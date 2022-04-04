柏安妮17歲女許恩怡拍M巾廣告騷舞技 首次拍電影獲新人獎

八十年代女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie），不但繼承母業入行追夢，去年憑電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」﹗正式出道的許恩怡近日接拍首個廣告，大晒舞技﹗