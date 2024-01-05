前TVB主播柳俊江輕生離世終年42歲 被發現倒臥大埔村屋

42歲的無綫新聞前主播柳俊江被發現倒臥大埔黃宜坳村屋內。據消息指，警方及消防於今日（5日）下午約3時半接獲一名女子報案，指一名男子在懷疑黃宜坳一間村屋內燒炭，救援人員趕至，消防爆門入屋，發現男事主倒臥屋內，救護員證實他已當場死亡，其後證實其身份為柳俊江。