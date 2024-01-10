柳俊江Grace｜爆家屬要求將文章下架 王陽翎最終僅撤回呢件事
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無綫前新聞主播柳俊江被發現在住所內輕生，終年42歲。近日自稱是柳俊江好友的專欄作家及網台主持王陽翎（于非）在社交平台發長文，直指的柳俊江女友Grace Mak的不是，更列出4大點批評。事件發酵一天，王陽翎昨日（9日）又再爆出收到家屬聯絡…
柳俊江Grace｜好友王陽翎發長文要求女方道歉 列4大重點作最後通牒！
王陽翎爆收家屬要求將文章下架僅撤回要求Grace Mak回應的部分
事件經過1天時間發酵，王陽翎昨天（9日）則在Facebook發出聲明，爆收到柳俊江家人聯絡，因此僅撤回早前指要求Grace Mak在今天（10日）晚上10點前必須回應的說法，並願意理性溝通。但王陽翎續說不會接納將相關文章整篇下架，他重申終身對Grace Mak絕不信任，又指若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協餘地。
【聲明】
本人收到柳俊江一位家屬聯絡，得悉親屬已將 Grace Mak 同樣列為家人身份看待，故在此事件上，她作為家屬之一將抱持同一不作回應之立場，並希望本人同意將早前文章下架。
本人一方面尊重家人欲低調處理後事的立場，意味 Grace Mak 基於自身立場將無法回應事件，如是，任何後續議論，不論理據、事實與對錯，將不可能再有真正對等回應，有鑑於此，本人同意收回早前指 Grace Mak 必須回應之要求，尤其尊重年老長者家屬，並願意理性溝通。
另一方面，本人不會接納將相關文章整篇下架，僅僅撤回要求 Grace Mak 回應的部分，這是本人對柳俊江之信任，及對其生前發出之悲鳴、所承受之悲痛最基本的尊重。
此刻本人仍無法遺忘發生在柳俊江身上之事，他的陳述亦持平提及雙方問題，可問題有其大小輕重之分，柳承受痛苦之深，令任何知情者極其憤慨及震怒，凡對精神傷害有了解者，難以原諒。
最後本人重申，終身對 Grace Mak 絕不信任，若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協之餘地。
本人始終堅信，真正尊重每一生命，是對人世間涉人為造成之悲劇與哀鳴，得到深刻的反省、教訓和救贖。
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圖片來源：王陽翎Facebook截圖、王陽翎@Facebook