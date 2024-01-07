柳俊江前妻｜離世後女友Grace IG被洗版 資深傳媒人爆料指欠債1,000萬

無綫前新聞主播柳俊江被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。人稱柳爺的柳俊江，與前妻雷康怡(Florence)育有一對子女，他在2020年跟Florence婚變，然後便與比他細10歲的模特兒楊文蔚經理人Grace展開新戀情。日前有資深傳媒人爆料指柳俊江死前被迫簽1,000萬元欠債…