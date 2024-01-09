柳俊江好友發長文要求Grace道歉 列4大重點作最後通牒 否則爆大鑊！

無綫前新聞主播柳俊江1月4日被發現於大埔村屋住所內燒炭自殺，終年42歲。在柳俊江離世後，有某資深傳媒人爆料柳俊江在死前被迫簽1,000萬元欠債，令事情更複雜。昨晚，柳俊江好友王陽翎(于非)就在社交平台發長文，直指女方的不是，更數出4大重點要求Grace Mak公開道歉，否則會在明晚1月10日晚上10時爆大鑊！