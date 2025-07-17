聲秀柯雨霏Ophelia是誰？「陳瀅2.0」背景起底！城大冠軍為追夢告別平凡

柯雨霏 Ophelia 個人背景：

TVB 全新大型歌唱選秀節目《聲秀》自公佈以來，旋即成為全城熱話。在眾多潛力新星中，一位憑藉出眾外貌與甜美聲線，在海選階段已備受矚目的參賽者，正是年僅23歲的柯雨霏（Ophelia）。她不僅被譽為「陳瀅2.0」，其深厚的音樂底蘊和高學歷背景，更讓她成為本屆比賽的焦點人物之一。