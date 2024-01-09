柳俊江 公司冇逼我跑馬拉松

公司冇逼我跑馬拉松｜柳俊江生前最後節目下周播出 網民留言跪求保留其部分

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前無綫新聞主播柳俊江於本月5日被發現於大埔黃宜坳村屋內輕生，終年42歲，噩耗傳出後轟動全港。他生前非常熱愛跑步，多次參加馬拉松的他更參演了ViuTV真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》，節目將於下星期一（1月15日）播出，但在ViuTV最新公開的預告片中卻未見柳俊江的身影，引起網民熱議……

柳俊江 公司冇逼我跑馬拉松 柳俊江 離世 柳俊江曾多次參加馬拉松。
柳俊江生前曾多次參加馬拉松。（圖片來源：Facebook@柳俊江 Lauyeah）

柳俊江ViuTV跑步真人騷下周播出

人稱「柳爺」的柳俊江於1月4日輕身離世令人婉惜，他生前最後參與的電視作品為拍攝了歷時1年的ViuTV長跑真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》，將於下星期一接檔《MIRROR Time》播出。2個月前ViuTV曾經公開過一段1分半鐘的預告片，當時不但有柳俊江與大埔民間體育會一起夜跑的畫面，亦有他鼓勵首次挑戰跑全馬的Alina李炘頤、阿神曾贊學等人：「你想練呢度（指一指頭腦），跑斜路係好，你已經練緊，已經有discipline（紀律）。」

柳俊江 公司冇逼我跑馬拉松 2個月前ViuTV曾經公開過一段1分半鐘的預告片，柳俊江在片中鼓勵首次挑戰跑全馬的Alina李炘頤和阿神曾贊學。
2個月前ViuTV曾經公開過一段1分半鐘的預告片，柳俊江在片中鼓勵首次挑戰跑全馬的Alina李炘頤和阿神曾贊學。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
柳俊江 公司冇逼我跑馬拉松 亦有柳俊江夜跑的畫面。
亦有柳俊江夜跑的畫面。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

ViuTV最新預告唔見柳俊江

然而，ViuTV上載的最新30秒預告片中，已經沒有了柳俊江的身影，馬上有大批網民留言要求節目保留柳俊江的部分，希望能夠透過節目懷念他。亦有網民猜測可能是因為柳俊江剛剛離世這個敏感的時刻，ViuTV為避免外界指責「消費」對方已下出此策。據了解，節目組將保留柳俊江所參與的內容。

《公司冇逼我跑馬拉松》拍攝歷時一年

《公司冇逼我跑馬拉松》是記錄了製作組緊密跟隨柳俊江的長跑真人騷，除了常與柳俊江一起練跑的保錡@ERROR、阿神、Alina、米露迪之外，還有蔡寶欣、蔡宛珊、Sica何洛瑤以及Ash鍾卓穎等核心成員。雖然他們起初對長跑一無所知，但透過節目認真訓練挑戰跑全馬，並組成熱血的跑步小隊「大埔民間體育會」。柳俊江離世後，保錡亦有發文悼念對方，並承諾會傳承跑步精神，繼續帶領他發起的大埔民間體育會一起跑：「應承你跑會一直keep落去。」

柳俊江 公司冇逼我跑馬拉松 節目記錄了柳俊江一同練跑的片段。
節目記錄了柳俊江一同練跑的片段。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

眾跑友大埔民間體育會悼念柳俊江

然而，當柳俊江的逝世消息傳出後，許多網民紛紛留言悼念他，同時希望與柳俊江相熟的吳保錡能夠保重。有人表示，就在周二（2日），他們還見到柳俊江帶領著大家一起跑步，而如今卻傳來了這個令人震驚的消息。

柳俊江 公司冇逼我跑馬拉松 柳俊江 新聞小花 柳俊江近年與同住大埔的ERROR成員吳保錡創辦「大埔民間體育會」。
柳俊江近年與同住大埔的ERROR成員吳保錡創辦「大埔民間體育會」。 （圖片來源：「大埔民間體育會」FB）

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圖片來源：Facebook@柳俊江 Lauyeah、ViuTV影片截圖

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