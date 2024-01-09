柳俊江 友人

柳俊江好友發長文要求Grace道歉 列4大重點作最後通牒 否則爆大鑊！

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無綫前新聞主播柳俊江1月4日被發現於大埔村屋住所內燒炭自殺，終年42歲。在柳俊江離世後，有某資深傳媒人爆料柳俊江在死前被迫簽1,000萬元欠債，令事情更複雜。昨晚，柳俊江好友王陽翎(于非)就在社交平台發長文，直指女方的不是，更數出4大重點要求Grace Mak公開道歉，否則會在明晚1月10日晚上10時爆大鑊！

柳俊江 友人 現居台灣的專欄作家及網台主持于非在柳俊江離世當日亦有出文表示心痛。
現居台灣的專欄作家及網台主持于非在柳俊江離世當日亦有出文表示心痛。（圖片來源：王陽翎@Facebook）

最後通牒｜重點1｜柳俊江已原諒了前妻

于非現居台灣，是一名專欄作家及網台主持，同柳俊江非常老友。他在柳俊江離世當日亦發出文表示心痛，于非透露二人認識於2022年年尾，當時柳俊江向于非講述了不少心事。于非的長文提到不少人猜測柳俊江輕生原因，更指柳俊江已經原諒了前妻：「這些全都不是柳俊江在2022年12月22日晚，花了幾小時親述折磨得他死去活來的原因，甚至他告訴我已經原諒了前妻，亦為可每星期見到兒女感到高興。」他再解釋：「愈多人錯誤相信是政治陰謀、財困或意外，猶如加深柳俊江『含冤而死』。」

柳俊江 友人 柳俊江 前妻 柳俊江 柳俊江兩年前同雷康怡Florence）離婚，有唔少傳聞指二人婚姻關係破裂係因為女方出軌，而雷康怡一直冇回應。至近日，雷康怡終於發聲交代近況。
于非在柳俊江離世當日亦有出文表示心痛，發文透露二人認識於2022年年尾，當時柳俊江向于非講述了不少心事。于非的長文提到不少人猜測柳俊江輕生原因，更指柳俊江已經原諒了前妻。（圖片來源：IG@ryanlau88）

最後通牒｜重點2｜Grace Mak 長時間對柳精神造成極沉重打擊

其次，于非指出Grace Mak令柳俊江精神造成極沉重打擊：「由於柳俊江明確指出是 Grace Mak 一人長時間對他精神造成極沉重打擊，兩人之間生起的衝突和細節，他承受的恐懼和迫害，糾纏不清的拉扯，終於無法簡單脫困，軟弱得像被催眠操弄般難以自拔。這才是在他事業缺乏信心和面臨危機時，Grace Mak 壓垮了他精神最後一根蘆葦。」

柳俊江 友人 于非指出Grace Mak令柳俊江精神造成極沉重打擊！
于非指出Grace Mak令柳俊江精神造成極沉重打擊！（圖片來源：王陽翎@Facebook）

最後通牒｜重點3｜借Johnny Depp案例對比柳俊江

當中更以美國荷里活Amber Heard及Johnny Depp的事件對比：「我所理解的是，柳俊江陷入了儼如2022年被法庭揭開美國『Amber Heard 對 Johnny Depp』的悲慘案例，分別是Johnny Depp挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會……Grace Mak有可能一如Amber Heard ，早已在他情緒起伏或失去理智時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或私下製造真真假假、似是而非的詭辯，相反，柳俊江從沒有機心做這些記錄，也基於他素來強調正面、正能量的性情，過不了事業與形象受損的心理關口，只會一再啞忍。」

柳俊江 友人 depp v heard Depp v. Heard
當中更以美國荷里活Amber Heard及Johnny Depp的事件對比（圖片來源：DEPP V HEARD）

最後通牒｜重點4｜要求Grace Mak認錯加道歉

最後，于非設時限叫Grace Mak認錯加道歉，否則將會爆料：「故此，現在我給予Grace Mak最後機會，若她能在一天之內，自行承認錯誤，對柳俊江的死鄭重道歉，並承諾後續有悔改補救的具體做法，即使她自行交代的說法，蓋過許多傷害柳俊江的細節，我也會簡單接納，不認為有需要揭開柳俊江親述的具體指控。否則，假若 Grace Mak 不自行交代和悔改補救，我將會於1月10日晚上10時，如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程，汲取微辣與Johnny Depp事件的教訓，『以人誅代替迷信報應』，同時令我們得到警惕，以慰藉柳俊江在天之靈。」

柳俊江 友人 柳俊江 前妻 柳俊江新歡Grace外表亮麗，似明星多過運動員經理人。
最後，于非設時限叫Grace Mak認錯加道歉，否則將會爆料（圖片來源：IG@gracemakkkk）

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圖片來源：王陽翎@Facebook、IG@ryanlau88、DEPP V HEARD、IG@gracemakkkk

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