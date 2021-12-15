全民造星4｜JER柳應廷被指搭上「翻版朱茵」Alice 正印女友嬲爆結束5年情

柳應廷（Jer）於本月初被爆與圈外女友Kelly感情生變，更互相取消追蹤對方的IG，似乎5年情已經玩完。近日有傳媒爆出Jer與Kelly鬧分手的導火線，竟然是Jer疑搭上《全民造星4》翻版朱茵許寶恆（Alice）。