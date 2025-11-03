《聲秀》亞軍柯雨霏奪台上呻窮惹爭議 遭起底疑為出道刪除戀愛痕跡 大隻男友真面目曝光
TVB歌唱選秀節目《聲秀決賽 終極聲戰》昨晚舉行，被譽為「陳瀅2.0」的柯雨霏（Ophelia）屈居亞軍，賽後她在台上直言「真係有啲想要錢」，更與冠軍馮熙夑（Ryan）討論瓜分10萬元獎金，引起現場噓聲四起。事後部分網民不滿賽果，更將柯雨霏起底，究竟這位亞軍得主還有什麼秘密被揭發？
柯雨霏當眾要求瓜分獎金惹爭議
柯雨霏在賽後訪問中直言因為「比較窮」而想要獎金，更打趣說「拎咩獎都冇所謂，畀5,000元都得，我真係冇錢！」她解釋與馮熙夑討論分獎金純屬玩笑，但網民對此反應兩極。有網民批評她「大庭廣眾要Ryan瓜分10萬元獎金，好肉酸」，認為這種行為不合適，質疑「憑什麼」要求分錢。然而網民發現她曾在社交平台分享曼谷旅行照片，質疑她的「窮」是否屬實。
柯雨霏回應質疑聲稱比賽無內定
面對現場出現噓聲及網民質疑賽果，柯雨霏強調比賽並無內定，表示對賽果感恩。她透露賽前因壓力過大導致聲沙，幸得導師泳兒即時安排中醫師針灸治療。不過網民對她的表現並不買帳，批評她「走音又唔靚又造作又機心又黑面」，更有人直言「聽幾句唔想再聽」。
網民起底柯雨霏學歷背景現端倪
柯雨霏被網民起底後發現，她曾就讀鳳溪創新小學及上水風采中學，但網上找不到相關學生相片。更令人關注的是，她在2023年入讀城大之前，還曾到台灣國立交通大學就讀。網民對她的外貌也有不少負評，特別針對她的鼻子，有人直言「我目光淨係比個鼻哥窿吸住左」，形容她「鼻窿好巨大」。
柯雨霏疑為出道刪除男友痕跡
網民進一步起底發現，柯雨霏在Threads今年初曾發布曼谷旅行照片，自稱是「男朋友拍攝」，但沒有男友的照片。據了解，兩人在社交平台互動甜蜜，經常放閃，但後來遭女方全部刪除，疑似為出道鋪路，不過男友真面目仍遭曝光！網民對她的唱功也毫不留情，批評「唱到好似雞叫咁」、「好似從未學過唱歌一樣」，更有人質疑「YouTube佢差咁多view數都第二名？跟本造馬」。
圖片來源：TVB、threads、IG、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期