查小欣斥《ERROR自肥企画》低俗 狠批ViuTV應要有社會責任 反問電視迷點解無反應？！

《ERROR自肥企画》自播出以來，每一集都有不同的估你唔到嘅爆笑場面出現，是香港電視史上從未見過嘅畫面，翌日更會成為熱門話題，從而深受觀眾歡迎，之不過，日前查小欣就在一娛樂專欄中斥《ERROR自肥企画》節目大玩低俗、不雅的內容，甚至有不良意識之嫌。

編輯：東方新地｜原文：新Monday｜圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖、查小欣娛樂專欄、查小欣Facebook