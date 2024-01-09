公司冇逼我跑馬拉松｜柳俊江生前最後節目下周播出 網民留言跪求保留其部分

前無綫新聞主播柳俊江於本月5日被發現於大埔黃宜坳村屋內輕生，終年42歲，噩耗傳出後轟動全港。他生前非常熱愛跑步，多次參加馬拉松的他更參演了ViuTV真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》，節目將於下星期一（1月15日）播出，但在ViuTV最新公開的預告片中卻未見柳俊江的身影，引起網民熱議……