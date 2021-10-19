40歲柳俊江公告搵到第二春 忘記過去及時行樂 索爆新歡起底
撰文：東方新地 圖片：柳俊江IG &FB、雷康怡IG、Grace Mak IG 部份內容：Sunday Kiss
柳俊江去年婚變
被封「新聞王子」的柳俊江，去年9月涉嫌與老婆雷康怡（Florence）的25歲男友人在公眾地方互毆被捕，之後鬧婚變及分居，10月他在Facebook上發表離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」柳俊江默認與太太結束10年婚姻關係，同時停止追蹤前妻的社交網，刪走合照，再見不是朋友。
攬新歡自拍曝光
日前柳俊江在IG的限時動態晒出與新歡的合照，並用拉丁語留言：「Carpe Diem（及時行樂）」二人戴了口罩，對方留啡色中長髮，依偎在他懷裡，像極小鳥依人，而他就把頭部輕輕側向女自拍，非常甜蜜。
女友是運動員經理人
據知女方名叫Grace Mak，是香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人，她的社交網中有不少靚相，網民大讚Grace甚有明星相。原來柳俊江與Grace的戀情早已有跡可尋，他曾在IG限時動態上載過跟對方拇指碰拇指的相片，說：「以後，還請多多指教。」又引述Netflix劇集《紙房子》對白：「人們總以為，一生只會遇到一次真愛，他們卻不知道，人可以擁有好幾段人生。」
拍拖最少3個月
二人近月在社交網在不少甜蜜互動，今年7月Grace生日與友人一起慶祝，柳俊江沒有避忌，全程站在女方身旁，網民推斷他們拍拖至少三個月，亦有網民指從雙方日常生活照中的照片可見，大家的電視櫃、按摩椅都相同，估計二人已發展至同居關係。
十年夫妻情已逝
柳俊江於10年離任無綫新聞台主播，投入動物保育和環保工作，轉投成為數碼市場推廣，閒時亦會參與幕前工作。曾經是「絕世好老公」的柳俊江，與前妻雷康怡相識於大學時代，雷康怡是音樂才女，二人拍拖多年感情要好。柳俊江在一次內地採訪中，差點被大貨車迎面撞倒，幸好最後逃過一劫，經歷過生死後，柳俊江認為人要活在當下，回港後即與雷康怡求婚。
曾說老婆永遠第一位
婚後二人育有一子一女，柳俊江經常在社交平台分享家庭照，每星期都會跟雷康怡拍一晚拖，揚言「即使生小朋友了，老婆永遠都是第一位！」18年，他在港鐵元朗站的襲擊事件中受傷，雷康怡上載跟他十指緊扣的相片，跟網民報平安。
靠運動與音樂療情傷
直到去年9月，柳俊江被爆出涉嫌與雷康怡的25歲男友人在公眾地方互毆，被警方拘留，最後控方撤銷控訴。初時柳俊江堅稱婚姻沒有問題，但最終於社交平台發表離婚宣言。其後他多次於社交平台上載自彈自唱的影片，抒發感受：「能把你傷到心坎裡的，一定是你愛過的，投入過感情的人。」、「最後最受傷害的，永遠是自己的心。」、「能夠好好唱完這首歌，證明我好多了。 #我真的受傷了」。後來柳俊江寄情於運動，經常上載跑步或者家中貓咪的相片，享受單身生活，終於走出離婚陰霾。