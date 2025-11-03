《聲秀》亞軍柯雨霏奪台上呻窮惹爭議 遭起底疑為出道刪除戀愛痕跡 大隻男友真面目曝光

TVB歌唱選秀節目《聲秀決賽 終極聲戰》昨晚舉行，被譽為「陳瀅2.0」的柯雨霏（Ophelia）屈居亞軍，賽後她在台上直言「真係有啲想要錢」，更與冠軍馮熙夑（Ryan）討論瓜分10萬元獎金，引起現場噓聲四起。事後部分網民不滿賽果，更將柯雨霏起底，究竟這位亞軍得主還有什麼秘密被揭發？