33歲柯煒林堅強抗癌！深夜直播自嘲「癌柱」 談家人突哽咽：要學識接受我會輸
深夜直播正能量滿滿 柯煒林自嘲「癌柱」娛人娛己
柯煒林在星期四晚的深夜直播中，一反病人愁容，全程展現樂觀甚至搞怪的一面，希望讓關心他的人放心。為了緩和沉重氣氛，他緊貼潮流，借即將上映的《鬼滅之刃》來自嘲，笑稱自己是「癌柱」，更指著自己的酒窩戲稱為「CD」，即「Cancer Dimple（癌症酒窩）」，又自封「抗癌小廢青」、「Cancer Chill」。直播期間，有網民創意留言「肺之呼吸」，柯煒林看到後更即時爆笑並激動爆粗：「X！我真係X你老X！哈哈哈！」率真反應逗樂不少觀眾。對於直播吸引逾3,000人觀看，他亦驚訝地笑說自己變了「抗癌KOL」，盡顯其苦中作樂的幽默感。
談家人秒速崩潰 柯煒林含淚剖白：要接受我會輸
儘管柯煒林在直播大部分時間都表現堅強，但當話題觸及家人時，他瞬間卸下心防，情緒激動眼眶泛紅。他坦言自己在家中排行最大，但患病後，弟妹們反而像哥哥姐姐一樣反過來照顧他，讓他非常感觸。他數度哽咽，含淚剖白最真實的恐懼與心態： 「我會努力去打贏佢，但喺我打仗或者同佢並存之前，我係要學識接受我有可能輸，因為我接受有可能輸嘅時候，我就無嘢驚，剩低就係要好好向前行……」他慶幸自己目前仍有能力應付治療費用，並表示雖然未來充滿未知，但會努力保持正面態度面對，真情流露讓所有觀眾為之動容。
IG突自爆患癌 柯煒林親述恐怖發現過程
事件始於本星期三，柯煒林在個人Instagram上無預警發文，公布自己確診肺腺癌第四期的震撼消息。他詳細憶述了發病經過，指一切由5月尾開始的持續咳嗽引起。他寫道：「五月尾開始，一直在咳，先看普通科醫生，食過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣。」起初以為只是普通呼吸道問題，但CT報告卻顯示異常。在被轉介給另一位專科醫生並入院進行詳細檢查後，短短數天內，他便收到這個殘酷的診斷結果。目前他已開始服用標靶藥接受治療，並表示咳嗽情況在治療後已有所好轉。
逾3千網民湧入打氣 留言洗版：肺之呼吸睇到爆笑
柯煒林的直播吸引了超過3,000名網民同時在線觀看，留言區被支持與打氣的訊息瘋狂洗版。大部分網民都大讚他非常勇敢和樂觀，紛紛留言：「加油！一定會打贏！」、「你好叻仔，要撐住！」、「睇到你笑住講，反而我喊咗」。當中，引發全場爆笑的「肺之呼吸」留言更成為焦點，不少網民表示：「呢句真係神來之筆，睇到爆笑又心痛」、「欣賞你嘅幽默感，笑中有淚」、「呢啲互動先最真實，大家會陪住你！」整個直播間充滿了溫暖和正能量，網民以幽默與關懷，為柯煒林的抗癌之路送上最強後盾。