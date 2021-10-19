40歲柳俊江公告搵到第二春 忘記過去及時行樂 索爆新歡起底

柳俊江去年經歷婚姻破裂，其後他在社交網發表離婚宣言，默認與老婆雷康怡結束10年婚姻。近日，柳俊江宣布感情有著落，他在限時動態晒出與新歡合照，並用拉丁語留言：「Carpe Diem（及時行樂）」，低調公告新戀情。柳俊江的新歡唔止靚，原來仲好有本事。

撰文：東方新地 圖片：柳俊江IG &FB、雷康怡IG、Grace Mak IG 部份內容：Sunday Kiss