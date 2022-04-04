柏安妮17歲女許恩怡拍M巾廣告騷舞技 首次拍電影獲新人獎
許恩怡受母柏安妮影響入行
許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家﹗
許恩怡大騷舞技 甜美指數爆錶
許恩怡最近接拍衛生巾廣告，在拍攝全新電視廣告中，大展其舞技，不過竟然被跳舞難到她，許恩怡解釋：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有啲地方比較窄，有啲喺斜坡坡，同時注意表情，留意機位﹗」
許恩怡首登大銀幕即獲獎
柏安妮大女許恩怡首次參演內地青春歌舞片，首次拍戲及首擔女一便獲得獎項﹗Natalie遺傳了母親的優良基因，3歲開始習舞及學中國武術，在學校亦獲得不少學術獎項，品學兼優生，文武雙全﹗
疫情關係未能到東京領獎
由於疫情關係，許恩怡未能赴東京出席頒獎禮，拍片致謝辭時感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持，許恩怡說：「大家好！十分榮幸能夠獲得此獎項。我首先要感謝大會給我這個獎，對我來說是很大的鼓勵，我非常榮幸，再來想感謝一白導演和韓琰導演給我這麼一個機會。我第一次拍戲，拍得很開心，學到了很多…最後想感謝我的經紀人Kim和家人一直以來的支持，我一定會繼續努力，謝謝。」
感激柏安妮傳授入行秘笈：要隨機應變
提到首次拍電影，許恩怡直言有一種難能可貴的神奇感覺，她說：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裡面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的事。」許恩怡又不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「有，她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」
許恩怡3歲學舞 品學兼優獲奬無數
許恩怡是80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater）的女兒，去年在經理人Kim的帶領下踏入影圈，成為熊黛林、Angelababy師妹。許恩怡品學兼優，三歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。Natalie更接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，2019年亦參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，在武術與舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項。
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2016年，闊別銀幕23年的柏安妮（Ann Bridgewater），一身素服、手持iPad並面帶笑容前來接受訪問，正切合她在平凡中找到喜愛工作的形象。柏安妮於1985年出道，為青春組合「開心少女組」一員，一齣代表作《為你鍾情》飾演張國榮的妹妹，瞬即登上女神之位，之後合作的粒粒皆星，有《咖哩辣椒》的周星馳、張學友、《俠盜高飛》的周潤發、《風塵三俠》的梁朝偉，正當事業最璀璨之時，柏安妮放棄短短八年的銀色旅途，投身專業行列，並與港大同學結婚誕下兩女，當年分別15及12歲，專心做個平凡的職業女性。 一直對兒童教育有興趣的她，先後考取了職業治療師及臨床心理學家專業資格，一做十多年，幫到人，更幫到女兒，利用工作經驗去教女，重溝通、不問成績、嚴守家教，令青春期的女兒不但無反叛，更感激媽咪的嚴厲。
娛樂圈無安全感 退出讀書嫁同學
