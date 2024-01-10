柳俊江Grace｜爆家屬要求將文章下架 王陽翎最終僅撤回呢件事

無綫前新聞主播柳俊江被發現在住所內輕生，終年42歲。近日自稱是柳俊江好友的專欄作家及網台主持王陽翎（于非）在社交平台發長文，直指的柳俊江女友Grace Mak的不是，更列出4大點批評。事件發酵一天，王陽翎昨日（9日）又再爆出收到家屬聯絡…