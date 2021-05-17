查小欣斥《ERROR自肥企画》低俗 狠批ViuTV應要有社會責任 反問電視迷點解無反應？！
編輯：東方新地｜原文：新Monday｜圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖、查小欣娛樂專欄、查小欣Facebook
《ERROR自肥企画》掀熱潮 觀眾晚晚狂追
由4人男子組合ERROR聯同幕後「無制限OT編集団」「格仔導演」Mike導（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演Agent. L（曹梓冲）、助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）等所炮製出的新節目《ERROR自肥企画》，由於遊戲尺度大膽，再加上ERROR 經常在節目中做出爆笑行為，令節目大受歡迎，ERROR四子更人氣急升。
查小欣平時只看MyTV SUPER
娛樂專欄作家查小欣日前就在一娛樂專欄中以「ViuTV的社會責任」為題，在文初先指自己由於十分繁忙，經常早出晚歸，回到家中也只是「夠時間去MyTV SUPER追TVB兩綫劇《伙記辦大事》和《逆天奇案》」，後來因朋友介紹而收看ViuTV《ERROR自肥企画》。查小欣在專欄中斥《ERROR自肥企画》節目大玩低俗、不雅的內容。
查小欣斥《ERROR自肥企画》打格仔只為噱頭
查小欣指觀看《ERROR自肥企画》過後，她在文中直斥「節目被形容為綜藝搞笑，但糖衣包裹着的是大玩低俗、不雅的內容，有些畫面更打了格仔，節目列明為『M成人觀眾』類別，可能只是噱頭，為吸睛的包裝手法，真實未必有三級鏡頭，但有不良意識之嫌。」
查小欣批ViuTV應負社會責任
查小欣又在文中指出，作為一間免費電視台就有一定的社會責任，仲反問：「經常向廣管局投訴電視節目低俗、玩過界、有植入廣告的電視迷，為何沒反應？是出於包容？有雙重標準？還是沒看這節目？」
《ERROR自肥企画》搞笑之餘講生態保育
查小欣指ViuTV製作節目應該要有社會責任，網民指查小欣一定冇好好睇《ERROR自肥企画》，第十集中，Mike導指自己好鍾意海豚，故搵來女神陳欣妍一起出海尋找中華白海豚，重點講出人類與動物可以共存之道理「專家嘅立場係人類最好同動物永遠唔好接觸、保持距離，但大家一齊生活喺度。」
Mike導自肥搵來女神陳欣妍一起出海睇海豚。
網友：有啲人係要借人上位博見報
查小欣的專欄一出，有網友即在討論區開帖討論：「觀眾嘅眼睛係雪亮嘅，唔駛理啲X人講野，有啲人係要借人上位博見報」、「全世界都借error去刷存在感，error成功娛樂到觀眾仲幫到嘅霉嘅人搵話題」、「明眼人都知佢係過咗氣㗎啦，人做狗仔隊佢做狗仔隊，好心佢學下盧覓雪啦」