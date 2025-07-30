33歲柯煒林確診患肺癌4期 回顧10年演藝路 曾入圍金馬金像
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33歲舞台劇演員柯煒林（Will）近日自揭確診肺腺癌第四期，消息震撼演藝圈。他由港大理科生轉戰幕前，憑鮮浪潮短片入行，參演《點五步》、《濁水漂流》、《別叫我「賭神」》等作品，更曾入圍金馬及金像獎，表現備受肯定，以下回顧柯煒林入行十年的重要經歷！
柯煒林畢業於城大 2016年正式入行
柯煒林的演藝之路始於大學時期在香港城市大學創意媒體學院的學習，但他很快發現自己真正的熱情並不在於主修理科，而是在劇組與鏡頭後「發夢」。鮮浪潮短片《如霧起時》給了他踏足演藝圈的第一扇門，確立了他以演員為終身職志的想法，即使因此需多次停學工作，最後更選擇退學，全力投身演藝世界。
正式出道後，柯煒林憑2016年電影《點五步》中「牛屎」一角嶄露頭角，隨即參演各大港台電視與ViuTV劇集，包括在《回憶備份》中一人分飾六角展現不凡演技，逐漸被觀眾熟悉和肯定。
憑《濁水漂流》中入圍金馬獎金像獎
2021年，他憑《濁水漂流》中失語症露宿者「木仔」一角，連續入圍台灣金馬獎最佳男配角與香港電影金像獎多項提名。為戲減重9公斤、剪平頭，全情投入角色，印證他將每一個機會都視為極限挑戰，更讓觀眾看見其專注和敬業。
出演多套ViuTV神劇 MV都廣為人知
除了電影劇集，柯煒林同樣參與多個音樂錄像（MV）作品，尤以Dear Jane《銀河修理員》及陳健安《在錯誤的宇宙尋找愛》最廣為人知。入行以來，柯煒林拍過多套ViuTV神劇，包括《二月廿九》、《和解在後》、《冰上火花》和《光明大押》等。
曾與多位好戲之人合作
柯煒林雖然入行未滿十年，但合作過的全是戲骨級人馬，包括廖啟智、吳鎮宇、周潤發、謝君豪等。在電影《別叫我「賭神」》中飾演周潤發的兒子一角，演出備受關注，亦曾參演多部口碑佳作如《金手指》、《喜歡妳是妳》、《緣路山旮旯》等，逐步奠定其實力派形象。
圖片來源：《點五步》劇照、《回憶備份》、《濁水漂流》劇照、《銀河修理員》截圖、《和解在後》劇照、IG@willallwailam、《光明大押》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期