳舞難到她，許恩怡解釋：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有啲地方比較窄，有啲喺斜坡坡，同時注意表情，留意機位﹗」

柏安妮 許恩怡 許恩怡清純樣子，網民稱是近年少見的氣質新晉演員﹗
許恩怡清純樣子，網民稱是近年少見的氣質新晉演員﹗（圖片來源：廣告截圖）
許恩怡 許恩怡同媽媽柏安妮年輕時有著不同氣質﹗
許恩怡同媽媽柏安妮年輕時有著不同氣質﹗（圖片來源：廣告截圖）

許恩怡首登大銀幕即獲獎

柏安妮大女許恩怡首次參演內地青春歌舞片，首次拍戲及首擔女一便獲得獎項﹗Natalie遺傳了母親的優良基因，3歲開始習舞及學中國武術，在學校亦獲得不少學術獎項，品學兼優生，文武雙全﹗

柏安妮 內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，由張一白、韓琰執導，許恩怡Natalie）與彭昱暢等人主演，Natalie在片中飾演一位追尋跳舞夢想的少女小黃
內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，由張一白、韓琰執導，許恩怡（Natalie）與彭昱暢等人主演，Natalie在片中飾演一位追尋跳舞夢想的少女小黃。（圖片來源：[email protected]

疫情關係未能到東京領獎

由於疫情關係，許恩怡未能赴東京出席頒獎禮，拍片致謝辭時感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持，許恩怡說：「大家好！十分榮幸能夠獲得此獎項。我首先要感謝大會給我這個獎，對我來說是很大的鼓勵，我非常榮幸，再來想感謝一白導演和韓琰導演給我這麼一個機會。我第一次拍戲，拍得很開心，學到了很多…最後想感謝我的經紀人Kim和家人一直以來的支持，我一定會繼續努力，謝謝。」

許恩怡 柏安妮
（圖片來源：[email protected]
柏安妮 許恩怡因疫情關係，未能親赴日本領獎，只能拍片致辭﹗
許恩怡因疫情關係，未能親赴日本領獎，只能拍片致辭﹗（圖片來源：官方圖片）

感激柏安妮傳授入行秘笈：要隨機應變

提到首次拍電影，許恩怡直言有一種難能可貴的神奇感覺，她說：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裡面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的事。」許恩怡又不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「有，她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」

許恩怡 柏安妮17歲大女首登銀幕即獲獎 3歲習舞練武遺傳母親優良基因
經歷了今次的拍攝後Natalie愛上演戲，由最初戰戰兢兢，很快便適應拍戲的節奏，到最後珍惜拍攝的每一刻，對她來說這確是一次難忘的經驗。（圖片來源：官方圖片）
許恩怡 柏安妮 奪獎令Natalie猶如打了一支強心針，以後她將會如電影中的角色小黃一樣，繼續追求夢想，做自己喜歡做的事，繼續拍好電影來感染別人﹗
奪獎令許恩怡猶如打了一支強心針，以後她將會如電影中的角色小黃一樣，繼續追求夢想，做自己喜歡做的事，繼續拍好電影來感染別人﹗（圖片來源：官方圖片）

許恩怡3歲學舞 品學兼優獲奬無數

許恩怡是80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater）的女兒，去年在經理人Kim的帶領下踏入影圈，成為熊黛林、Angelababy師妹。許恩怡品學兼優，三歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。Natalie更接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，2019年亦參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，在武術與舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項。

許恩怡 柏安妮17歲大女首登銀幕即獲獎 3歲習舞練武遺傳母親優良基因
許恩怡被指與內地女星周冬雨撞樣﹗其母柏安妮曾在訪問中直指兩女樣貌完全唔似自己，惟遺傳了其舞動基因﹗（圖片來源：[email protected]
許恩怡 柏安妮 周冬雨
周冬雨（圖片來源：[email protected]
許恩怡 柏安妮 日前貼出水著懷念旅遊的日子﹗
日前貼出水著懷念旅遊的日子﹗（圖片來源：[email protected]
柏安妮 許恩怡中學時與朋友出遊﹗
許恩怡中學時與朋友出遊﹗（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片庫、[email protected]

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