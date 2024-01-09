柳俊江好友發長文要求Grace道歉 列4大重點作最後通牒 否則爆大鑊！
最後通牒｜重點1｜柳俊江已原諒了前妻
于非現居台灣，是一名專欄作家及網台主持，同柳俊江非常老友。他在柳俊江離世當日亦發出文表示心痛，于非透露二人認識於2022年年尾，當時柳俊江向于非講述了不少心事。于非的長文提到不少人猜測柳俊江輕生原因，更指柳俊江已經原諒了前妻：「這些全都不是柳俊江在2022年12月22日晚，花了幾小時親述折磨得他死去活來的原因，甚至他告訴我已經原諒了前妻，亦為可每星期見到兒女感到高興。」他再解釋：「愈多人錯誤相信是政治陰謀、財困或意外，猶如加深柳俊江『含冤而死』。」
最後通牒｜重點2｜Grace Mak 長時間對柳精神造成極沉重打擊
其次，于非指出Grace Mak令柳俊江精神造成極沉重打擊：「由於柳俊江明確指出是 Grace Mak 一人長時間對他精神造成極沉重打擊，兩人之間生起的衝突和細節，他承受的恐懼和迫害，糾纏不清的拉扯，終於無法簡單脫困，軟弱得像被催眠操弄般難以自拔。這才是在他事業缺乏信心和面臨危機時，Grace Mak 壓垮了他精神最後一根蘆葦。」
最後通牒｜重點3｜借Johnny Depp案例對比柳俊江
當中更以美國荷里活Amber Heard及Johnny Depp的事件對比：「我所理解的是，柳俊江陷入了儼如2022年被法庭揭開美國『Amber Heard 對 Johnny Depp』的悲慘案例，分別是Johnny Depp挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會……Grace Mak有可能一如Amber Heard ，早已在他情緒起伏或失去理智時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或私下製造真真假假、似是而非的詭辯，相反，柳俊江從沒有機心做這些記錄，也基於他素來強調正面、正能量的性情，過不了事業與形象受損的心理關口，只會一再啞忍。」
最後通牒｜重點4｜要求Grace Mak認錯加道歉
最後，于非設時限叫Grace Mak認錯加道歉，否則將會爆料：「故此，現在我給予Grace Mak最後機會，若她能在一天之內，自行承認錯誤，對柳俊江的死鄭重道歉，並承諾後續有悔改補救的具體做法，即使她自行交代的說法，蓋過許多傷害柳俊江的細節，我也會簡單接納，不認為有需要揭開柳俊江親述的具體指控。否則，假若 Grace Mak 不自行交代和悔改補救，我將會於1月10日晚上10時，如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程，汲取微辣與Johnny Depp事件的教訓，『以人誅代替迷信報應』，同時令我們得到警惕，以慰藉柳俊江在天之靈。」
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