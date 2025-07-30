33歲柯煒林確診肺腺癌第4期 治療進度曝光 父親崩潰回應惹網民心碎
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33歲舞台劇演員柯煒林（Will）透露自己確診肺腺癌第四期，消息令人震驚，亦有不少支持者在社交平台為他打氣。柯煒林曾演出多部電影，包括《破浪男女》、《濁水漂流》等，近期正忙於舞台劇《笨蕉大劇院》工作，他坦言心情大受病情影響，但仍希望繼續投入舞台工作。
柯煒林驚揭患肺腺癌第四期
柯煒林今日（30日）在Instagram公開消息，指自己今年5月起已咳嗽不停，起初他到普通科醫生求醫後食過2次抗生素，但病情一直未能「斷尾」。及後他轉向專科求醫並接受電腦斷層掃描，入院再作深入檢查，驚揭是患上肺腺癌第四期。
柯煒林指自己近期正忙於人生首個舞台劇《笨蕉大劇院》工作，正期待在台上演出，未料卻收到如此噩耗：
「偏偏一切看似順利時，就確診肺腺癌第四期。」
他近期開始服用標靶藥，直言擔心身體會受藥物影響，曾問醫生自己是否仍適合上台演出，
「醫生說取決於身體狀況。種種未知及不確定因素，我只能坦誠相告，我需要暫且退下來，直至病情明朗化才可歸隊。」
柯煒林父親崩潰回應惹網民心碎
柯煒林透露近期仍會把握時間訓練彩排，希望最終可在台上與觀眾見面，
「微小的希望，微小的渴求，微小的念，身邊所有人微小的支持，我靠著這樣那樣的微小走下去。」
柯煒林直言得知患癌後亦曾試過怨天尤人，父親在得知自己患癌後更指「老竇攬住我喊講咗句點解唔係佢」，並稱所幸父親對自己的鼓勵支持，總算逐漸接受自己患癌的事實。他又指由確診至今，眼見身邊的人比自己更難受與著急，
「這個時候，能笑的，要笑得更大力。如常生活，生活如常。Love you all，我知道我是被你們寵愛的。放心，無事嘅。我打慣逆境波。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@willallwailam資料或影片來源：原文刊於新假期