柏安妮是中、英、馬來西亞混血兒，美艷動人，更是一名叻女，入行前為香港花式溜冰冠軍，後獲英國牛津大學錄取，因獲黃百鳴賞識而放棄升學，一嘗做明星的滋味。在千變萬化的娛樂圈，際遇要講運氣，對性格踏實的柏安妮來說，沒有安全感，「喺娛樂圈除咗靠實力，好多嘢都要靠運，同埋睇你想唔想出去見人、交際、識到邊個，我覺得唔係好適合我。」八年的星途，柏安妮也自覺幸運，認識了許多愛錫她的人，但她覺得除了拍戲之外，仍想發掘其他興趣發展，在尋找新出路之前，必須重拾書本，故90年代初她到香港大學進修生物系，邊拍戲邊讀書，更認識了港大同學，其後相戀結婚，育有兩名女兒，正式展開新生活。
幫一個家庭 多一份滿足感
畢業後她做過無印良品香港品牌經理，之後為興趣再進修職業治療，從此為小朋友效勞，一做十幾年。 能找到真正喜歡的事業，又可以幫人，並非人人有如此福份。對柏妹妮來說，每一個case都難忘獨特， 做了多年職業治療後，柏安妮近幾年轉做臨床心理學家，希望多從內心去幫助有困難的小朋友，「以前多做0至6歲，依家會做到10幾歲，好似小朋友喺讀書、專注力、社交或心理上有問題，我都會幫佢。」
轉做臨床心理學家
職業治療與臨床心理學的最大分別，在於前者較重於教小朋友的日常生活，後者則關乎小朋友及家長的心理，比較全面具挑戰性。柏安妮話：「職業治療師做多啲日常嘅嘢，小朋友嘅職業就係瞓覺、食嘢、返學、寫字，真係落手落腳教佢哋寫字、點樣換衫等等；臨床心理學固然之做心理嘢，如果小朋友唔開心，要同佢傾偈，睇吓佢家庭狀況，鼓勵家長點改善關係。」 其中一個最常見的學習問題「專注力不足」，是柏安妮的重點工作，主要做評估及幫家長正視問題。「好多專注力不足嘅小朋友好聰明，只係上堂遊魂，所以我就做好多評估，去證明個小朋友係聰明、智力冇問題，只係教嘅方式要多花心機，搵啲佢有興趣嘅嘢去教，轉變會好大，因為佢哋自細就畀人話懶同蠢，其實佢哋係聰明，所以佢哋好忟，做好多奇怪行為畀人鬧，形成惡性循環。」
兩女樣貌不似自己 惟遺傳舞動基因
談起兩個女兒，柏安妮感到窩心，她笑言女兒樣子不似自己，「樣同性格都似我老公多啲，大女比我靜，細女比我更活潑，所以我喺中間。」媽咪曾是花式溜冰健將，兩女遺傳了舞動基因，皆熱愛跳舞，細女有玩體操、武術。 息影後從不斷進修，到真正接觸無數家長小朋友，所得到的經驗，對自己教女也相得益彰，「進修期間一路提高對小朋友嘅知識同心理學，都幫到自己小朋友，例如點同佢哋傾偈、點樣教導、點分輕重。」在其他小朋友面前，柏安妮是一個仁慈的專家；在女兒面前，卻管得比較嚴，「我唔係嚴得好緊要，但要有規矩，啲女覺得我嚴啲係好㗎，有時佢哋講其他同學發生咩事，就慶幸我係佢哋媽咪，唔畀佢哋做啲咁嘅嘢，好彩我嚴。」 兩女已踏入青春期，理應較多少女心事，柏安妮笑言幸好她們較成熟，明白事理「唔多唔少總會有，佢哋試過喺學校同同學嗌交、畀人蝦，但佢哋處理得好好。」柏安妮為了家庭她亦無意復出，「一有時間就畀晒佢哋，自己係冇晒私人時間。」
女兒上網搵柏安妮舊作 想入行：好難唔畀佢嘗試
處理過眾多有考試壓力的小朋友，柏安妮更堅持不做虎媽，甚至令女兒覺得媽咪太不著緊，「我唔緊張佢哋成績，仲畀佢哋話番我唔緊張，有次大女話佢考到幾多分，我話咁咪好囉！佢竟然話：『係你先話好㗎咋，其他人唔會話好囉！』我覺得佢哋盡咗力就得，尤其十幾歲嘅女仔，喺學校、朋輩已經受好多壓力，會同其他人比較分數。」 媽咪曾是女神級明星，兩女間中都有上Google、YouTube重溫媽咪的舊作，但不覺得媽咪是大美人！「我對佢哋嚟講一啲都唔靚，哈哈！佢哋知我拍過戲，間中睇報紙雜誌會見到我，久唔久都有YouTube我，但都係睇短短一段仔。細女試過細個返學學上Google，佢話同學Google我，哈哈！佢哋都慣咗！」 媽咪入行八年後，才找到真正的興趣，女兒會否想一試星途，再看出路？「如果佢哋想入行的話，好難唔畀佢哋嘗試，但點都要讀完書先。」
常見問題
許恩怡入行是因為媽媽柏安妮嗎？
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許恩怡擅長舞蹈嗎？
許恩怡原來自3歲開始學習跳舞，更完成了不同類型的舞蹈分級考試⋯⋯詳情請看