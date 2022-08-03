柳俊江前妻離婚兩年終發聲 句句有骨講近況：無病呻吟的說話我不懂說
柳俊江前妻首談離婚原因：無病呻吟的說話我不懂說
柳俊江同雷康怡2010年結婚，婚後不時喺Instagram大曬恩愛享受天倫樂，結婚十周年更專程拍攝溫馨婚照放閃。可惜二人婚姻關係於兩年前破裂，柳俊江上年更認有新歡，幸福家庭已成過去。事隔兩年，雷康怡發文指因為家庭問題要母兼父職照顧一對囝囡，令佢呢兩年事業發展停滯不前。同時，為咗減少對小朋友影響，過去兩年一句都冇回應，外界所解讀嘅幸福家庭，只係「有名無實」，「價值觀不同」是二人無法相處下去主因。
無病呻吟的說話我不懂說，亦不懂像別人大做文章，含沙射影塑造自己成新一代王傑『可以笑的話不會哭』博同情又繼續覓食。兩年來我一句都沒有說，大前提是我不想影響孩子生活，大人的世界很複雜，感情是雙方的，我承認各自各都有不足的問題，價值觀不同亦很難繼續相處下去。曾幾何時，我以為自己有一份兒在鎂光燈的花花世界下，理應會感到幸福，但事實並非如此。一對有名無實的夫妻，對我來說，惹來再多艷羨的目光，亦無意義。
重整家庭開小店：學會了問自己到底想要甚麼
雷康怡與柳俊江離婚後，帶埋一對仔女搬去新居，亦令佢明白到「學會了問自己到底想要甚麼，生命中最重要的是甚麼，學懂去愛及珍惜，一對仔女就是我最愛的家人，今後無論我去到哪裏，他們兩個都要跟着我，好好一起生活。」而為咗方便兼顧家庭同工作，雷康怡決定喺屋企附近開小店，仲話呢段時間有愛佢嘅人令佢知道自己值得被愛，是否透露已發展新戀情？
我都想向關心我的朋友正式交代一下，是的，我已正式離婚了，一對仔女都是一直跟着我生活，我每天都要照顧孩子煮飯接送返學放學及兼顧事業，上天對我從來都不差，有兩個聰明乖巧又懂事的孩子陪我玩、有愛錫我的母親幫忙照顧我的孩子、又有個一直愛着我的人告訴我我是值得被愛的。而我每天能夠見證着這一對可愛的小姊弟健康長大，教懂他們怎樣去愛，正確的價值觀，就是最大的心願，現在每天都在忙錄，生活亦很踏實。
我發現人與人之間的真實溝通真的很重要，我很享受切切實實了解社區的人和事，回到家給家人煮一頓美味的飯菜，跟孩子到海邊走走又玩玩沙，跟鄰居朋友乘乘涼聊聊天，生活應該是這樣的過，平淡才是實在的福氣。
雷康怡曾有尋死念頭？
雷康怡亦喺社交網分享一段用豎琴演奏《No Time To Die》短片，疑似暗示因為忙於照顧仔女而冇時間諗點尋死，而8歲囡囡Bella亦知道歌名係咩意思，反問媽媽係咪冇時間去死？聽完囡囡呢句，雷康怡提醒自己「媽媽要好好活着，堅持看到最後」，呢個「最後」好似又有啲特別意思喎？
柳俊江兩年前婚變
被封「新聞王子」的柳俊江，2020年9月涉嫌與老婆雷康怡（Florence）的25歲男友人在公眾地方互毆被捕，之後鬧婚變及分居，10月他在Facebook上發表離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」柳俊江默認與太太結束10年婚姻關係，同時停止追蹤前妻的社交網，刪走合照，再見不是朋友。
攬新歡自拍曝光
日前柳俊江在IG的限時動態晒出與新歡的合照，並用拉丁語留言：「Carpe Diem（及時行樂）」二人戴了口罩，對方留啡色中長髮，依偎在他懷裡，像極小鳥依人，而他就把頭部輕輕側向女自拍，非常甜蜜。
女友是運動員經理人
據知女方名叫Grace Mak，是香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人，她的社交網中有不少靚相，網民大讚Grace甚有明星相。原來柳俊江與Grace的戀情早已有跡可尋，他曾在IG限時動態上載過跟對方拇指碰拇指的相片，說：「以後，還請多多指教。」又引述Netflix劇集《紙房子》對白：「人們總以為，一生只會遇到一次真愛，他們卻不知道，人可以擁有好幾段人生。」
拍拖最少3個月
二人近月在社交網在不少甜蜜互動，今年7月Grace生日與友人一起慶祝，柳俊江沒有避忌，全程站在女方身旁，網民推斷他們拍拖至少三個月，亦有網民指從雙方日常生活照中的照片可見，大家的電視櫃、按摩椅都相同，估計二人已發展至同居關係。
十年夫妻情已逝 曾說老婆永遠第一位
柳俊江於10年離任無綫新聞台主播，投入動物保育和環保工作，轉投成為數碼市場推廣，閒時亦會參與幕前工作。曾經是「絕世好老公」的柳俊江，與前妻雷康怡相識於大學時代，雷康怡是音樂才女，二人拍拖多年感情要好。柳俊江在一次內地採訪中，差點被大貨車迎面撞倒，幸好最後逃過一劫，經歷過生死後，柳俊江認為人要活在當下，回港後即與雷康怡求婚。婚後二人育有一子一女，柳俊江經常在社交平台分享家庭照，每星期都會跟雷康怡拍一晚拖，揚言「即使生小朋友了，老婆永遠都是第一位！」18年，他在港鐵元朗站的襲擊事件中受傷，雷康怡上載跟他十指緊扣的相片，跟網民報平安。
靠運動與音樂療情傷
直到去年9月，柳俊江被爆出涉嫌與雷康怡的25歲男友人在公眾地方互毆，被警方拘留，最後控方撤銷控訴。初時柳俊江堅稱婚姻沒有問題，但最終於社交平台發表離婚宣言。其後他多次於社交平台上載自彈自唱的影片，抒發感受：「能把你傷到心坎裡的，一定是你愛過的，投入過感情的人。」、「最後最受傷害的，永遠是自己的心。」、「能夠好好唱完這首歌，證明我好多了。 #我真的受傷了」。後來柳俊江寄情於運動，經常上載跑步或者家中貓咪的相片，享受單身生活，終於走出離婚陰霾。
常見問題
子女撫養權現全歸前妻雷康怡所有嗎？
二人宣布離婚後，雷康怡一直冇回應，直至近日，雷康怡終於發聲交代近況，字裏行間句句有骨⋯⋯詳情請看
柳俊江有曾交代過離婚原因嗎？
離婚之前，柳俊江被爆出涉嫌與雷康怡的25歲男友人在公眾地方互毆，被警方拘留，事後初時柳俊江堅稱婚姻沒有問題，但最終於社交平台發表離婚宣言⋯⋯詳情請看
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