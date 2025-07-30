33歲柯煒林確診患肺癌4期 回顧10年演藝路 曾入圍金馬金像

33歲舞台劇演員柯煒林（Will）近日自揭確診肺腺癌第四期，消息震撼演藝圈。他由港大理科生轉戰幕前，憑鮮浪潮短片入行，參演《點五步》、《濁水漂流》、《別叫我「賭神」》等作品，更曾入圍金馬及金像獎，表現備受肯定，以下回顧柯煒林入行十年的重要經歷！