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柳俊江Grace｜爆家屬要求將文章下架 王陽翎最終僅撤回呢件事

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無綫前新聞主播柳俊江被發現在住所內輕生，終年42歲。近日自稱是柳俊江好友的專欄作家及網台主持王陽翎（于非）在社交平台發長文，直指的柳俊江女友Grace Mak的不是，更列出4大點批評。事件發酵一天，王陽翎昨日（9日）又再爆出收到家屬聯絡…

柳俊江 王陽翎 王陽翎在Facebook表示想為柳俊江討回公道。
王陽翎在Facebook表示想為柳俊江討回公道。（圖片來源：王陽翎Facebook截圖）

柳俊江Grace｜好友王陽翎發長文要求女方道歉 列4大重點作最後通牒！

王陽翎爆收家屬要求將文章下架僅撤回要求Grace Mak回應的部分

事件經過1天時間發酵，王陽翎昨天（9日）則在Facebook發出聲明，爆收到柳俊江家人聯絡，因此僅撤回早前指要求Grace Mak在今天（10日）晚上10點前必須回應的說法，並願意理性溝通。但王陽翎續說不會接納將相關文章整篇下架，他重申終身對Grace Mak絕不信任，又指若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協餘地。

【聲明】

本人收到柳俊江一位家屬聯絡，得悉親屬已將 Grace Mak 同樣列為家人身份看待，故在此事件上，她作為家屬之一將抱持同一不作回應之立場，並希望本人同意將早前文章下架。

本人一方面尊重家人欲低調處理後事的立場，意味 Grace Mak 基於自身立場將無法回應事件，如是，任何後續議論，不論理據、事實與對錯，將不可能再有真正對等回應，有鑑於此，本人同意收回早前指 Grace Mak 必須回應之要求，尤其尊重年老長者家屬，並願意理性溝通。

另一方面，本人不會接納將相關文章整篇下架，僅僅撤回要求 Grace Mak 回應的部分，這是本人對柳俊江之信任，及對其生前發出之悲鳴、所承受之悲痛最基本的尊重。

此刻本人仍無法遺忘發生在柳俊江身上之事，他的陳述亦持平提及雙方問題，可問題有其大小輕重之分，柳承受痛苦之深，令任何知情者極其憤慨及震怒，凡對精神傷害有了解者，難以原諒。

最後本人重申，終身對 Grace Mak 絕不信任，若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協之餘地。

本人始終堅信，真正尊重每一生命，是對人世間涉人為造成之悲劇與哀鳴，得到深刻的反省、教訓和救贖。

柳俊江 王陽翎 柳俊江 友人 現居台灣的專欄作家及網台主持于非在柳俊江離世當日亦有出文表示心痛。
現居台灣的專欄作家及網台主持于非在柳俊江離世當日亦有出文表示心痛。（圖片來源：王陽翎@Facebook）
柳俊江 王陽翎 柳俊江 友人 于非指出Grace Mak令柳俊江精神造成極沉重打擊！
于非指出Grace Mak令柳俊江精神造成極沉重打擊！（圖片來源：王陽翎@Facebook）

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圖片來源：王陽翎Facebook截圖、王陽翎@Facebook

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