《聲秀》亞軍柯雨霏奪台上呻窮惹爭議 遭起底疑為出道刪除戀愛痕跡 大隻男友真面目曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB歌唱選秀節目《聲秀決賽 終極聲戰》昨晚舉行，被譽為「陳瀅2.0」的柯雨霏（Ophelia）屈居亞軍，賽後她在台上直言「真係有啲想要錢」，更與冠軍馮熙夑（Ryan）討論瓜分10萬元獎金，引起現場噓聲四起。事後部分網民不滿賽果，更將柯雨霏起底，究竟這位亞軍得主還有什麼秘密被揭發？

柯雨霏當眾要求瓜分獎金惹爭議

柯雨霏在賽後訪問中直言因為「比較窮」而想要獎金，更打趣說「拎咩獎都冇所謂，畀5,000元都得，我真係冇錢！」她解釋與馮熙夑討論分獎金純屬玩笑，但網民對此反應兩極。有網民批評她「大庭廣眾要Ryan瓜分10萬元獎金，好肉酸」，認為這種行為不合適，質疑「憑什麼」要求分錢。然而網民發現她曾在社交平台分享曼谷旅行照片，質疑她的「窮」是否屬實。

柯雨霏回應質疑聲稱比賽無內定

面對現場出現噓聲及網民質疑賽果，柯雨霏強調比賽並無內定，表示對賽果感恩。她透露賽前因壓力過大導致聲沙，幸得導師泳兒即時安排中醫師針灸治療。不過網民對她的表現並不買帳，批評她「走音又唔靚又造作又機心又黑面」，更有人直言「聽幾句唔想再聽」。

網民起底柯雨霏學歷背景現端倪

柯雨霏被網民起底後發現，她曾就讀鳳溪創新小學及上水風采中學，但網上找不到相關學生相片。更令人關注的是，她在2023年入讀城大之前，還曾到台灣國立交通大學就讀。網民對她的外貌也有不少負評，特別針對她的鼻子，有人直言「我目光淨係比個鼻哥窿吸住左」，形容她「鼻窿好巨大」。

柯雨霏疑為出道刪除男友痕跡

網民進一步起底發現，柯雨霏在Threads今年初曾發布曼谷旅行照片，自稱是「男朋友拍攝」，但沒有男友的照片。據了解，兩人在社交平台互動甜蜜，經常放閃，但後來遭女方全部刪除，疑似為出道鋪路，不過男友真面目仍遭曝光！網民對她的唱功也毫不留情，批評「唱到好似雞叫咁」、「好似從未學過唱歌一樣」，更有人質疑「YouTube佢差咁多view數都第二名？跟本造馬」。

柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：IG）
（圖片來源：IG）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：IG）
（圖片來源：IG）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：Threads）
（圖片來源：Threads）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：Threads）
（圖片來源：Threads）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
柯雨霏 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、threads、IG、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 