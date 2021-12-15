全民造星4｜JER柳應廷被指搭上「翻版朱茵」Alice 正印女友嬲爆結束5年情
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_alice、[email protected]、[email protected]、MV《春日》截圖、連登討論區
Jer疑搭上《全民造星4》Alice
MIRROR成員柳應廷（Jer）於本月初與拍拖5年的圈外女友Kelly傳分手，Kelly除了刪除二人在IG的合照外，更取消關注Jer。雖然Jer出席活動時否認分手，解釋因爲工作太忙未能陪伴女友而引起爭執，又稱會努力氹番對方。不過，Jer日前被發現亦同步取消關注Kelly的IG，似乎5年情已經玩完。而事件今日（15/12）再有新發展，Jer被傳媒爆出與Kelly鬧分手的導火線，原來是Jer疑搭上《全民造星4》有翻版朱茵之稱的許寶恆（Alice）。
造星女Alice背男友主動追求
報道指Jer早前因擔任《造星4》25強導師時而結識了22歲的Alice，雖然Alice已經有男朋友，但仍主動向偶像Jer展開追求攻勢，同Jer交換電話號碼後，經常私下聯絡，而Jer亦沒有避忌。但後來東窗事發，Jer的正印女友Kelly發現此事，即嬲到嗌分手。報道更指，Alice跟身邊人說Jer想和女友分手，自己又想跟男友分手，二人在這個時間相遇是一種緣份。而Jer今日凌晨在IG留言，似是回應傳聞。他說︰「請不要信一些不實的報道，這件事會影響的人實在太多太多。」
正印女友刪相兼取消追蹤
其實柳應廷（Jer）與文青女友Kelly在《全民造星》第一季（2018）進行之前已經拍拖，至今已經第五年。雖然未見經常放閃，但感情向來都相當穩定，但早前就有網民發現Kelly已取消追蹤男友Jer的IG，而且二人的合照亦在Kelly的IG突然消失。另一方面，Kelly的限時動態又分享了一段日語歌《春日》的MV，雖然此歌是蠟筆小新劇場版電影《蠟筆小新 新婚旅行～散失的廣志～》的主題曲，但歌詞內卻有玄機，例如「曾幾何時一個人 曾幾何時兩個」、「而我們立下了彼此的誓言」、「而太過怯懦的男人」等等，似乎意有所指。
不少網民都讚好「分手」……
《春日》的歌詞似有弦外之音：
https://www.youtube.com/watch?v=SlDnw_OowbA